Takma kirpik kullanmadan kirpik uzatma

Gözleri belirginleştiren ve bakışlara anlam katan kirpiklerinizi takma kirpik olmadan daha doğal ve uzun gösterebilirsiniz.

Kirpiklerin belirgin olması, sade makyajlarda da yoğun makyajlarda da son derece önemli. Takma kirpikler hem gözlerde ağırlık yaptıkları hem de takıp çıkartması son derece meşakkatli oldukları için bir alternatif sunmak istedik. Kirpik makyajıyla kirpiklerinizi daha yoğun ve uzun gösterebilirsiniz.

Serum kullanın

Cilt ve saç bakımı olduğu kadar kirpik bakımı da son derece önemlidir. Bu bakım için kirpik güçlendirici serumlardan faydalanabilirsiniz. Piyasada kirpik serumları bulabileceğiniz gibi, tatlı badem yağından da faydalanabilirsiniz. Eski maskaralarınızdan kalan bir maskara fırçasını iyice temizledikten sonra bu yağı uygulayabilirsiniz. Böylece kirpikleriniz gürleşecek ve uzayacak.

Maskaranızı doğru seçin

Her kirpik tipinin ihtiyacı farklıdır. Maskaralar da buna göre dizayn edilir. Kısa kirpikler için kirpikleri uzatma etkili, seyrek kirpikleri içinse yoğun gösteren maskaralar mevcut. Makyajınızın daha gösterişli olması için kirpiklerinizi doğru şekillendirmek çok önemli. Kirpiklerinizin ihtiyacını tespit ettikten sonra kendiniz için doğru maskaranın hangisi olacağını seçmek daha kolay olacaktır.

Kirpiklerinizi koruyun

Kirpiklerinizin uzaması ve dökülmemesi için hava almaları gerekir. Bu yüzden maskara sürdükten sonra mutlaka temizlemelisiniz. Uykudan önce ayıracağınız yalnızca beş dakika, kirpiklerinizin daha sağlıklı olmasına ve daha gür görünmesine katkı sağlar.

Kirpiklerinizi kıvırın

Maskara sürmeden önce kirpik kıvırıcısı kullanarak kirpiklerinizin daha uzun ve kıvrık görünmesini sağlayabilirsiniz. Kirpiklerinizi kıvırmadan önce fön makinesi ile kirpik kıvırıcınızı ısıtarak daha kalıcı bir etki sağlayabilirsiniz. Bu uygulamayı yaparken kıvırıcıyı çok ısıtmamaya dikkat edin ki tatsız bir kaza olmasın.

Baz uygulayın

Kirpiklerinizi kıvırdıktan sonra ve maskaranızı kullanmadan önce kirpiklerinize bir kat baz sürebilirsiniz. Bu maskara bazları, kirpiklerinizin hem daha yoğun hem daha uzun görünmesini hem de daha rahat temizlenmesini sağlar.

Maskarayı doğru uygulayın

Maskarayı sürerken her zaman dipten uca doğru uygulama yapmanız gerekir. Kirpikleri tek tek ayırabilmek için zikzak hareketler yaparak sürebilirsiniz. Böylece kirpikleriniz çok daha dolgun görünecektir.