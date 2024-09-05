Mars Yengeç burcunda (4 Eylül 2024- 18 Nisan 2025) burçları nasıl etkileyecek?

Motivasyonumuzu, enerjimizi, mücadele gücümüzü; duygularımızdan, iç huzurumuzdan ve sevgiden alacağımız uzun bir yolculuk başlıyor.

4 Eylül'de başlayacak bu yolculuk, 4 Kasım'a dek ileri harekette devam edecek, Mars'ın retro hareketiyle yeniden 6 Ocak - 18 Nisan arası sürecek.

Bu dönemde güvende hissetme ihtiyacımız artacak, hedeflerimize, isteklerimize ve ilişkilerimize kendimizi korumaya çalışarak yaklaşacağız. Duygularımız ve geçmişimiz eylemlerimize şekil veriyor olacak, ruh halimize göre hareket edeceğiz. Ay'ın 2,5 günde bir burç değiştirmesiyle dürtülerimiz de 2,5 günde bir değişken hal alacak.

Bu süreçte bilinçaltımız, içimizdeki çocuğun ihtiyaçları ve korkularımız daha fazla açığa çıkacak. O çocuğu görerek en derin ihtiyaçlarımıza cevap verdiğimizde şifa bulacak ve güvende hissedeceğiz. Kendi ihtiyaçlarımızı görmezden geldiğimizde; korkularımız, ata karmalarımız, aile travmalarımız, duygusal boşluklarımız bizi ele geçirerek daha hassas ve hırçın bir hale getirecek.

Bugünlerde dış dünyadan beklediğimiz sevgiyi ve ilgiyi kendimize verdiğimiz ve önce kendi içimizi beslemeye odaklandığımız sürece, motivasyon ve enerji bulabileceğiz. İçimizdeki mutluluk ve doyum, dış dünyamıza özgüven, sağlık olarak yansıyacak. Sevdiklerimiz hep yanımızda ve güvende olsun diye, bazen korumacı tavrımızı abartarak çevremize engel olma eğilimimizi yönetmeye çağrılacağız.

İlişkiler içerisinde; fazla duygusal, alıngan, eyleme geçemeyen, gelecek güvencesi isteyen hallerde olabileceğiz. Ancak bu süreçte partnerimiz gitmesin diye aşırı fedakar ve anaç davranmak, veya yalnızlık korkusu ile bağımlı ilişkiler yaratmak bize zarar veriyor olacak. Aynı zamanda enerjimizi; aile olmaya, ev kurmaya, çocuk sahibi olmaya, anne veya aile içi çatışmaları çözmeye odaklıyor olacağız.

Bu dönemde duygularımızı bastırmak için; fazla yeme, uyuma, hayattan kaçma, bağımlılıklara düşme, fazla harcama gibi gölgeler yaşamamaya dikkat etmeliyiz. Kendimizle başbaşa kalmaya, sevdiklerimizle zaman geçirmeye, sanatsal çalışmalar, sütlü tatlılar tüketmeye ve su kenarında zaman geçirmeye, spor yapmaya odaklanmalı, hislerimizi besleyen şarkılar dinlemeliyiz. Sağlık anlamında; çocuk sağlığı, rahim, göğüsler, kan değerleri, mide sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

Aralık ayından itibaren retro hareketine başlayacak Mars ile; içe dönmek, beklentilerimizi ve duygusal boşluklarımızı fark etmek, önce kendimizi beslemeyi öğrenerek yaşamdan beslenmek, ata karmalarımızdan özgürleşmek için yaşama daha olgun bir bilinçle yaklaşmak sürecin öğretisi ve şifası olacak.

Dünyada; daha milliyetçi hissedecek, sınırlarımızı ve iç güvenliğimizi koruma gündemleri yaşayacak, aile, çocuklar, beslenme, gıda üretimi, emlak, konut fiyatları, yangın, kaza, patlama, mülteciler, terör gibi konular gündemimize gelebilir.

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Koç

Bu süreçte enerjini; ev, aile, taşınma, çocuk, doğduğun topraklara dönme, tadilat gibi gündemlere odaklayabilirsin. Çocukluk zamanlarını hatırlamak, ata karmalarından sana aktarılanları fark ederek aile koşullandırmalarından özgürleşmek, iç huzurunu iyileştirmek, dinlenmeye izin vermek sürecin öğretisi olacaktır.

Boğa

Duygularını özgürce ifade etmek, sadece seni anlayan ve güvende hissettiğin kişilerle hislerini paylaşmak, seni besleyen alanlarda konuşmak, yazmak ve dinlemek, ruhuna iyi gelecek seyahatler yapmak sürecin öğretisi olacaktır. Enerjini; seyahat, medya, eğitim, ticaret ve kardeş ilişkilerine odaklayabilirsin.

İkizler

Mali alanların, sahip olduğun değerlerin, sınırların gündeminde olacak. Enerjini kazançlarına yönlendireceksin. Kaygıyla çalıştığında değil severek ürettiğinde bolluk bereket enerjisine kavuşacaksın.

Yengeç

Enerjini kendine odaklayacak, bu yaşamda ne istiyorsan onun için adım atma ve mücadele etme gücünü kendinde bulacaksın. Seni motive eden ve güçlü kılan, kendini beslemek ve içsel ihtiyaçlarını duyabilmek olacak.

Aslan

Enerjini dinlenmeye, durmaya ve iç huzuruna odaklamaya hazırlanıyorsun. Bugünlerde ruh sağlığına iyi geldikçe, beslenmeni düzenledikçe, bedenine de iyi geleceksin. Geçmiş konuların önüne gelerek çözülmesi, uzak seyahatler, manevi konular, içine attıklarını görmek gündeminde olurken, uykusuzluklar çekmemek için hareket, spor ve meditasyonlara ağırlık vermelisin.

Başak

Hayallerine ve ideallerine odaklanacağın bugünlerde, yalnızca ruhunu besleyen düşlerinin peşinden koşmayı deneyimleyeceksin. Bu yolda sana gerçekten destek olan çevreleri seçmek, huzurlu bir gelecek yaratacak. Ait hissetmediğin bağlardan özgürleşeceksin.

Terazi

Enerjini; kariyerine, hedeflerine, evliliğine veya gelecekte olmayı istediğin kişiye odakladığın bugünlerde, durup kendine ilerlediğin yolu gerçekten isteyip istemediğini sormalısın. Çıktığın merdiven diğerlerinin senden beklentisi mi, ruhunu besleyen hayalin mi? Ruhuna doyum sağlayacak yolu seçtiğinde, korkusuzca ilerlediğinde, hak edişlerini alacaksın.

Akrep

Hayatını ve geleceğini neler anlamlandırıyor? Bugünlerde onun keşfine düşecek, ruhunu besleyen şeyler için sınırlarını aşacaksın. Bu bir eğitim, seyahat, kültürel sohbetler veya içsel bir yolculuk olabilir. Yaşamında bir ilahi adalet süreci tamamlanırken, kendin için mücadele ettiğinde hakkını alabilirsin.

Yay

Korkularının ve kaygılarının seni nasıl durdurduğunu görerek özgürleşeceğin zamanlardasın. Bugünlerde enerjini; krediler, eş kazancı, ortak kazancı veya vergiler gibi mali alanları yönetmeye verebilirsin. İlişkinde daha tutkulu zamanlar yaşayabilirsin. Aynı zamanda mahrem alanına girenlere sınırlar çizmeyi deneyimleyebilirsin.

Oğlak

Yaşadığın ilişkilere bakarak kendine vermen gereken ilgiyi ve sevgiyi verdiğinde, karşılığında da onu bulacaksın. Duygularını yaşamaya izin vermeli, ihtiyaçların için açık iletişim kurabilmelisin. Gündeminde; evlenmek, ev kurmak, çocuk sahibi olmak, ayrılmak veya ortaklık kurmak gibi durumlar olabilir.

Kova

Yaşam rutinlerine seni besleyecek, günlük akışını güzelleştirecek alışkanlıklar ve detaylar katmaya ne dersin? Bugünlerde hayatını ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlemeli, eski eşyalar ve sana iyi gelmeyen iş akışını, beslenme alışkanlıklarını iyileştirmelisin. Böylece günlük rutinlerinden ve işinden keyif alabileceksin.

Balık

Hayat sahnende parlamaya, kendini merkeze almaya, kalbini besleyen aşklar yaşamaya davetlisin. Bu dönemde ait hissetmediğin ilişkilerden özgürleşebilir, seni besleyen, tutkulu, aşk dolu zamanlar yaşayabilirsin. Yeteneklerinle daha çok görülebilir, ruhuna iyi gelen hobiler yapabilirsin. Çocukların veya çocuk sahibi olmak gündeminde...

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi