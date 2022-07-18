Sağlıklı saç derisi nasıl olur? Sağlıklı saçların sırrı...

Güzelliğinizi çevreleyen saçlarınızın ışıldaması için birçok saç ürünü kullanıyor olabilirsiniz ancak muhtemelen en önemli adımı atlıyorsunuz. Saç deriniz! Saçınızı beslemeye köklerden başlamak ve daha sağlıklı saçlara sahip olmak için saç derinize özen göstermelisiniz.

Sağlıklı bir saç derisinin faydaları

Saç derinizin sağlığı saçınızın sağlığını belirler. Saçınızın köklerinin bulunduğu bir toprak gibidir, sağlıksız olması, ondan beslenen saçlarınızın sağlığını doğrudan etkileyecektir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte saç derisinde yaklaşık 100.000 folikül bulunur. Bir ağaçta filizlenen bir tohum gibi, her folikül büyüyen tek bir saç içerir. Foliküller ayrıca saç derisini nemli tutmaya yardımcı olan ve cildi enfeksiyondan koruyan sebumu üretir. Her bir saç folikülü kafa derisinin derinliklerine iner ve kendi mikrobiyomuna sahiptir. Saç derisinin de kendinde bir mikrobiyomu bulunur. Bu mikrobiyomun dengesindeki bozulma kepek, seboreik dermatit ve atopik dermatit ile bağlantılıdır.

Sağlıklı bir saç derisi için

Saç bakım rutininizde yapacağınız bazı basit değişiklikler saç derinizin sağlığı için büyük bir fark yaratabilir.

1- Nazik saç bakım ürünleri kullanın

Sülfat, alkol veya koku içeren ürünlerden kaçınmak, saç derisi sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sülfatlar saçınızdaki doğal yağları yok eder ve ölü deri hücrelerini yok eder, bu da kafa derisini kuru ve tahrişe meyilli hale getirir. Cildiniz ve saç deriniz zaten hassas olduğundan, alkol ve koku içeren ürünler kullanmak saçınızdaki nemi emer. Bu, saçınızın kıvırcık, kuru ve hasarlı hissetmesine neden olacak ve sizi kuru, kaşıntılı, tahriş olmuş bir saç derisine bırakan iltihaplanmaya neden olacaktır. Ayrıca, sert kimyasallar içeren saç bakım ürünlerinden ve boya ve ağartıcı gibi saç tedavilerinden de kaçınmalısınız.

2- Nazikçe şampuanlayın

Saçınızı şampuanlarken saç derinizi ovmak yerine masaj yapın. Bu, dolaşımı artıracak ve kafa derisinde aşınmalara neden olmaktan koruyacaktır.

3- Daha az sıklıkta yıkayın

Yağlı saçlardan kaçınmak için saçınızı daha sık yıkamanız gerektiğini düşünebilirsiniz ancak durum pek de öyle değil. Saçınızı çok sık şampuanlamak doğal yağları yok eder ve saç deriniz buna karşılık daha fazla yağ üretmeye başlar.

4- Omega-3 takviyesi deneyin

Balık yağı takviyesi almanın saç büyümesini artırmaya ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir. Omega-3'ler ve balık yağları, saç derisindeki dolaşımı uyararak saçı besler ve saç dökülmesiyle ilişkili olabilecek iltihabı da azaltırlar.

5- Daha fazla antioksidan tüketin

Vücutta oluşan serbest radikaller, faydalı antioksidanların sayısını bastırdığında vücudunuz strese girer. Oksidatif stres diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda kafa derisinin sağlığını da etkilediğine ve saç dökülmesine neden olabilir. En iyi antioksidan kaynakları meyve ve sebzelerdir. Doğada bulunan çok çeşitli antioksidanları elde etmek için çeşitli ürünler yemeyi hedefleyin. Her birinin farklı faydaları var ve bu faydalar saçınızla sınırlı değil.

6- Probiyotikleri deneyin

Probiyotik almak bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve bağırsak mikrobiyomunu dengelemeye yardımcı olabilir. Bağırsak sağlığı cilt sağlığıyla bağlantılı olduğundan, probiyotik almak cilt mikrobiyomunu iyileştirebilir ve aynı zamanda sağlıklı bir saç derisini teşvik edebilir.

7- Peeling yapın

Tıpkı yüzünüzde olduğu gibi, saç derinizde ölü hücrelerden kurtulmak için peeling yapmayı deneyebilirsiniz. Fiziksel veya kimyasal eksfolyantlar kullanarak fazla cilt hücrelerinin, yağın ve kepeğin giderilmesine yardımcı olabilir ve cildinizin altındaki kan damarlarını genişleterek potansiyel olarak saç büyümesini hızlandırabilirsiniz. Saçlarınız sürekli olarak büyük miktarlarda dökülüyorsa, altta yatan bir sağlık sorunu olabilir. Böyle bir durumda yapmanız gereken, doktorunuza danışmaktır.

Referans: Brittany Risher. “7 Healthy Scalp Tips for Strong, Shiny Hair” Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/healthy-scalp (16.10.2020).