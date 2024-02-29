Mart ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay geçtiğimiz aylara göre o kadar da hareketli bir ay değil. Ay’ın aktörü yine Mars. 10 Mart’ta Mars Uranüs ile bir kare açı gerçekleştirecek. +-10 gün gibi bir süreçte kazalara, tartışmalara, fazla isyankar tavırlara, çokça sıkılganlıklara dikkat. Ani tartışmalar çıkabilir. Yangınlara da ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Bu dönenmde pek fiziksel operasyonlara girmesek daha iyi olur.

Ayrıca ay sonunda Mars balık burcuna geçecek. Balık burcundaki Mars fazlaca idealist, fedakar, hizmet odaklı, kendini ikinci plana atabilen, biraz tembelliğe meyleden, sakarlığa meyledebilen bir yapıdadır. Bu dönemde ayırca sel, su gibi konularda tehlike yaratabilecek durumlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu etki 2,5 ay sürecek.

Onun dışında Venüs de Balık burcuna geçiyor. Mars Balık burcunu pek sevmez ama Venüs Balık’ta çok güçlüdür, yüceldiği yerdedir. Aşkın ve romantizmin zirvede olduğu, negatif anlamda kendini bırakma, kendinden çok başkasını düşünme, kurban durumuna düşme özelliklerini taşır. Ayrıca bu dönemde kendini kandırmaya ve aldanma/aldatma konularına da dikkat etmek gerekiyor. Bir insanı aşırı idealize edip kendimizi belki de bize uygun olmayan kişilere çekilmiş olarak da bulabiliriz.

Mart ayının önemli gökyüzü açıları

1 Mart – Güneş Jüpiter Altmışlığı

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bir dönem.

1 Mart – Venüs Chiron Altmışlığı

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bugün bunu en etkili kullandığımız zaman.

2 Mart – Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı

Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve bunlar doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve bu açı süresince rüzgarı arkamıza alıyoruz.

3 Mart – Venüs Uranüs Karesi

Özellikle sosyal ilişkilerde değişim istediğimiz, farklı bir şeyler yapmak istediğimiz bir dönem. Bir süre sosyallikten uzak kalmak bile söz konusu olabilir. Hayatımıza aniden yeni insanlar girebilir veya çıkabilir. İlginç insanlarla tanışabiliriz.

4 Mart – Merkür Uranüs Altmışlığı

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

6 Mart – Mars Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı

Hedeflerimize odaklanmak, isteklerimizin peşinden koşmak, arzularımız ve aksiyonlarımızın paralel gittiği hissi ve rüzgarı arkamıza aldığımız günlerdeyiz.

7 Mart – Mars Chiron Altmışlığı

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

8 Mart - Merkür Neptün Kavuşumu

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil.

10 Mart – Mars Uranüs Karesi

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

10 Mart – Güneş Uranüs Altmışlığı

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

10 Mart - Merkür Koç’ta!

11 Mart – Merkür Plüton Altmışlığı

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

12 Mart – Venüs Balık’ta!

17 Mart – Güneş Neptün Kavuşumu

Hassas, duygusal, yaratıcı ve bir o kadar da belirsiz, karışık ve yanılgılara açık bir dönem. İsteklerimiz bulanmış, sis bulutunun arkasına saklanmış şekilde hissedebiliriz. Kendimizi ifade etmekte karışıklıklar yaşayabilir, alınganlıklar ve yanlış anlamalar içerisine düşebiliriz. Spiritüel açıdan ise çok verimli, ilhamlı günlerde olacağız.

19 Mart – Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

20 Mart – Güneş Koç’ta!

20 Mart – Merkür Chiron Kavuşumu

Dil yarası oluşturabilecek durumlar yaşayabiliriz. Özellikle Mars’ın alıngan Yengeç burcuna geçişinden sonra yıkıcı tartışmalar ve kopuşlar için bu günler de oldukça riskli.

21 Mart – Güneş Plüton Altmışlığı

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

22 Mart – Venüs Satürn Kavuşumu

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

23 Mart – Mars Balık’ta!

24 Mart – Venüs Jüpiter Altmışlığı

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, aşk kısmetlerinin açıldığı, astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

28 Mart – Venüs Uranüs Altmışlığı

İkili ilişkiler ve sosyal ilişkilerimize heyecan ve değişiklik katacak bir etkileşim. İkili ilişkilerde biraz daha sabırsız ve değişiklik niyetlisi olabiliriz. Fakat bu sabırsızlığı gemileri yakan bir tarzda değil yaratıcı bir şekilde kullanacağız.

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