Şampuan nasıl seçilir? Şampuan seçerken nelere dikkat edilmeli?

Şampuan söz konusu olduğunda, raflar dolusu ürün bulmak mümkün. Hepsinin birbirinden farklı vaatleri var ve karmaşık içerik listeleri arasında kaybolmak saçınızın gerçekten ihtiyacı olan ürünlere ulaşmasını zorlaştırabilir. Kıvırcık, boyalı, düz veya yağlı saçlarınız olsun, her saçın ihtiyacı farklı olduğundan kullandığı ürün de buna yönelik olmalıdır. Bu konuda, şampuanların içeriğini bilmek size yardımcı olabilir.

Bir şampuan neler içerir?

Çoğu şampuan, kabaca 10 ila 30 farklı içerik içeren formüllerdir. Saç derisini yağ, kir, sebum birikimi ve kokudan yeterince arındırmak için tüm şampuanların bir deterjan türevi bir temizlik maddesi içermesi gerekir. Bu madde saçınızdaki kirlere tutunur ve akan su ile birlikte onları da götürür. Şampuandaki yaygın temizlik maddeleri, sodyum lauril sarkosinat, sodyum lauril sülfat (SLS) ve sodyum lauril sülfat (SLES) dahil olmak üzere yüzey aktif maddelerdir. Bu yüzey aktif maddeler, kokamidopropil betain gibi yardımcı yüzey aktif maddelerle birlikte çalışır.

Şampuanınızda bu maddeler varsa dikkat!

Şampuanlarda yaygın kullanılan bazı maddeler aslında tahriş edici olabilir.

Sülfatlar: Sülfatlar, şampuanlarda temizlik maddesi olarak kullanılan kimyasallardır. En yaygın olanları sodyum lauril sülfat ve sodyum lauret sülfattır. Derinlemesine temizlik sağlarlar ve şampuanlarda köpürtücü bir etkiye neden olur. Şampuanınız köpürmezse, sülfat içermeme ihtimali yüksektir. Bununla birlikte, sülfatların sert temizleme kalitesi cilt tahrişine, cilt kuruluğuna ve iltihaplanmaya neden olabilir. Sülfatlar cilt hassasiyetini artırabilir ve rosacea, egzama ve kontakt dermatit gibi mevcut durumları kötüleştirebilir. Kirlerle birlikte saçı doğal yağlardan arındırabilir ve kuruluğa neden olabilir. Ayrıca bu durum doğal sebum üretimini bozarak saça zarar verebilirler.

Formaldehit: Formaldehitin bazı kişilerde alerjiye neden olmak ve dermatiti tetiklemekle birlikte mevcut alerjik dermatit ve egzamayı kötüleştirebilir.

Parabenler: genellikle raf ömrünü uzatmak için kullanılırlar ve cilt tarafından hızla emilebilirler. Bu, alerjik kontakt dermatite ve kızarıklık, tahriş, kaşıntılı cilt, dökülme ve kurdeşen gibi cilt sorunlarına neden olabilir.

Aklorofen: antibakteriyel özellikleri nedeniyle kozmetik ürünlerde kullanılan antiseptik bir ajan aklorofen, göz ve cilt tahrişine, kızarıklığa ve pullanmaya neden olabilir.

Ftalatlar: Ftalatlar, hormon bozukluğu ve kısırlık, düşük sperm sayısı ve üreme ve genital kusurlarla bağlantılıdır.

Şampuanınızda hangi içerikler olmalı?

Sülfat içermeyen bir şampuan istiyorsanız, yine de üründe temizlik maddesi bulunduğundan emin olmanız gerekir. İçerik listesinde şu maddeleri görebilirsiniz:

Sodyum lauril sülfoasetat (SLSA)

Sodyum kokoil glisinat

Sodyum kokoil glutamat

Disodyum

Sodyum lauroil metil izetionat

Sodyum lauroil taurat

Sodyum lauroamfoasetat

Desil glukozit

Lauril glukozit

Saçınıza uygun şampuanı nasıl seçebilirsiniz?

Saçınızla belki de en çok temas eden ürün olan şampuanlar, artık sadece temizleyici olmak zorunda değiller. Saçınızın ihtiyaçlarına göre farklı içerikler kullanmak isteyebilirsiniz.

Dökülen ve seyrek saçlar hangi şampuanı kullanmalı?

Saç dökülmesi veya saç seyrelmesi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Sorunun kaynağına bağlı olarak aranacak birden fazla şampuan bileşeni vardır.

Fito-kafeinin, özellikle kadın tipi kellik için saç incelmesini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Minoxidil, yüzde 2'lik bir topikal solüsyon olarak kullanıldığında saç dökülmesinin tedavisi için FDA onaylı bir bileşendir.

Niasin (B-3 vitamini), saç köklerine besin akışını artıran ve saç büyümesine ve dolgunluğuna yardımcı olan dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Histidin, saçtaki fazla bakırı emer ve bu da onu UVA ve UVB hasarından korumaya yardımcı olur.

Dalgalı ve kıvırcık saçlar hangi şampuanı kullanmalı?

Kıvırcık veya dalgalı saçlara sahip olanlar, nemlendirici, elektriklenmeyi azaltan bileşenler içeren ve sülfatlar gibi derin temizleyici yüzey aktif maddeler içermeyen şampuanlar aramalıdır. Gliserin, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan berrak doğal bir bileşiktir. Havadaki nemi saça çeker ve saçta tutar, böylece daha az kabarma ve daha belirgin, parlak bukleler elde edilir.

Shea yağı, jojoba yağı, Hindistan cevizi yağı, ayçiçeği yağı ve argan yağı gibi yağlar ve yağlar saçı nemlendirmeye ve bukleleri ve dalgaları pürüzsüz ve parlak tutmaya yardımcı olabilir. Habeş tohumu yağı, üzüm çekirdeği yağı ve çörek otu yağı gibi tohum yağları kıvırcık, dalgalı ve kıvrımlı bukleler için başka bir faydalı içeriktir. Bunlar kolayca emilen süper hafif yağlardır. Nemlendirirken tellerin çözülmesine yardımcı olurlar.

Düz saçlar hangi şampuanı kullanmalı?

Düz saçlı olanlar hacim eklemek isteyebilirler. Durum buysa, hindistancevizi, soya fasulyesi, badem ve ayçiçeği yağlarının yanı sıra B5, C ve E vitaminlerini deneyebilirsiniz. Benzer şekilde, anyonik ve katyonik polimerler, pirinç ve mısır gibi proteinler de saçı bağlamaya ve dolgunluk oluşturmaya yardımcı olur. Düz saçlılar için bir başka faydalı bileşen, saç, cilt ve tırnakların yapısında bulunan lifli bir yapısal protein olan keratindir. Saç ürünlerinde keratin, saç kütikülleri proteini emdikçe saç tellerinde üst üste binen hücreleri yumuşatarak çalışır ve bu da daha dolgun, daha pürüzsüz ve daha yumuşak saçlara neden olur.

Boyalı veya kuru saçlar hangi şampuanı kullanmalı?

Boyalı veya kuru saçları olanlar, hafif temizlik maddeleri ve çok sayıda bakım maddesi içeren şampuanlar arayabilir. Sodyum lauril sülfoasetat, sülfat içermeyen bir temizleme seçeneğidir. Kuru saçlar için pek çok ikisi bir arada şampuan, saç gövdesini parlak ve pürüzsüz hale getirmek için sebumu ince bir silikon kaplama ile değiştirerek çalışır. Yağlı şampuanlar saçı beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı olur. Bunlara argan yağı, avokado yağı, macadamia yağı, hindistancevizi yağı ve zeytinyağı dâhildir. Benzer şekilde, gliserin nemi korumaya yardımcı olabilecek derin bir saç kremidir.

Kepekli saçlar hangi şampuanı kullanmalı?

Kepek şampuanları genellikle mantarları öldüren ve kepeği azaltan mantar öldürücüler içerir. Mantar öldürücüler arasında ketokonazol, çinko pirition ve selenyum disülfid bulunur. Senetik mantar öldürücülerden kaçınmak isteyenler için çay ağacı yağı veya bitki özleri gibi doğal maddeler arayabilir.

Yağlı saçlar hangi şampuanı kullanmalı?

Yağlı bir kafa derisi veya saçı olanlar, aşırı aktif yağ bezlerinden aşırı sebum üretir. Derin bir temizlik için lauril sülfat veya sülfosüksinat içeren şampuanlar kullanılabilir. Yıkamadan sonra bile yağın bol olmasına katkıda bulunabileceğinden, çok fazla yumuşatıcı maddeden de kaçınılmalıdır. Çay ağacı yağı gibi doğal içerikli şampuanlar da denemeye değer olabilir. Sentetik bileşenler kafa derisinin doğal sebum üretimini atabilir ve yağ üretimini artırabilir.

