Menopoz döneminde saç dökülmesinin önüne geçin

Menopoz döneminde meydana gelen saç dökülmesi, hormonların önemli bir rol oynamasına rağmen tek faktör olarak dökülmeyi tetiklemez. Bu tür saç dökülmeleri görülmesi, çok faktörlü ve biraz da karmaşıktır.

Kadınlar menopoza girdiklerinde östrojen ve progesteron seviyeleri değişmeye başlar ve en sonunda düşer. Saç uzmanı Isfahan Chambers-Harris, araştırmaların bu iki hormondaki düşüşün saç uzamasında ve anagen fazında kaldığı süre boyunca rol oynadıkları için saç dökülmesine sebep olduğunu ifade ediyor.

"Bu hormonların azalması androjenlerin artmasına da neden olabilir. Androjenler saç folikülünü küçültebilir ve bu da saçların incelmesine neden olabilir" diye ekliyor. Bu nedenle, önemli bir azalma fark etmeseniz bile kademeli incelme menopoza bağlanabilir.

Hatta saç dökülmesine aşağıdakiler gibi diğer menopoz semptomları da eşlik edebilir:

Ateş basmaları

Ateş basmaları Üşüme

Üşüme Gece terlemeleri

Gece terlemeleri Uyku sorunları

Uyku sorunları Ruh hali değişiklikleri

Ruh hali değişiklikleri Kilo dalgalanmaları

Kilo dalgalanmaları Adet görmeme veya düzensiz adet görme (menopozun hangi aşamasında olduğunuza bağlı olarak)

Adet görmeme veya düzensiz adet görme (menopozun hangi aşamasında olduğunuza bağlı olarak) Tabii ki menopoz öncesi, menopoz ve menopoz sonrası dönemi boyunca farklı derecelerde semptomlarla karşılaşabilirsiniz. Herkes benzersizdir ve daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım için sağlık uzmanınıza danışmanız en iyi yöntem olur.

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Menopoz döneminde saç dökülmesi nasıl önlenir?

Saç dökülmesini tamamen önlemenin kesin bir yolu olmasa da saç derinizi ve saç tellerinizi olabilecek en iyi durumda tutmak için atabileceğiniz pek çok adım var:

Saç derinizi dengede tutun

Saç derinize bakın: Arada sırada saç derinize gerçekten bakmazsanız soyulmanın, iltihaplanmanın, tahrişin ve hatta saç dökülmesinin erken aşamalarını kaçırabilirsiniz; bu nedenle saçınızı ayırın ve sık sık inceleyin.

Ölü derileri temizleyin: Ölü deri kafa derisinde birikir ve temizlenmediğinde, bu pulların foliküllerinizi tıkama riski artar (Böylece uzamayı engeller). Nazik bir kafa derisi ovma veya buna benzer yöntemleri tercih edebilirsiniz. Nem takviyesi yapın: Eksfoliasyondan sonra nem bariyerini eski haline getirmek için nemlendirici bir saç derisi serumu kullanın. Hyaluronik asit, aloe vera ve panthenol gibi malzemeler işe yarayabilir. Saç derinize mola verdirin: Sık sık kaygan veya sıkı bir saç modeli kullanıyorsanız, bunlara bir ara vermeyi düşünebilirsiniz. Çünkü bunlar traksiyon alopesi adı verilen farklı türde bir saç dökülmesine yol açabilir. Saç derinize masaj yapın: Duşta veya durulamadan önce veya sonra ürünlerle kendinize kafa derisi masajı yapmak, saçlarınızın uzaması konusunda harikalar yaratabilir. Saç derisi için güneş kremi kullanın: Şaşırtıcı olabilir fakat güneş altında uzun bir gün geçiriyorsanız saç deriniz için bir güneş kremi kullanın. Aşırı ısı veya kimyasal işlemleri azaltın Arada sırada saç şekillendiricileri kullanmanın yanlış bir yanı yok (elbette bir ısı koruyucu ile) ancak şekillendirmenizi her gün yerine haftada bir veya iki kez ile sınırlandırmaya çalışın.

Daha iyi bir şampuana geçiş yapın Saç deriniz kuru veya tahriş olmuşsa saç dökülmesiyle mücadelede çok daha fazla zorluk yaşarsınız. Saç derinizin nemli ve dengeli kalmasını sağlamanın bir yolu, yıkamalarınızı iki günde bir (veya isterseniz birkaç günde bir) sınırlamaktır. Saçınızı her gün yıkıyorsanız sert bir formül yerine saç derisini yıpratmayan ve saç derisindeki nemi yenileyen nazik bir şampuan seçtiğinizden emin olun. Dengeli beslenin Dengeli beslenmek genel olarak önemlidir ancak tükettikleriniz hormon sağlığınızda da rol oynar ve bu nedenle saç dökülmesine sebep olabilir. Sağlıklı hormonları artırmaya yardımcı olabilecek pek çok yiyecek olduğu kadar sınırlamayı düşündürmesi gereken olanlar da vardır. Genel olarak, mümkün olduğunca tam ve doğal gıdalardan dengeli tabaklar oluşturmaya çalışın. Her gün yeterince sağlıklı yağ ve protein alın.

Her gün yeterince sağlıklı yağ ve protein alın. Aç karnına kafeini azaltın.

Aç karnına kafeini azaltın. Probiyotik tüketin.

Probiyotik tüketin. Yeterince magnezyum aldığınızdan emin olun. Stresinizi yönetmeyi öğrenin Daha önce de belirtildiği gibi, menopoz sırasında olsun ya da olmasın, stres başka bir önemli saç dökülmesi tetikleyicisidir. Kendinizi yatıştırmak için elinizde bazı stres azaltıcı aktiviteler olmasını isteyebilirsiniz, bu yüzden şu fikirleri değerlendirebilirsiniz: