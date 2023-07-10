Mars Başak burcunda

Kendimizi yeniden keşfettiğimiz, coşkulu, özgüvenli, ateşli, sıcak, tutkulu ve gösterişli zamanlardan; daha üretken, mütevazi, mantığın ön planda olduğu günlere başlıyoruz. Sahne ışıklarını tadan ruhumuz bu dönemde artık kalbinin sesini duymuş, kendinden emin ve daha ne istediğini bilen şekilde yolunda ilerliyor. Şimdi kendimizde gördüklerimizi yenileme, keşfettiklerimizi yararlı bir şeye dönüştürme, yaşamımızı iyileştirme vakti.

Yalnızca kendine gerçekten güvenen insanlar; kendini kanıtlama, ispatlama çabasında değildir. Bildikleri onları mütevazi ve bilge yapar. Bir başağın zarif fakat dolu filizleri gibi, bilgiyle ve üretkenlikle dolu, sadeliğiyle güzel ve dikkat çekicilerdir. Görülmek için hiçbir şeye ihtiyaçları yoktur, onlar zaten gün ışığının altında tüm doğallığı ve altın renkleriyle parlar.

Bugünlerde bildiklerimizle ışığımız parlarken, zekamız, çalışkanlığımız, üretkenliğimiz ön planda olacak. İstikrarlı, dikkatli, planlı, düzenli ve ayrıntıcı oldukça, vazgeçmedikçe başarılar yakalayabilecek, emeklerimizin karşılığını alabileceğiz. Hayatımızı, rutinlerimizi, iş düzenimizi, sağlık alışkanlıklarımızı daha yararlı ve verimli şekilde düzenlerken; sadeleşmek, diyet ve detoks yapmak, şifa bulmak, yepyeni projelere, eğitimlere başlamak için destekleneceğiz.

Bugünlerde ruhumuzu eylemlerimizin işe yaradığını görmek beslerken, yaşamımızda değişikliklere yer vermek, aynı anda birden çok konuyla ilgilenmek yepyeni bir yaşamın kapılarını bize açacak. İçimize attıklarımız, geçmişe dair hazmedemediklerimiz bağırsak sağlığımızı etkilerken, alerjilerimizi tetikleyebileceği için zihnen de sadeleşmeye ihtiyaç duyacağız.

İlişkilerimizde; adım adım ilerleyen, mütevazi ve nazik yaklaşan, zeki, samimi, yaşamı kolaylaştıran, sorumluluk sahibi, değerler üreten ve değerlerini koruyan, düzenli, bakımlı, temiz, sade, sadık ve güven veren kişilere çekilecek, daha seçici olacağız. Yüzeysel ilgiden ve tutkudan ziyade, yaşamı kolaylaştıran, ince düşünen, zekasıyla etkileyen, pratik ve ayakları yere sağlam basabilen kişilerle yola devam etmek isteyeceğiz.

Mars Başak; mütevazi, sade ve bilge görünümünün altında, kendinin en mükemmel haline ulaşmak isteyen, hayatını mükemmel hale getirmek için planlar yapan ve adım adım uygulayan bir enerjidedir. Burada detaylarda dahi hataya, mantıksızlığa yer yoktur. Kendini ona ait olana adar. İşe yaramayan hiçbir şeyle zaman kaybetmek istemez. Bu yüzden hataya dair en acımasız eleştirileri yapabilir, suçluluk ve değersizlik hissedebilir, hissettirebilir. Bugünlerde yüksek beklenti ve eleştiriler, detaylara takılarak ilerleyememeye neden olabilir.

Şimdi yüzünü yazın sıcak rüzgarlarına ve umuda dön. Hayatın, kendin ve hayallerin için bilgeliğinle, asaletinle, sahip olduğun güzelliklerle, kendinden eminliğinle ilerlemekten vazgeçme. İnce ince emek verenin, beklentilerinden özgürleşerek kalbiyle ve aklıyla ilerleyenin, ince ruhuyla yaşama katılanların hayatına güzelliklerin akacağı günler başlıyor. Kendinin en güzel haline kavuşmak için sadeleşerek, esintiye bırak kendini!

Burç ve yükselen burcunuza göre etkileri

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Sahip olduğun bilgeliği, yetenekleri, güzellikleri dünyaya sunarak ışığını parlatacağın, üretken, verimli zamanlara başlıyorsun. Bugünden itibaren sadeleştikçe güzelleşmeye, istikrar ve emekle bereketlenmeye, sağlığına iyi gelmeye, detoks ve diyete başlamaya, yeni bir iş yaşamı yaratmaya, alışkanlıklarını ve rutinlerini gözden geçirmeye davetlisin. Potansiyellerini yaşamanın zamanı geldi.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kalbinin sesini duyarak, hayata aşkla bakarak, hayat sahnende kendini göstereceğin, risklere temkinli yaklaşacağın günlerdesin. Bugünden itibaren aşk hayatın hareketlenecek, aşka dair beklentilerini yenileyecek, güven, sakinlik ve anlayış arayacak, zekasıyla seni etkileyen, kalbini ortaya koyana çekileceksin. Bebek sahibi olmak için doğru günlerdesin. Yaratıcı çalışmalar, hobilerin ve spor için istikrar ve düzen zamanı.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İç dünyanın, yaşam alanının hareketleneceği, köklerine dönüş yapacağın zamanlardasın. Bugünlerde çocukluğun ve ailenin yaşamın üzerindeki etkilerini fark edebilirsin. Evini yenilemek, sadeleştirmek, eski eşyalardan arınmak, taşınmak, evden bir projeye başlamak için güzel zamanlardasın. Sevdiklerinle iletişim kurmak, kendinle başbaşa kalarak yazılar yazmak ruhuna iyi gelecek.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sözcüklerinle, fikirlerinle etki yaratabileceğin, zekanla ve bilgeliğinle parlayacağın, bol iletişim dolu zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde hayat yolunda ilerlemek için kendini geliştireceğin eğitimlere ve projelere başlayabilir, yolculuklara çıkabilirsin. Fikirlerini eyleme dönüştürebilir, istikrar, plan ve detaycılığınla başarılar yakalayabilirsin. Yakın çevre, kardeşlerin, sosyal medya, alım satım, telefon veya aracınla ilgili gelişmeler gündeminde olacak.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sahip olduğun güzelliklerin, yeteneklerinin sana kattığı değeri daha çok parlatacağın, en büyük zenginliğin kendi değerini bilmek olduğunu göreceğin özel zamanlardasın. Bugünlerde senin olana, zamanına, emeklerine değer verdikçe yaşamdan değeri ve bereketi çekecek, daha üretken hissedeceksin. Birden çok işle ilgilendikçe, zekanla, pratikliğinle, planlı çalışmanla fark yaratacaksın. Kendi ayakların üzerinde kendinden emin durmanın güzelliklerini yaşayacağın zamanlardasın.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Kendin olarak sahneye çıkmanın, hayallerini gerçekleştirmenin, yükselen enerjin ve cesaretinle ertelediklerine kavuşmanın zamanı geldi! Bugünlerde kendini daha motive hissedebilir, daha pratik, çalışkan ve planlı hareket edebilirsin. Zekanı ve liderlik yeteneklerini ortaya koyarak diğerlerine rehberlik edebilirsin. Spor, diyet ve istikrarlı olmasını istediğin her şeye başlayabilirsin. Bol hareket halinde oldukça emeklerinin karşılığını alacak, daha sağlıklı ve özgüvenli hissedeceksin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Kendi iç dünyana çekileceğin, zihnini kalbinle sakinleştireceğin, ruhuna iyi gelmek için ihtiyacın olanı göreceğin zamanlardasın. Bugünlerde kendini yaşamın içinde aktif olmak için zorlama, geleceğe dair planlar yap, içindekileri yaz ve yaşadıklarını içselleştirerek yeniden hayata karışmayı bekle. Kontrolü serbest bırakarak, kendini yaz esintisine bırak. Tutulmalara hazırlanırken, biraz uzaklaşmak ruhuna iyi gelecek.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hayallerini gerçekleştirmek için destekleneceğin, başarılarınla görüleceğin, emek verdikçe ilerleyeceğin, hareketli, sosyal, enerjik zamanlardasın. Bugünlerde yepyeni çevrelere girebilir, yeni organizasyonlar düzenleyebilir, projelere başlayabilir, zihnini besleyen insanlarla buluşabilirsin. Seni gerçekten yükselten ve iyi gelen arkadaşlarınla yola devam ederek sadeleşebilirsin. Sadakatle bağlı olduğun umutlarına kavuşma zamanı.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kendi zirvene ulaşacağın, ışığınla ve yeteneklerinle buluşarak yükseleceğin zamanlardasın. Bugünlerde yaşamına daha gerçekçi bakarak radikal kararlar alabilir, kariyerinde bilgeliğinle, zekanla yükselebilir, geleceğe dair önemli hazırlıklar yapabilirsin. Gücünü, bildiklerini ve iradeni ortaya koydukça, ayrıntılara özen gösterdikçe fark yaratabilirsin. İlerlemek için tüm potansiyelin sende olduğunu unutma, parlamak için kendine izin ver.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kendi sınırlarını aşacağın, yepyeni yollar, hikayeler ve bilgilerle ruhunu ve zihnini besleyeceğin, bildiklerini yenileyeceğin zamanlardasın. Detaylara bakmak yaşamının büyük resmini güzelleştirirken, ince ince kendine yeni bir hayat felsefesi işleyebilirsin. Bugünlerde hayattan hakkın olanı alabilir, emeklerini ve zamanını koruyabilirsin. Yurt dışı, eğitimler, hukuksal konular gündeminde olabilir. Hayatı yeniden keşfetmeye aç kendini.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Küllerinden yeniden doğmak, geleceğe umutla ve cesaretle bakmak, daha sağlıklı yaşamak için sana iyi gelmeyenden arındığın, gücünü ruhunun derinliklerinde bulduğun zamanlardasın. Zekanla, farkındalığınla, sezgilerinle her şeyin üstesinden gelebilir, her şeyin iç yüzünü görerek yalnızca gerçek olanla yoluna devam edebilirsin. Bolluk bereketini çoğaltmak, mali dengeni kurmak için kaygılarından sıyrılman gereken, üretken zamanlardasın.

BALIK

Kendinde olanı diğerinin aynasından gördüğün, kendini sevdiğin, kabul ettiğin, etmediğin parçanı diğerinden kendine yansıttığın zamanlardasın. Bugünlerde eşinle, sevdiğinle olan ilişkin sana seni gösterirken, kendine değer verdikçe ve adil oldukça aynı değeri yaşamına çekeceksin. Evlilikler, uzun ilişki başlangıçları, ortaklıklar gündemine gelebilir. Aşka güvenle yaklaşarak, güvenli ve tutkulu günler yaşayabilirsin.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi