Mart ayı astroloji yorumu

Merhaba. Mart ayının en önemli gezegensel etkilerinden biri Mars’ın 2.5 aydan sonra burç değiştirerek Boğa burcundan İkizler burcuna geçecek olması. Bir süredir Boğa burcunda seyreden Mars ile daha sebatlı, belki biraz daha durağan, yavaş aksiyon alan fakat kararlı ve sürekli bir ifade takınmıştı. Mars’ın İkizler burcuna geçmesiyle fiziksel ve zihinsel hareketliliğimiz fazlaca artacak. Hem entelektüel faaliyetlerimiz hız kazanabilir hem yazışmalar, anlaşmalar eğitim gibi konular artabilir hem de fiziksel hareketliliğimiz ve ulaşım trafiği hızlanabilir. Bu bağlamda yasakların gevşetileceği zaman dilimine gelmiş olmamız da oldukça ilişkili görünüyor.

Mars, İkizler enerjisi biraz dağınıktır. Sakarlıklara ve kazalara açık bir dönemde olabiliriz. Ayrıca İkizler Mars tartışmacı bir yapıya sahiptir. Bu dönemde ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekebilir. Ayrıca Venüs de ay sonunda Koç burcuna geçecek fakat ay boyunca Venüs Balık burcu etkilerini yaşayacak, romantizm ve empatiyi belirgin bir şekilde hissedeceğiz. O yüzden Koç burcuna geçecek Venüs’ten ileriki yazılarımda bahsedeceğim.

Ay içerisinde Balık burcunda oldukça Neptünyen bir Yeniay bizi bekliyor. Neptünyen olması ve Balık burcunda olması hayatımıza büyük yaratıcılık, empati ve sevginin yanı sıra karmaşa, bulanık, fazla idealize etmek ve yanılma, aldanma enerjilerini de getirecek. Terazi burcundaki Dolunay ise ay sonunda ikili ilişkiler konularına yeniden vurgu getirecek. Bunların dışında çok etkili gezegensel etkileşimler yaşamayacağız. Nispeten daha sakin bir ay geçeceğini söyleyebilirim gökyüzü açısından.

Mart ayının önemli gökyüzü açıları;

3 Mart – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni: Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

3 Mart – Venüs Uranüs Altmışlığı: İkili ilişkiler ve sosyal ilişkilerimize heyecan ve değişiklik katacak bir etkileşim. İkili ilişkilerde biraz daha sabırsız ve değişiklik niyetlisi olabiliriz. Fakat bu sabırsızlığı gemileri yakan bir tarzda değil yaratıcı bir şekilde kullanacağız.

4 Mart - Mars İkizler’de!

5 Mart– Merkür Jüpiter Kavuşumu: Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için harika bir gün ve günlerdeyiz. Tek handikap biraz kendimizden fazlaca bahsedebilir fazlaca iyimser olabiliriz.

5 Mart – Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi: Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

9 Mart – Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi: İkili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

11 Mart – Güneş Neptün Kavuşumu: Hassas, duygusal, yaratıcı ve bir o kadar da belirsiz, karışık ve yanılgılara açık bir dönem. İsteklerimiz bulanmış, sis bulutunun arkasına saklanmış şekilde hissedebiliriz. Kendimizi ifade etmekte karışıklıklar yaşayabilir, alınganlıklar ve yanlış anlamalar içerisine düşebiliriz. Spiritüel açıdan ise çok verimli, ilhamlı günlerde olacağız.

14 Mart – Venüs Neptün Kavuşumu: Romantizm ve ilişkilerdeki yaratıcılık zirve yapabilir. Bir o kadar da duygusal, incinmiş, alınmış hissedebilir, yanılgılara çok açık olabiliriz. Uçlarda bir durum. Aşkın ve etkilenirliğin de zirvede olduğu bir dönem.

16 Mart – Merkür Balık’ta!

16 Mart – Güneş Pluto Altmışlığı: Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

18 Mart – Mars Chiron Altmışlığı: Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

18 Mart – Venüs Pluto Altmışlığı: İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgârları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bugünlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

20 Mart – Güneş Koç’ta!

21 Mart – Venüs Koç’ta!

22 Mart – Merkür Uranüs Altmışlığı: Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

22 Mart – Mars Satürn Üçgeni: Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

24 Mart – Merkür Mars Karesi: İkizler, Mars ile Merkür kare yaptığında ortaya sözlü tartışma ve gerginlik adına gerçekten zorlayıcı bir enerji çıkar. Bugünlerde trafikte de oldukça dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeliyiz. Zira bugünlerde çok yaralayıcı olabilir veya karşı taraftan yara alabiliriz. İki düşünüp bir konuşma zamanı!

25 Mart – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi: İletişimsel konuların bugünlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

26 Mart – Güneş Venüs Kavuşumu: Eğlenceli, neşeli, rahat ve tembel günlerdeyiz. Sevdiğimizi sevildiğimizi hissediyor hissettiriyoruz. Kendimizi güzel ifade ediyoruz. Bugün sanatsal faaliyetler içerisinde bulunabilir, eğer yasaklar gevşetildiyse eğlenceli bir aktivite yapılabilir.

28 Mart – Mars Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı: Bugünler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bugünleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

28 Mart – Venüs Chiron Kavuşumu: İlişkilerde acılarımızın tedavi edilebileceği, acılarımız üzerine konuştuğumuz ve masaya yatırıp düzeltmeye çalıştığımız bir zaman dilimi. Olumlu değerlendirilebilir birkaç gün içerisindeyiz.

29 Mart – Güneş Chiron Kavuşumu: Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

30 Mart – Merkür Neptün Kavuşumu: Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil.

30 Mart – Venüs Satürn Altmışlığı: İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

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