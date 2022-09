Sağlıklı saçlara sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Saçlarımız 3,5 ons'luk bir gerilime dayanabilir ve ıslandığında %30'a kadar uzayabilir. Bununla birlikte, yalnızca sağlıklı saçların bu tür süper güçleri vardır. Hasarlı saç telleri oldukça kolay kırılır. Saçınızın durumunu ilk bakışta tespit edemeyebilirsiniz. Ancak bunu kontrol etmenin ve eski haline döndürmek için harekete geçmenin basit yolları vardır...

1. Folikül testi

Saçınızın genel olarak sağlıklı olup olmadığını ve saç dökülmesinin endişelenmenize gerek olup olmadığını anlamak için önce köklerini kontrol etmeniz gerekir. Peki bu nasıl yapılır?

Bir tel saçınızı kökünden koparın.

Folikülü (saç kökü) inceleyin. Bir saç telinin normal kök ucu ampul şeklinde olmalıdır. Bunu görürseniz saçınız sağlıklı demektir. Kökü ampul şeklinde değil ise, saçınız zayıftır ve bakıma ihtiyacı vardır.

Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Akdeniz diyetini uygulayın. Bir araştırma, saç dökülmesi riskini azalttığını ortaya koydu. Bu diyet sebze, meyve, kuruyemiş, balık ve kepekli tahıllar gibi gıdalardan oluşur. Kırmızı et, tatlı içecekler ve işlenmiş gıdalar gibi yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Sadece sağlıklı saçlar için değil, aynı zamanda kan şekeri seviyenizi desteklemek, beyin fonksiyonunuzu korumak ve kalp sağlığı için de pek çok faydası bulunmaktadır.

Özellikle uyurken at kuyruğu gibi sıkı saç modellerinden kaçının çünkü saç dökülmesine neden olabilir.

Özel vitamin ve mineraller alın.

2. Lavabo testi

Bu, saçınızın ne kadar gözenekli olduğunu ölçer. Sağlıklı saçlar oldukça sağlamdır, hasarlı saçlar ise sıvıyı hızla emer. Genetiğin, saçınızın ne kadar gözenekli olduğuna, ayrıca ısıdan kaynaklanan hasara ve zamanla ürün hasarına katkıda bulunan bir faktör olduğunu unutmayın. Saçlarınız sağlıklı olup olmadığını öğrenmek ve bu testten en iyi sonuçları almak için saçlarınızın temiz olduğundan emin olun. Testi gerçekleştirmek için bunları yapın:

Yeni şampuanladığınız temiz bir saç teli koparın.

Saç telinizi bir bardak suya bırakın. Tamamen sağlıklı saç teli yüzecek, nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı inecek ve hasarlı olanlar tamamen batacaktır.

Yüksek gözenekli saçlar nasıl tedavi edilir?

Çeşitli saç kremleri ve yağları uygulayın. Saçınızın emdiği nemi kapatmaya yardımcı olurlar. Bu yağları saçınıza uygulamak, özellikle donuk, kuru ve hasarlı saçlarınız varsa, sağlıklı tutmanın harika bir yoludur. Yumuşak, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayabilir.

Her yıkamadan sonra saç kremi kullanın.

pH dengesini ayarlamak için saçınıza elma sirkesi ve aloe vera sürün.

3. Çekme testi

Bu test saçınızın elastikiyetini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Temel olarak saç dökülmenizin ne kadar şiddetli olduğunu ölçer. Doktora gidiyorsanız ve testi bir profesyonel tarafından yaptırmaya karar verirseniz, saçınızın küçük alanlarını (yaklaşık 40 tel) başınızın farklı bölgelerinden alacaklardır. 6+ saç dökülürse, aktif saç dökülmesi var demektir. Test, kırılgan saç dökülmesi belirtileriniz olup olmadığına dair sonuçlar verecektir.

Bir saç telini koparın.

Her iki ucundan yavaşça çekin. Bıraktığınızda geriliyor ve geri sekiyorsa sağlıklıdır. Kolayca kırılırsa, oldukça zayıf demektir.

Saç elastikiyetinizi nasıl geri kazandırırsınız?

Kendi kendine kurumasını sağlayın. Isı kullanmak saçın esnekliğine zarar verir.

Saçınıza jojoba yağı ile masaj yapın. Jojoba yağı nemlendirici olarak kullanılabilir ve hatta saçınızın kurumasını ve kırılmasını önlemek için saç kreminize ekleyebilirsiniz. Kepek oluşumunu önlemek için de işe yaramaktadır. Saçınızı beslemek için harika olan C ve B vitamini gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Hatta saç dökülmesini önleyebilir ve saçınızı kalın tutabilir. Cildi neme doyuruyor: Jojoba yağı yazısını okumak için tıklayınız...

Saç tellerinize biraz bal sürmeyi deneyin. Harika bir doğal saç kremidir ve saçınızda nemi tutacaktır. Bal saçlarınız için çok etkilidir. Bir çalışma, saç derinizdeki hücreleri geri kazanma yeteneği ile saç büyümesini bile destekleyebileceğini gösterdi. Parlak saçlardan hoşlanıyorsanız, nemlendirici olarak doğal bir parlaklık da sağlayabilir. Yani donuk saçlarınız varsa, bal bu sorunun doğal bir çözümüdür. Balın içinde ayrıca saçınızı kırılmaya karşı korumak için önemli olan protein vardır.

4. Porozite testi

Bu test ile saçınızın kütikülünün durumunu belirleyerek zarar görüp görmediğini anlayabilirsiniz. Yapmanız gerekenler...

İşaret ve orta parmaklarınız arasında bir saç telini sıkıştırın.

Parmaklarınızın arasından yukarıdan köke doğru kaydırın. Sert ve düzensiz hissediyorsanız, saçınız zarar görmüştür. Pürüzsüz hissediyorsanız, sağlıklıdır.

Hasarlı saç nasıl tedavi edilir?

Keratin tedavisini deneyin. Saçı pürüzsüzleştirir, kabarmayı giderir ve saçın parlamasını sağlar.

İşlemlerden kaçının. Boyama, perma ve fön ile kurutmayı sınırlayın.

Saçlarınızı pirinç suyuyla durulamayı deneyin. Araştırmalar pirinç suyunun saçta bir süre kaldığını ve saçları hasardan koruduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca saçınızın rengini daha uzun süre korumanın iyi olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: "How to Tell if Your Hair Is Healthy | 4 Ways You Can Check to See If Your Hair Is Healthy" Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/4-ways-you-can-check-if-your-hair-is-healthy-and-how-to-treat-it-properly-799107/. (Eylül 2022).