Maş fasulyeli semizotu yemeği

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler
- 1 bağ semizotu
- 3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
- 2 - 3 diş sarımsak, minik doğranmış
- 1 su bardağı domates püresi, 200 gr
- 5 - 6 yemek kaşığı maş fasulyesi, haşlanmış ölçü
- 1 yemek kaşığı iri bulgur
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı
- Semizotunu ayıklayıp bol suda yıkadıktan sora kabaca doğrayın.
- Zeytinyağı ve kuru soğanı orta boy tencereye alın, orta ateşte soğan yumuşayana kadar kavurun. Sarımsak, doğranmış semizotu, domates püresi, maş fasulyesi, bulgur, baharatlar ve tuzu ekleyerek karıştırın.
- Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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