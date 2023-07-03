Kirpik perması yaptırmak aslında zararlı mı?

"Kirpik lifting" de denen kirpik perması temel olarak aletlerle, kirpik kıvırıcılarıyla ve takma kirpiklerle uğraşmak zorunda kalmadan kirpiklerinize haftalarca süren kaldırma ve kıvrılma etkisi sağlayan bir uygulama. Kirpiklerinizde istediğiniz hacmi sağlamak için keratin solüsyonu kullanılarak kıvırma işlemini gerçekleştirmek bu uygulamanın esas noktası aslında.

Herhangi bir kozmetik güzellik uygulaması gibi ne kadar popüler olursa olsun kirpik lifting işlemi de tabii ki risksiz değil. Hatta göz önünde bulundurulması gereken ciddi yan etkileri de olabilir. Kirpik lifting konusunda deneyimli bir güzellik uzmanıyla çalışmazsanız bu durum daha da kötüleşebilir.

Kirpik permasının olası yan etkileri

Kirpik permasının potansiyel yan etkileri hakkında çoğu insanın bilgisi olmayabilir. Cilt tahrişi belki de işlemin en büyük riski. Keratin yapıştırıcısının cildinize bulaşmasını önlemek için kirpik çizginiz boyunca koruyucu pedler yerleştirilmiş olsa da bu yöntemin kusursuz işlemesi oldukça önemli.

Ayrıca geçmişte göz kuruluğu, alerji, göz veya cilt hassasiyeti öykünüz varsa solüsyonun içerdiği kimyasallar nedeniyle tahrişe daha yatkın olabilirsiniz. Solüsyonun yan etkileri şunlar olabilir:

Kabarcıklar

Döküntü

Kızarıklık

Göz kuruluğu

Sulanmaya müsait gözler

İltihap

Kırılmaya müsait kirpikler

Solüsyon gözünüze düşerse cildinizde tahrişe neden olabilir. Ayrıca tahriş olmuş gözünüzü ovuşturursanız veya yanlışlıkla çizerseniz veya başka bir şekilde daha fazla müdahale ederseniz kornea aşınması riskiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Solüsyonun kendisinin tahrişe neden olabilmesinin yanı sıra deneyimsiz bir uzmanla çalışmak da uygulama sürecinde yan etki riskinizi artırabilir.

Kirpik botoksu nedir? Nasıl yapılır?

Kirpik permasına dair şunları bilmelisiniz:

Kirpik liftinginin tamamlanması yaklaşık 45 dakika sürer. Uygulamadan önce, normalde kontakt lens kullanıyorsanız, lenslerinizi çıkarıp yerine gözlük takabilirsiniz. Ayrıca göz kapaklarınızın ve kirpiklerinizin temiz olduğundan emin olmalısınız ve bunun içinde makyaj veya başka bir kalıntı kalmamalıdır. Maskara, far bazı veya makyaj temizleyicilerin bıraktığı yağlara bu konuda dikkat edilmeli, kalıntı olmamalı.

Doğru uygulamayı nerede yaptırabilirsiniz?

Kirpik liftingi yapma konusunda lisanslı ve deneyimli bir uygulayıcı aramanız faydanıza olur. Bir estetisyen, başlamak için uygun olabilir. Kirpik lifting gibi kozmetik işlemler yapan bir dermatoloğa da başvurabilirsiniz.

Yapan kişi/kişilerin kirpik liftinginin sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için göz ve cilt hastalıkları veya hassasiyet geçmişiniz olup olmadığını sormaları iyi olur. Hassasiyet geçmişiniz olsun ya da olmasın, uygulayan kişinin az miktarda kirpik ürün ile cilt testi yapmasını sağlamak da iyi bir fikir olabilir. Bu genellikle dirseğinizin içi gibi vücudun daha az göze çarpan bir bölgesine uygulanır. İki gün sonra herhangi bir reaksiyon oluşmazsa, ürünü kirpiklerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Ancak göz bölgenizin genellikle vücudunuzun geri kalanından çok daha hassas olduğunu unutmayın.

Referans: Catherine Hannan & Kristeen Cherney. "Lash Lifts and Your Skin". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/lash-lift-side-effects. (25 Eylül 2018).