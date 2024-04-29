Mars Koç burcunda (30 Nisan - 9 Haziran 2024) burçlara etkiler

Tıpkı toprağın ardında dinlenen tohumlar gibi kabuğumuza çekilerek içe döndüğümüz, dinlendiğimiz, demlendiğimiz uzun bir inziva dönemini geride bırakıyoruz. Canlanıyor, enerjiyle doluyor, motivasyon buluyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz! Mars; fiziksel enerjimiz, aksiyon alma gücümüz, eril yanımızdır. Bu süreçte kendimizden emin, özgüvenli ve net ilerleyeceğiz. Cesur bir kahraman gibi hissedecek, kendi hikayemizi yeniden yazacağız. Cesur, risk alan ve özgür yanımız güçlenecek. Aynı zamanda heyecanlı, sabırsız, çocuksu olacağız. İlişkilerimizde Venüs ve Mars kendi tahtında ilerlerken; dengeli, uyumlu, bağlı, tutkulu hissedecek, net yollar çizecek, kalıcı ve heyecanlı adımlar atabileceğiz.

Bugünlerde; başladığımız işi yarım bırakmamaya, çocuksu bir dürtüsellikle yanlış adımlar atmamaya, rekabet ve güç savaşlarına girmemeye, fevri çıkışlar yapmamaya dikkat etmeliyiz. Yükselen enerjimizi girişim, spor, hareket ve üretkenliğe yönlendirirsek; bereket, şans ve başarıya kavuşabiliriz. Özellikle 18- 24 Mayıs arası beklenmedik destekler elde edebiliriz.

Kendimize yeniden doğuyor, potansiyellerimize kavuşuyor, kendimiz olmanın mucizelerine açılıyoruz!

Mars Koç burcu etkileri

Koç burcu

Tutulmalar ve Merkür retrosunun ardından nihayet enerjiniz yükseliyor, kadersel yepyeni başlangıçlara hazırlanıyorsunuz. Bu süreçte özgüvenli, motive, cesur ve canlı hissedebilir, net ve iddialı çıkışlar yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi keşfedebilir, potansiyellerinizi fark edebilirsiniz. Spor yapmak ve hareket halinde olmak enerjinizi dengelemenize yardımcı olacak.

Boğa burcu

İçinizde alev alev yanan bir heyecanla, kendi kabuğunuza çekilerek ilham dolu planlar yapacağınız bir döneme başlıyorsunuz. Bilinçaltınızdaki duygular, ertelediğiniz konu ve eylemler, geçmişle ilgili konular, uzaklaşmak, yurt dışı bağlantıları bu dönemde gündeminize gelebilir. Uyku düzeninizi dengelemek için manevi, ruhsal çalışmalar ve doğa yürüyüşleri iyi gelecektir.

İkizler burcu

Hayalleriniz ve hedefleriniz için hiç olmadığı kadar canlı ve cesur ilerleyeceğiniz, girişken ve sosyal bir döneme başlıyorsunuz. Bu dönemde davet ve organizasyonlar çok yoğun olabilir. Kendinizi toplumda ve sosyal medyada daha çok gösterebilirsiniz. Rekabet enerjisi yaratıcılığınızı güdüleyecektir.

Yengeç burcu

Geleceğiniz için yepyeni cesur adımlar atacağınız, kariyerinizde ve gelecek hedeflerinizde heyecanlı gelişmeler yaşayacağınız zamanlara başlıyorsunuz. Cesur ve üretken oldukça başarılarınızı çoğaltabilir, size yol açacak kişilerle tanışabilirsiniz. Terfi, evlilik, iş kurma gibi gündemler yaşayabilirsiniz. İş içerisinde fevri olmamaya ve gereksiz rekabetten uzak durmaya özen gösterin.

Aslan burcu

Hiç olmadığı kadar özgür, hiç olmadığı kadar heyecanlı ve motive hissedeceğiniz yepyeni zamanlara başlıyorsunuz. Bu süreçte keşfetme ve deneyimleme arzunuz yüksek olurken; seyahat, eğitim, uzak bağlantılar alanında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi daha cesur ifade edebilirsiniz. Hayata dürtüsel ve iyimser bakarak anlık eylemlerde bulunmamaya dikkat edin.

Başak burcu

Ruhsal gücünüze yeniden kavuşuyor, küllerinizden doğuyor, korkularınızın içinden geçerek yükselmeye hazırlanıyorsunuz. Bugünlerde mali akışınız hareketlenebilir, gelir gider dengenizi doğru yönetmeniz gerekebilir. Cesur atılımlardan kazanç elde edebilir, beklediğiniz alacakları alabilirsiniz. İlişkilerde doğru dengeleri kurdukça, öz değerinizi güçlendireceksiniz.

Terazi burcu

Aşk ve ilişkilerinizde heyecanlı ve hareketli zamanlara başlıyorsunuz. Bu dönemde doğru ve adil dengeleri kurmak, ilişkinizde tutkulu ve canlı gündemler yaratacak. Ciddi ve geleceğe dönük cesur adımlar atacaksınız. Eş veya ortağınızın yaşamı da gündeminizde olacak. Gergin ve rekabetçi insanlardan alanınızı koruyun.

Akrep burcu

Hareketin bereketi getireceği; üretken, aktif, dışa dönük zamanlara başlıyorsunuz. Bugünlerde spora başlayabilir, beslenme alışkanlıklarınızı yenileyebilir, günlük rutinlerinizi iyileştirebilirsiniz. İş alanınız hiç olmadığı kadar hareketlenebilir. Dinlenmeyi ve kendinize zamanlar ayırmayı unutmayın.

Yay burcu

Özlediğiniz enerjiniz geri geliyor, aşk dolu, özgüvenli, hayattan keyif alacağınız zamanlara başlıyorsunuz! Aşk hayatınız canlanıyor, tutkulu ve ateşli zamanlar geçirmeye hazırlanıyorsunuz. Bugünlerde mutlaka yeni bir hobiye ya da spora başlamalı, sizi mutlu eden aktivitelere zaman ayırmalısınız. Çocuklarınızın yaşamında da hareketli gündemler yaşayabilirsiniz. Hayat sahnenizde cesurca parlamaya hazır olun.

Oğlak burcu

Enerjinizi ruhsal tatminlerinize, yaşam alanınıza ve ailenize yönlendirdiğiniz zamanlara başlıyorsunuz. Bugünlerde iç huzurunuzu korumak için aksiyon alabilirsiniz. Ev almak, taşınmak, evi yenilemek gündeminizde olabilir. Kendinizle zaman geçirmek daha üretken ve yaratıcı olmanızı sağlayacak.

Kova

İletişim ve seyahat trafiğinizin hareketleneceği, canlı, sosyal ve meşgul zamanlara başlıyorsunuz. Bugünlerde beklediğiniz haberleri alarak aksiyona geçebilir, kendinizi hiç olmadığı kadar cesur ifade ederek söz veya yazılarınızla etki yaratabilirsiniz. Yolculuklar, eğitimler, yazışmalar gündeminizde olabilir. Zihninizi rahatlatmak adına nefes egzersizleri yapmalı, trafikte daha sakin ilerlemelisiniz.

Balık

Mali akışınızın hareketleneceği, yetenek ve potansiyellerinizle kazançlar elde edeceğiniz bir döngüye başlıyorsunuz. Bugünlerde fırsatları yakalamak adına hareket halinde olmalı ve kendinize güvenmelisiniz. İlişkilerinizde fedakarlık dengelerini doğru kurmak, özdeğerinizi iyileştirecek. Zaman, emek ve gelirlerinize sahip çıktıkça, bereketinizi arttıracaksınız.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi