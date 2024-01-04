Mars Oğlak burcunda (4 Ocak-12 Şubat 2024): Sağlam ve köklü adımlar

Yeni yıla hayatımızı yenileyeceğimiz, yepyeni bir gelecek yaratabileceğimiz muhteşem, destekleyici etkilerle başlıyoruz!

Özellikle 11 Ocak Yeniay'ı ile başlattığımız her konu yaşamımızda; uzun soluklu, kalıcı, istikrarlı ve sağlam olabilir. İşlerimizde; disiplinli, hedef odaklı, konsantre, istikrarlı ve çalışkan bir şekilde harekete geçebilir, işimizi büyütebilir, başarı yakalayabiliriz.

İlişkilerimizde; özellikle 23 Ocak sonrası gerçek ve köklü aşklar başlarken, ciddi adımlar atabilir, gerçekçi ve sağlam adımlarla ilerleyebilir, uzun soluklu ve güven veren ilişkilere başlayabiliriz. Birlikte emek verebilir, birlikte ilişkinin sorumluluğunu alabiliriz. Sorumluluk sahibi, kendinden emin, ağırbaşlı, yaşamı ciddiye alan, çaba harcayan, saygın ve güven veren kişilere çekilebiliriz.

Olgun, sakin, otorite ve kendimizden emin olacağımız bu süreçte sınırlarımızı çizerek, kendi kurallarımızı koyarak ilerleyebiliriz. Spor, diyet gibi irade gerektiren konularda da istikrarı yakalayabiliriz. Emek verdiğimiz, sabrettiğimiz her şeyin sağlam temellerle adım adım büyüdüğünü göreceğimiz, hediyelerini alacağımız, hayatımızı yeniden yapılandıracağımız özel bir zaman akışındayız. Yaşamımızda kalıcı olmasını istediğimiz her şey için harekete geçme zamanı...

Mars Oğlak Burcunda (4 Ocak-12 Şubat 2024): Burcunuza ve yükselen burcunuza özel etkileri

Koç burcu

Kariyeriniz, hedefleriniz ve iş yaşamınıza dair kalıcı ve istikrarlı adımlar atacağınız, emek verdikçe yükseleceğiniz, kendinize yepyeni bir gelecek inşa edeceğiniz zamanlardasınız. Birlikte bir gelecek yaratacağınız kalıcı ve ciddi ilişkilere başlayabilir, ilişkinizde yepyeni ve güvenli ve sağlam adımlar atabilirsiniz.

Boğa burcu

Odağınızın geleceğiniz olacağı, enerjinizi; kişisel gelişim, eğitim, yurt dışı, uzak bağlantılar, hukuk, medya, ticaret gibi alanlara yönlendireceğiniz zamanlara başlıyorsunuz. Bu konularda attığınız her adım Şubat sonrası kariyerinize etki ederek size başarıyı getirebilir. Aşkta; uzak ilişkiler, aşk tatilleri, seyahatlerde ve eğitimlerde tanışma gibi gündemler yaşayabilirsiniz.

İkizler burcu

Yaşamınıza, geleceğinize, bolluk bereketinize iyi gelmeyen her şeyden korkusuzca arınarak dönüşebileceğiniz, ruhunuzun gücüne yeniden doğacağınız zamanlara başlıyorsunuz. Hafifledikçe yeniye yer açacak, mali kaynaklarınızı yönetmeye, istikrarlı yatırımlar yapmaya odaklanacaksınız. Aşk ve ilişkilerde korkularınız şifalanırken, tutkulu ve hareketli zamanlara başlayacaksınız.

Yengeç burcu

Aşk ve ilişkiler gündeminiz hareketleniyor; tutkulu, sağlam, gerçek ve uzun soluklu ilişkilere başlamaya hazırlanıyorsunuz. Bu dönemde ilişkiniz varsa ciddi kararlar alabilir, geleceğiniz için yepyeni yollar çizebilirsiniz. Doğru adımlarla ilerlemek adına, ilişkiniz veya evliliğinize daha gerçekçi bakarak kararlar alabilirsiniz. Gerçek yol arkadaşlarınızla yola devam etme vakti...

Aslan burcu

Yaşamınıza yepyeni bir düzen geliyor, size iyi gelen yepyeni rutinler yaratmaya hazırlanıyorsunuz. Ruhunuza iyi geldikçe bedeninize iyi gelecek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla enerjinizi güzelleştireceksiniz. Eski eşyalardan arındıkça hafifleyecek, minimal ve keyifli bir yaşam alanı yaratacaksınız. Bu süreçte iş yaşamınız yoğunlaşabilir, zamanı doğru yönetebilir, daha disiplinli olarak ürettiklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Hayatınızda kalıcı olmasını istediğiniz spor veya diyetlere başlayabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onun alışkanlıklarıyla da daha çok ilgilenme vakti...

Başak burcu

Hayat sahnenize çıkarak parlayacağınız, kendinize güveneceğiniz, yeteneklerinizle ışıldayacağınız zamanlara başlıyorsunuz. Bu süreçte adımlarınız daha çok etki yaratabilir, kendinizi merkeze alabilirsiniz. Aşk ve ilişkileriniz yaşamınız hareketlenebilir, sağlam ve tutkulu ilerleyebilir. Çocuk sahibi olmak, kalıcı hobilere ve spora başlamak, bu alanlarda başarıyı yakalamak için destekleniyorsunuz.

Terazi burcu

Odağınızın; iç dünyanız, yaşam alanınız, aileniz, kökleriniz olduğu zamanlara başlıyorsunuz. Bu süreçte hayatınızın temelini yeniden inşa edebilir, taşınma, ev alım satımı ile ilgilenebilir, aile ilişkilerinizi iyileştirebilirsiniz. İlişkilerinizde ciddi kararlar alabilir, yuva kurabilir, aile gibi göreceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz. İç huzurunuzu sağladıkça, başarı da sizinle olacak.

Akrep burcu

Sözlerinizle, kelimelerinizle, kararlarınızla etki yaratacağınız, saygın ve güçlü konuşmalar yapacağınız zamanlara başlıyorsunuz. Bu süreçte; iletişim, eğitim, seyahat, ticaret, yakın çevre ve kardeşlerinize dair gündemleriniz hareketlenebilir. Aldığınız kararlar geleceğinize etki edebilir, ertelediğiniz işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kişisel gelişiminize önem vermek, geleceğinizde önemli kapılar açacak.

Yay burcu

Kendinize güvenmenin, kendinize iyi gelmenin, üretmenin, kendinize yetebilmenin hazzını yaşayacağınız zamanlara başlıyorsunuz. Bu dönemde kendi değerlerinizi oluşturmak, kaynaklarınızı çoğaltmak, birikim ve yatırımlar yapmak adına sağlam adımlar atabilirsiniz. Yeteneklerinizle parlayacak, potansiyelinizi keşfedecek, emeklerinizin karşılığını alacaksınız.

Oğlak burcu

Saygın, güçlü ve kendinden emin duruşunuzla öne çıkacağınız, otoritenizi ve iradenizi ortaya koyacağınız, çekici, olgun ve dikkat çekici zamanlara başlıyorsunuz. Bugünlerde odağınız kendiniz olurken, enerjinizi ve zamanı doğru yönetebilirsiniz. Uzun soluklu ilişkilere başlayabilir, ilişkinizde kalıcı kararlar alabilirsiniz. Attığınız adımların geleceğinizi şekillendirdiği bugünlerde, aksiyon alma, istekleriniz için harekete geçme vakti...

Kova burcu

Kendinize iyi gelmek, sağlıklı ve sağlam bir gelecek yaratmak, hayat sahnesinde parlamak için durup dinlenme, yepyeni planlar yapma zamanlarındasınız. Bu süreçte kendinize zaman ayırmak, dinlenmek size iyi gelecektir. Uyku düzeninizi dengelemek için zihninizi rahatlatmalı, geçmiş yüklerden ve kişilerden arınmalı, ruhunuza iyi gelen aktivitelerle hafiflemelisiniz. Bırakmak istediğiniz her şey için destekleniyorsunuz.

Balık burcu

Yaşamınızın hareketleneceği, sosyal, aktif, önemli tanışmalarla dolu zamanlara başlıyorsunuz. Bu süreçte sizi destekleyen çevrelere girebilir, kalıcı dostlar edinebilir, ekip çalışmalarında başarı yakalayabilirsiniz. Yalnızca gerçek yol arkadaşlarınızla yola devam etme kararı alabilirsiniz. Hayalleriniz için attığınız her adım size fırsatlarla ve hediyeleriyle döneceğinden, kendinize inanarak girişimler yapma vakti...

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi