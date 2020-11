Aktif seks hayatı olmayanlar için cinsel sağlık

Cinsel sağlığınızın iyi olması yalnızca bir partneriniz ve aktif bir cinsel hayatınız olduğunda değil, her zaman önemlidir. Tıpkı zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığımız gibi, cinsel sağlığımız da yaşamımızı doğrudan etkiler. Bu yüzden cinsel sağlık hakkında konuşmak ve cinsel sağlığımıza sahip çıkmak, fiziksel ve psikolojik sağlığımıza sahip çıkmak kadar önemli.

Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı şöyle tanımlıyor: “Cinsel sağlık, cinsellikle ilişkili olarak fiziksel duygusal ve sosyal bir iyilik halidir; yalnızca hastalıkları, işlev bozukluklarını veya isteksizliği ifade etmez. Cinselliğe ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygılı bir yaklaşımın yanı sıra zorlama, ayrımcılık ve şiddet içermeyen, zevkli ve güvenli cinsel deneyimler yaşama olasılığını gerektirir. Cinsel sağlığın sağlanması ve ve sürdürülmesi için tüm kişilerin cinsel haklarına saygı duyulmalı, bu haklar korunmalı ve yerine getirilmelidir.”

Bazı insanların cinsel olarak aktif olmamasının birçok nedeni olabilir. Cinsel olarak yakın bir ilişki kurmayı zorlaştıran sağlık sorunlarının yanı sıra bu durum kişisel tercihlere de bağlı olabilir. Buna ek olarak, bazen kişilerin kendi seçimiyle ama daha çok dış etkenler yoluyla çok az seks yapan veya hiç seks yapmayan birçok çift vardır. Genellikle işten, çocuklardan ve kişisel sorumluluklardan kaynaklanan stres nedeniyle cinsellikten uzaklaşmak, hem erkekleri hem de kadınları bitkin bırakan yoğun yaşamların sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Sağlıklı bir cinsel yakınlık kurmak için zaman ya da enerji yokmuş gibi gelebilir. Bu, ayrı ama muhakkak ele alınması gereken önemli bir sorun olabilir.

Kadınlarda cinsel sağlık

Kadınların üreme organları, yaşları ilerledikçe hormonlara bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Hormonal değişimler, vajinal dokuların incelmesine ve daha az elastik hale gelmesine neden olur. Aynı zamanda doğal sıvıların azalmasıyla vajinal kuruluk görülebilir. Vulva ve klitorisin şekli ve rengi de değişebilir. Bu değişimler, vajinal atrofi olarak bilinen soruna neden olabilirler.

Özellikle menopoz sürecinde vücutta daha az östrojen üretilmesi nedeniyle gelişebilen vajinal atrofi, yalnızca cinsel yaşamı değil, genel sağlığı da olumsuz etkileyebilir.

Menopoza bağlı hormonal değişimlerin yanı sıra kadınlar, hayatlarının herhangi bir döneminde çeşitli nedenlere bağlı olarak da vajinal atrofi sorunu yaşayabilirler. Bu da aşağıdaki rahatsızlıkları tetikleyebilir:

İdrar yolu enfeksiyonları

Rahatsızlık ve hatta acı verici seks/mastürbasyon deneyimi

Azalan seks arzusu

İdrar kaçırma sorunları

Vulvada oluşan hassasiyet nedeniyle günlük aktiviteler sırasında duyulan vajinal rahatsızlık.

Cinsel sağlığı iyileştirmek için neler yapılabilir?

Aktif bir cinsel hayatınız olsa da olmasa da, cinsel sağlığınızı iyileştirmek için bazı önlemler alabilirsiniz. Öncelikle, vulva ve vajina bölgesine sabun ve benzeri kimyasal ürünleri temas ettirmekten kaçınmalısınız. Bölgenin doğal pH dengesini ve nemliliğini korumak için bu öncelikli bir önlemdir.

Vajinal dokuları sağlıklı tutmak için, bu bölgedeki kan akışını aktif tutmak da önemlidir. Düzenli seks veya vulvovajinal masaj/mastürbasyon, buradaki dokuların aktif kalmasını sağlayarak vajinal kuruluğu ve buna bağlı gelişen diğer rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olacaktır.

Kegel egzersizleri olarak bilinen vajinal kasları sıkılaştıran pratikler de pelvik taban kaslarını aktif olarak geliştirerek cinsel sağlığa katkıda bulunur.

Bir partnerinizin olmaması, her zaman bir cinsel yaşamınız olmadığı anlamına gelmez. Bakış açınızı değiştirmek bile kendi cinselliğinize ve cinsel sağlığınıza sahip çıkmak için önemli bir adım olabilir.

Referanslar:

Dr. Anna Cabeca. "Sexual Health Isn’t Just About Having a Sex Life". Şuradan alındı: https://drannacabeca.com/blogs/keto-alkaline-diet/sexual-health-isn-t-just-about-having-a-sex-life (30.03.2020).