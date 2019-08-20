Memeler de genital bölge kadar erojen

Yapılan araştırmalar, memelerde bulunan sinir uçlarının beyinde uyardığı bölgenin genital bölgeden gelen sinyallerle uyarılan bölge ile aynı olduğunu ortaya çıkardı. Yani memeler de cinsel organlarımız kadar uyarıcı.

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Memeler de genital bölge kadar erojen

Erojen, yani cinsel olarak uyarılmaya müsait bölgeler, vücudun çeşitli yerlerinde bulunabiliyor. Birçok kadın için memelerin erojen bölge olduğu bilgisi de yeni değil. Yapılan yeni araştırmalar, memelerin neden erojen olduğuna dair bilgiler veriyor.

 

Sexual Medicine Dergisi’nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, genital bölgeye dokunulduğunda beyinde belirli bir kısmın uyarıldığı tespit edildi. Aynı şekilde, farklı erojen bölgelere dokunulduğunda da beyinde aynı kısım uyarılıyordu.

 

“Kadınların cinsel organından beynine sinyaller taşıyan 4 temel sinir vardır.” diye açıklıyor araştırmayı yürüten doktorlardan Dr. Barry Komisaruk. “Pudendal sinirler klitoristen, pelvik sinirler vajinadan, hipogastrik sinir rahim ağzı ve rahimden gelen sinyalleri beyne iletir. Vücuttaki en uzun sinir ağı olan Vagus siniri ise omurilik kanalına uğramaksızın doğrudan rahmi ve beyni birbirine bağlar.

 

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Erotik beyin

Yapılan araştırmada yaşları 23 ile 56 arasında değişen 11 sağlıklı kadın incelendi. Kadınlardan beyin MR’ı makinesine bağlıyken kendi kendilerine klitoris, vajina, serviks ve meme ucu uyarısı yapmaları istendi. Araştırmacılar, her kadının cinsel olarak uyarıldığında beyninde farklı bir noktanın etkilenebildiğinin altını çizdi. “Bütün kadınlarda sistem biraz farklı işliyor olabilir ancak en azından erotik olarak uyarılan bölgelerin beyinde yakın kısımları etkilediğini biliyoruz.”

 

Meme ucu uyarıldığında ise, beynin diğer erojen bölgeler ile uyarıldığına yakın bir kısmı etkileniyor. Bu da meme ucu veya göğüs bölgesine dokunulmanın, kadınlar için gential bölgelere dokunulması kadar tahrik edici olabileceği sonucunu doğruluyor.

 

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