Hayata yeniden nasıl başlanır?

Her gün herkes için yeni bir bölümdür. Hayatınızda sıkışmış mı hissediyorsunuz? Yeniden başlamak ve bazı değişiklikler yapmak mı istiyorsunuz? Yeniden başlamak korkutucu olabilir, ancak istediğiniz hayatı hak ediyorsunuz.

1. Hayatınızın üzerine düşünün

Geçmişi kabullenin

Hâlâ geçmişe tutunuyorsanız hayatınıza yeniden başlayamazsınız. Bu ister bir ilişki, iş, aile veya başka bir durum olsun, olanları kabul etmeniz gerekir. Kabullenme affetme anlamına gelmez. Sadece bir şey olduğunu fark ettiğiniz, bunu kabul ettiğiniz ve bundan sonra devam etmeye hazır olduğunuz anlamına gelir.

Acı ve ıstırabın aynı şey olmadığını unutmayın. Hayatınız istediğiniz yönde gitmediğinde acı çekecek ve incineceksiniz, ancak acı çekmek zorunda değilsiniz. Acı çekmek bir seçimdir. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez, buna acı da dahildir. Bu yüzden onu kabul edin, deneyimleyin ve yolunuza devam edin. Hayatınızı acı ve başarısızlıklar etrafında şekillendirmeyin; bu hikayenin dışına çıkın ve dramadan kaçının.

Her şeyin bir nedeni olduğunu unutmayın

Bu, güçsüz olduğunuz ve olayların belli bir şekilde gerçekleşmesinin “kaderinizde” olduğu anlamına gelmez. Aksine, hiçbir şeyin sizin ona yüklediğiniz anlam dışında bir anlamı yoktur. Hayatınızdaki her olayı ve anı güçlendirici ya da güçsüzleştirici hale getirmek size bağlıdır. Öğrenmeniz gereken dersler açık olmayacaktır; bunun yerine hayatınızın size ne söylediğini keşfetmeniz gerekir.

Başarısızlıklarınızı ve başarılarınızı değerlendirin

“Hayattan vazgeçemezsiniz”, bu nedenle işler planladığınız gibi gitmediğinde moralinizi bozmak yerine kendinize şunu sorun: “Durumumda veya koşullarımda işe yarayan ne var?”

Her şeyi yazın. Başarılarınız hakkında kendinize notlar tutun, küçük olanları bile. Her gece o gün iyi giden bir şey hakkında yazın. Olumluya odaklanmak daha fazlasını kendinize çekmenize yardımcı olur! Ardından, sizin için işe yarayan ya da yaramış olan şeyi nasıl daha da geliştirebileceğinizi düşünün. Sizin için neyin işe yaradığını veya yaradığını ve bunu nasıl daha da geliştirebileceğinizi düşünün.

Yeniden başladığınızı duyurmayın

Sadece yapın. Hayatınızda bir değişiklik yapmak için seçimlerinizin onaylanmasına ihtiyacınız yok. Başkalarına söylemenize ya da ne yapmanız gerektiğini düşündüklerini sormanıza gerek yok; genellikle kendimizi güvensiz hissettiğimizde, planımız hakkında daha iyi hissetmek ya da onları dönüşüme hazırlamak için başkalarına danışırız. Ancak hayatınız sizin hayatınızdır. İlerleyin ve insanlar da sizinle birlikte büyüyecektir. Bunu yapmayanlar belki de en başta hayatınızda olmamalıydı.

Hayattaki bir sonraki adımlarınız sizden başka kimseyle ilgili değildir. Başkalarının ne dediğine aldırmayın. Onların direnişlerinin çoğu sizinle değil kendileriyle ilgili olacaktır çünkü bu onların kendi hayatlarını sorgulamalarına neden olur. Seçimleriniz ve kararlarınız konusunda yalnızca sizin kendinizi rahat hissetmeniz gerektiğini unutmayın.

2. İleriye bakın

Amacınızı keşfedin

Hayatınızın anlamı hakkında düşünmek, büyük değişiklikler yapmaya yönelik ilk önemli adımlardan biridir. Hangi konuda iyisiniz? Ne yapmaktan zevk alırsınız? Hangi konuda tutkulusun? Size önemli olduğunuzu hissettiren şey nedir? Bu soruları yanıtlamak, sizi neyin mutlu edeceğini ve size tatmin edici bir yaşam sunacağını bulmanın anahtarıdır.

Hayatınızı gerçekten neyin tatmin ettiğini ve size bir fark yarattığınızı hissettirdiğini düşünün ve bunu yeni hayatınızın özü haline getirin. Hayat ancak gerçekten yaşıyorsanız yaşamaya değerdir. Tek bir hayatınız var, bu yüzden onunla doğru şeyleri yaptığınızdan emin olun. Hayatınızı istediğiniz gibi yaşamaya başlamak için bir neden beklemeyin.

Hedefler belirleyin ve kararlar alın

Genel amacınızı ve büyük yaşam hedeflerinizi belirledikten sonra, bu hedeflere nasıl ulaşacağınıza özel olarak karar verin ve ardından gerekli değişiklikleri yapın. Şu anki partnerinizden ayrılacak mısınız? Yeni bir şehre mi taşınacaksınız? Okula geri mi döneceksiniz? Kendiniz için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyin. Bunları yazın ve her gün görebileceğiniz bir yere koyun. Örneğin; buzdolabı kapısına veya yatak odanızın aynasına yapıştırın.

Hayatınızı düzenleyin. Çılgınca düzensiz bir şekilde yaşıyorsanız hayatınızı değiştiremezsiniz. Tam olarak hangi değişikliği gerçekleştirmek istediğinizi ve hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi bildikten sonra, gerekli değişiklikleri yapmak için plan yapmaya başlayabilirsiniz.

Yeni bir rota çizin

Farklı bir şey yapın ve kendinizi şaşırtın; muhtemelen kim olduğunuz ve neler yapabileceğiniz hakkında bilmediğiniz bir şey öğreneceksiniz. Memnun olmadığınız bir hayattan kendinizi kurtarmanın en iyi yollarından biri tamamen farklı bir şey yapmaktır. Hiç gitmediğiniz bir yere seyahate çıkın. Bir dil öğrenmeye başlayın. Jimnastik, kick boks ya da bisiklet gibi yeni bir spor ya da egzersiz yapın. Herhangi konuda berbat olabileceğinizi düşünseniz bile, yeni bir şey deneyin. Yeni şeyler denemek zihinsel ve fiziksel olarak bizi zorlar ve aynı zamanda bir sonraki günün sonsuz olasılıklarını görebildiğimiz için bize yaşam için taze bir heyecan verir.

Evet, bilinmeyen korkutucudur, ancak bildiğiniz şeyi yapmak ve hayal kırıklığı yaratan ve tatmin etmeyen bir yolda devam etmek de aynı derecede korkutucudur. Yeniden başlamak konusunda gergin veya güvensiz hissedebilirsiniz, ancak bunun mevcut hayatınızda hissettiğiniz hayal kırıklığı ve tatmin eksikliğinden daha kötü olup olmadığını düşünmeniz gerekir.

Yeni bir mottonuz olsun

Anı yaşayın ve gerçekten önemli olan tek anın bu olduğunu bilin. Tüm dikkatinizi ona verin. Bu sizin gerçekliğiniz. Ve o an bittiğinde, bir sonraki ana geçin. Hâlâ nefes alıyor musun? Evet, alıyorum. O halde o anın başarıyla atlatıldığını düşünün! Sizi hayatınıza yeniden dahil olmaya bir adım daha yaklaştıracak bir sonraki ana geçin.

Yapılması gerekeni bugün yapın - yarın değil, gelecek hafta değil. Yeniden başlamayı yönetilebilir kılan şey budur. Önümüzdeki 365 gün ile yüzleşmeye çalışmak imkansız görünebilir, ancak önümüzdeki tek bir günle yüzleşmeye çalışmak mümkün görünüyor!

İlginizi çekebilir: Minimalist bir hayat yaşamanın 9 faydası

Kendinize gelin

Her şeyi bilmiyorsunuz. Hatalar yaparsınız. Arabanızın yağını nasıl değiştireceğinizi bilmek ya da makro ekonominin giriş ve çıkışlarını anlamak sizi daha iyi bir insan yapmaz. Sadece sizi bazı şeyler hakkında daha bilgili yapar. Arzu ettiğiniz şey bilgi mi yoksa başkalarına bir şeyler kanıtlama becerisi mi? Kendinize bunun neden önemli olduğunu sorun. Sizi mutlu ediyor mu? Cevabınız hayır ise, durun! Her şeyi yapamazsınız ve yapmak zorunda da değilsiniz.

Eğer bir şeyi nasıl yapacağınızı öğrenmek ile gerçekten ilgileniyorsanız, devam edin! Ancak bir şeyi başkalarına yapabileceğinizi ya da her erkeğin veya her kadının yapabileceğini kanıtlamak için yapıyorsanız, o zaman bırakın. Siz kendi başınıza yeterlisiniz. Kimseye bir şey kanıtlamanıza gerek yok.

Başkalarına güvenin ve yardım isteyin

Her şeyi bilmek zorunda olmama fikri sizi rahatlattığında, uzmanlık alanınız, beceriniz olmayan ya da yapmakla ilgilenmediğiniz işlere bir göz atın. Zamanınızı nasıl harcamak istediğinize ve neleri yapmaya gücünüzün yettiğine karar verin.

İhtiyacınız olduğunda yardım isteyin ve bir şeyi nasıl yapacağınızdan emin olmadığınızda belirli bir alanda uzmanlığı olan kişilere güvenin. Yardıma ihtiyaç duymak, yardım istemek ve yardım almak sizi zayıf yapmaz, aksine akıllı ve becerikli yapar. Herkesin farklı becerileri vardır.

Zayıflık anlarına hazırlıklı olun

Bazen yeni planınızın işe yaramadığını hissedecek ve eski hayatınıza geri dönmek isteyeceksiniz. Bu anlar için plan yapın. Bu, moraliniz bozuk olduğunda ve onaylanmaya ihtiyaç duyduğunuzda aradığınız veya mesaj attığınız eski bir erkek arkadaş veya kız arkadaş gibi kişilerin numaralarını silmek anlamına gelebilir.

Zayıflık anları yaşamak yaygındır. Hepimiz tökezler ve gelecekte bizim için en iyi olan ile şu anda kolay olan arasında bocalarız. "Şimdi”nize meydan okuyun ve onu uzun vadede yaşamınız için vizyonunuzla değiştirin.

İlerlemenizi kutlayın

Yeni hedefinize yönelik tüm ilerlemeleri kabul etmeyi unutmayın. Bazı kilometre taşlarınız çok uzun vadede olabilir ve bazen ne için çalıştığınızı gözden kaçırabilirsiniz. Bunun yerine, uzun koşunun bir grup kısa koşu olduğunu hatırlayın ve yol boyunca başarılarınızı kutlayın. İster zehirli bir kişiyle ilişkinizi bitirmek, ister özgeçmişlerinizi göndermek ya da daha önce hiç denemediğiniz bir kursa katılmak, yeni hayatınıza doğru attığınız her adımda kendinizi iyi hissedin. Tüm bu küçük parçalar, kendiniz için hayal ettiğiniz yeni yaşamı yaratmanıza ve gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.

Hareket etmeye devam edin

Hayat her zaman gelişiyor ve siz de gelişmelisiniz. Gülleri koklamak ve anı kucaklamak için durmak bir şeydir, ama sadece durmak ve hareketsiz kalmak başka bir şeydir. Hayatınızın yeniden durgunlaşmasını istemezsiniz. Her zaman sizi bekleyen yeni insanlar, yeni fırsatlar ve yeni deneyimler vardır ve bunları aramalısınız!

Kaynak: Lucy Yeh. "How to Start Over in Life". Şuradan alındı: https://www.wikihow.com/Start-Over-in-Life. (19.04.2024).