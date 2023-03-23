Mars Yengeç burcunda! (25 Mart - 20 Mayıs 2023)

Ağustos ayından bugüne; zihinsel enerjimizin çok aktif olduğu, kararsız, belirsiz durumlardan geçtiğimiz, konuşarak, yazarak farkındalıklar kazandığımız, sözlerin davranışlara nasıl döküldüğünün önemli olduğu karmik 7 aylık yolculuğu geride bırakıyoruz.

Eylemlerimizi ve enerjimizi yoğunlaştıracağımız alanı vurgulayan Mars, 25 Mart günü yeni bir yolculuğa başlıyor. 7 ay boyunca öğrendiklerimizi içselleştirmeye başlıyoruz. Bu süreçte duygularımız davranışlarımıza yansırken, şefkatli, merhametli, koruyucu davranışlarda bulunabiliriz. Anladığımız ve anlaşıldığımızı hissettiğimiz yerlerde kendimizi açabilir, duygusal güvencede hissetmediğimiz yerlerde kabuğumuza çekilebiliriz.

İlişkilerde eril enerjimiz değişirken, duygusal güvence için hareket etmek isteyebiliriz. Aidiyet arayışımız artarken, köklenmek, aile kurmak, ev sahibi olmak, bebek sahibi olmak gündemimizde olabilir. Duygusal ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayan olgun bireylersek, süreci şefkat ve sevgi dolu yaşayabiliriz. Ancak beklentilerle yaşıyorsak; yoğun duygusal patlamalar, alınganlıklar, ilişkilerde anne- terapist arama, pasif agresif ve dolaylı tavırlar yaşayabiliriz.

Anne karmamız, ifade edemediğimiz duygularımız, çocukluktan bugüne bastırdığımız ihtiyaçlarımız bugünlerde daha görünür olabilir. Bu duyguları iyileştirmek için hayat karşımıza onları fark ettiren insanlar çıkabilir. Onlara öfkelenmek yerine, bizde tetiklenen duyguya bakmak en önemli deneyimdir. Gerçek bir olgunlaşma, yaşayarak kendimizi anlamak ve kendimize ebeveynlik yapabilmekten geçer.

Bugünlerde Solar Pleksus çakramız tetiklenebilir. Duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı bastırmıyor, geçmişe ve insanlara bağımlı yaşamıyorsak; büyük bir başarma gücü ortaya koyabiliriz. Sezgilerimiz, yaratıcılığımız kuvvetlenebilir. Ancak içsel ihtiyaçlarımızı kendimiz gidermek yerine başkalarından bekliyor, bireyselleşemiyor, duygularımızı mantıkla dengeleyemiyor ve sürekli geçmişe takılı kalıyorsak; mide, göğüs ve bağırsak sorunları, stres, nefes problemleri yaşayabilir, kendimizi izole edebiliriz.

Bu süreçte daha dengeli yaşamak için dans etmek, karın bölgemizi daha çok hareket ettirmek, hareketsiz kalmamak, yoga yapmak, hafif beslenmek, sarı rengi üstümüzde taşımak, Güneş'ten daha fazla yararlanmak, mantığı ön plana almak faydalı olacaktır.

Toplumda; deprem gerçekleri, ailelere güvenli alan sağlamak, çocuklar daha fazla gündeme gelebilir. Seçim zamanı ülkemizin yükseleni tetiklenirken, çok güçlü ve büyük ses getirecek önemli olaylara gebe bir seçim yaşayabiliriz. Dünyada savaş enerjisinin artması, liderlerin skandal açıklamaları, gücün halklara geçmesi, yangınlar, su taşkınları gündeme gelebilir.

Burç & yükselen burcunuza göre Mars Yengeç burcuna geçişinin etkileri

Koç: 7 aydır aktif olan zihniniz rahatlıyor. Artık enerjinizi güvende ve ait hissetmeye, köklenmeye yönlendiriyorsunuz. Bu süreçte; aile, bahçe, bebek, ev alım satımları, taşınma, dekorasyonlar, misafirlikler, yemekler gündeminizde olabilir. Çocukluk travmalarınızı ve içsel ihtiyaçlarınızı daha çok fark edebilirsiniz. Zaman zaman içe çekilmek ruhunuza iyi gelecek, yaratıcılığınızı artıracaktır.

Boğa: 7 aydır değerler üretmek ve kazançlarınızı doğru kullanmakla ilgili olan deneyiminizi tamamlıyorsunuz. Bundan böyle duygularınızı ifade etmek, anlamak ve anlaşılmak enerjinizi odakladığınız alan olacak. Daha sezgisel ve nostaljik yanlarınız açığa çıkarken, bunu ilhama dönüştürebilirsiniz. Yakın çevre ve kardeş ilişkileriniz hareketlenebilir. Ruhunuza iyi gelen, özlediğiniz yerlere seyahat edebilir ve geçmişten haberler alabilirsiniz. Öfkeli ifadelerden kaçınmalısınız.

İkizler: 7 aydır kendinizi doğru ifade etmekle ilgili deneyimlerinizi tamamlıyorsunuz. Bundan böyle öğrendiklerinizle öz değerinizi koruyacak, enerjinizi kazançlar elde etmeye odaklayacaksınız. Finansal güvence gündeminizde olurken, birikimler yapabilirsiniz. Bu süreçte kendinize verdiğiniz değeri yaratım enerjinize ve ilişkilerinize yansıttığınızı unutmayın. Aşırı ve kontrolsüz harcamalar yapmamaya dikkat edin.

Yengeç: 7 aydır bilinçaltınızın derinliklerine indiğiniz, içe döndüğünüz, ilişkilerinizdeki hakikatleri gördüğünüz inziva sürecini geride bırakıyorsunuz. Enerjiniz yükselirken, ön plana çıkabilir, öncü, cesur ve yeni adımlar atabilirsiniz. Çevrenizde önemli etkiler yaratabilirsiniz. Yaptığınız planları hayata geçirebilirsiniz. Fevri ifadelerden, aşırı yemekten, ilişkilerde sert tepkilerden bu dönemde kaçınmaya çalışın. Bol bol hareket enerjisinde olun.

Aslan: 7 aydır oldukça sosyal, aktif geçirdiğiniz, hayallerinizi yaşamak için adımlar attığınız yoğun zihinsel süreçleriniz rahatlıyor. Bundan böyle enerjinizi dinlendirmeye, ihtiyaçlarınızı anlamaya, inzivaya davet ediliyorsunuz. Duygusal ihtiyaçlarınızı bu süreçte daha çok fark edebilir, geçmişi daha çok gözden geçirebilirsiniz. Doğada zaman geçirmek, meditasyonlar yapmak uyku düzeninize iyi gelebilir. Gizli planlara, yeni tanıştığınız ve geçmişten gelen kişilere karşı dikkatli olun, sırlarınızı anlatmayın ve güvenmediğiniz yerlere bu süreçte gitmeyin.

Başak: 7 aydır potansiyellerinizi ortaya koymak, geleceğe dair kararlar almak, kariyer hayatınızı gözden geçirmekle alakalı gündemleriniz rahatlıyor. Şimdi netleşen gündemlerinizle hayallerinize daha emin adımlarla ilerleyebilir, ekiplerle çalışabilir, sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlıklarınızda yaşadıklarınızla duygusal ihtiyaçlarınızı daha çok fark edebilir, kendinizi onlar aracılığıyla anlayabilirsiniz. Dertleşmeler, eski arkadaşlarla buluşmalar gündeminizde olabilir.

Terazi: 7 aydır hayattan öğrendiklerinize, eğitim, hukuk, ticaret ve uzak bağlantılarınıza dair gündemleriniz tamamlanıyor. Kendinize edindiğiniz hayat felsefeniz, kendinizi geliştirdiğiniz konularla zirvenize yürüyorsunuz. Bundan böyle enerjinizi; kendi potansiyellerinizi, liderlik becerilerinizi ortaya koymaya odaklayabilirsiniz. Aile ve toplum beklentisi için değil, içinizdeki çocuğun isteklerini için hayallerinize ilerlemek en büyük gündeminiz olacak. Kariyer hayatı ve evliliğinizde fevri kararlar almadan, mantıksal hareket edin.

Akrep: 7 aydır büyük dönüşümler yaşadığınız, en derin korkularınızı fark ettiğiniz, beklentilerinizi önce kendinize vermeyi anladığınız bir döngüyü geride bırakıyorsunuz. Artık eski siz olmadığınızın farkında, yeni bir hayat yolculuğuna çıkıyorsunuz. Bu dönemde enerjinizi; kendinizi geliştirmeye, sınırlarınızı aşmaya, taşınmaya, eğitimler, seyahatler, hukuksal konular, yazarlık, ticaret alanlarına ve bilinmeyenleri keşfetmeye odaklayabilirsiniz. Ruhsal ve manevi konularla ilgilenmek bu dönemde size çok iyi gelecek.

Yay: 7 aydır ilişkileriniz, evliliğiniz aracılığıyla hayattan ne istediğinizi, kendinizi doğru ifade etmeyi, seçici olmayı öğrendiğiniz bir dönemi geride bırakıyorsunuz. Bundan böyle kendi ruhsal derinliklerinize inebilir, daha tutkulu hissedebilir, bastırdığınız korkularınızı fark edebilirsiniz. Güvende hissetmek adına daha ketum olabilirsiniz. Geçmişinizden, ilerlemenize engel olandan arınabilir, karmik zincirlerinizi kırabilirsiniz. Ruhsal konularla ilgilenmek, terapiler almak için çok güzel bir zamandasınız. Alacaklar, ortak kazançlar, aile sağlığı gündeminize gelebilir. Mecbur ve acil değilse, ameliyatlar için doğru zamanda değilsiniz.

Oğlak: 7 aydır süren yoğun günlük yaşamınız, iş düzeniniz, sağlığınıza dair konular geride kalıyor. Aşk hayatınız hareketlenirken, ilişkiniz ve evliliğinizde aidiyet ve güven ihtiyacınız gündeminize gelebilir. İlişkileriniz aracılığıyla duygusal ihtiyaçlarınızı daha çok fark edebilirsiniz. Şayet evlilik hazırlığı içindeyseniz, bu dönemde süreç netleşebilir ve daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Birbirinize daha şefkatli, merhametli, sevgi dolu yaklaşabilir, baş başa zamanlar yaratabilirsiniz. Alınganlık ve yoğun duygusal patlamalardan kaçının.

Kova: 7 aydır hayat sahnenizde ön plana çıktığınız, sözcüklerinizle dikkat çektiğiniz, çocuklar, hobiler ve ilişkilerinizdeki yaşadığınız karmik süreçleri geride bırakıyorsunuz. Bundan böyle enerjinizi günlük yaşam akışınıza odaklayabilirsiniz. Ruhunuza hitap eden güvenli iş ortamı ve ev yaşamı yaratmak, ilham enerjisiyle daha aktif üretmek gündeminiz olabilir. Beslenme, uyku alışkanlıklarınıza dikkat edin, bağışıklığınızı güçlendirin ve bol bol dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Balık: 7 aydır aile, ev yaşamınız ve çocukluk ihtiyaçlarınıza dair yaşadığınız karmik gündemleri geride bırakıyorsunuz. Bundan böyle aşk ateşiniz yanıyor! Aşk hayatınız hareketlenirken, tutkulu günler yaşayabilirsiniz. Ancak alınganlık ve öfkeden uzak durmalısınız. Ayrıca çocuk sahibi olabilir, onunla daha çok ilgilenebilir, kendinizi daha çok ortaya koyabilir, yeteneklerinizle parlayabilir, spora başlayabilir ve kalbinizin sesini daha cesur takip edebilirsiniz. İçinizdeki yaratıcılık açığa çıkmayı bekliyor.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi