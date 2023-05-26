Mars Aslan burcunda (20 Mayıs - 10 Temmuz 2023)

20 Mayıs itibariyle hayat enerjimiz değişiyor, kalbimizin gerçek isteklerini ortaya koymaya, kendimize güvenmeye, olduğumuz gibi parlamaya davet ediliyoruz. Eril enerjimiz dönüşürken, hayat motivasyonlarımızı gözden geçirecek, öfkemizden, beklentilerimizden, egomuzdan özgürleşerek kalbimizin sesini daha çok duyacağız. Baba karmalarımız, hayatımızdaki eriller, çocuklarımız bugünlerde en değerli rehberimiz olacak. Esnediğimiz, yeteneklerimizi ifade ettiğimiz, bizi yaşama aşkla bağlayanları göreceğimiz, içimizdeki ateşi yeniden yakacağımız bir döngüye başlıyoruz.

Burçlara etkileri nelerdir?

(Yükselen burcunuza göre okumanız tavsiye edilir)

Koç: Kendini olduğun gibi ortaya koymaya, en özgün ışığını parlatmaya, hayat sahnende aşkı, yeteneklerini, ilhamı ve yaratıcılığını yaşamaya davet ediliyorsun. Bugünlerde tutkulu aşklar, sanat, spor, çocuklar veya çocuk sahibi olmak gündemine gelebilir. Özgüvenli ve cesur oldukça parlayabilir, varlığından ve görünür olmaktan çok keyif alabilirsin.

Boğa: Çocukluğunla, yaşam alanınla, köklerinle daha çok bağ kurmaya, gerçek isteklerini ortaya çıkartmaya başlıyorsun. Bu süreçte enerjini; ev, aile, taşınma gibi konulara odaklayabilirsin. İçindeki ateşi yeniden yakmak için içindeki çocuğu motive eden güzellikleri hatırla...

İkizler: Kalbinin şarkısını söyleyeceğin, anlamak ve anlaşılmak isteyeceğin, bakış açını yenileyeceğin bir döngüye başlıyorsun. Bu döngüde; iletişim, eğitim, reklam, haberleşme, yazışma, seyahat alanların aktif olurken kendini daha özgün ifade etme ihtiyacında olabilir, bildiklerinle parlayabilirsin. Yakın çevre ve kardeşlerinle ilişkilerin hareketleniyor. Gerçek sesini duyuyorsun...

Yengeç: Kendine, sevgine, yeteneklerine, ürettiklerine, zamanına verdiğin değer kadar parlar, yaşamdan sana değer olanı alırsın. En gizli hazinelerine kavuşmak istiyorsan, değerii yaşayamadın yer, iş ve ilişkilerden özgürleş. Kendine güvendikçe güzelleşecek, ait olduğun yerlerde ışıldayacaksın.

Aslan: Hayat enerjine, kalbindeki ateşe, ışığına ve gücüne yeniden doğuyor, tüm görkeminle sahneye çıkıyorsun! Bu döngüde sahnende nasıl göründüğünü yenileme ihtiyacın artarken; seni sen yapan her şeyi açığa çıkartacak, içindeki çocuğu daha net duyacak, hayatı aşkla yaşayacaksın. Enerjini güzelleştirmek için mutlaka hareket etmeli, spor yapmalı, yeteneklerini ortaya koymalısın.

Başak: Kalbinin sesini duymak, içindeki çocuğa güven vermek üzere durmak, yepyeni bir döngüye hazırlanmak üzere içe dönmeye davet ediliyorsun. Bu döngüde kalbinin kapılarını açmaktan, hayattan keyif almaktan, canlanmaktan seni alıkoyan her şeyi daha net görecek, arınacaksın. Gözlemci olmalı, arınmalı, kalbini kime açtığına, gizli yarışlara dikkat etmelisin. Doğada zaman geçirmek, uzaklaşmak ruhuna iyi gelecek.

Terazi: Hayallerini özgürce yaşayacağın, hayata seni aşkla bağlayan her şey için motive olacağın, hareketli ve renkli zamanlara başlıyorsun. Bu döngüde tatlı rekabetler seni başarı için güdüleyebilir. Yaşamı kutladığın keyifli anlar yaşayabilir, sosyalleşerek aşkı bulabilirsin. Seni gerçekten destekleyen dostlarını görerek, kanatlarını tutanı geride bırakma vakti.

Akrep: Kendi zirvene çıkacağın, ışığınla parlayacağın, tüm yeteneklerinin görünür olacağı bir döngüye başlıyorsun. Bu döngüde en büyük yardımcın cesur kalbin ve kendin olabilme özgürlüğün olurken, kendine güvendikçe hedeflerine kavuşacaksın. Geleceğe dair radikal kararlar alabilir, terfi, evlilik gibi gündemler yaşayabilirsin. Çocukluğundan bugüne kalbini besleyen hayallerini görme vakti.

Yay: Hayatı keşfederek kendini bulacağın, yaşamın melodilerinde kalbinin sesine kavuşacağın, sınırlarını aşacağın özgür günlere başlıyorsun. Bugünlerde en büyük rehberin, kalbinde yaktığın ateş olacak. Gezerek, öğrenerek, dinleyerek motive olacaksın. Eğitim, adalet, ticaret ve seyahat gündemleri yenilenmen için seni bekliyor.

Oğlak: Aştığın yollar, kurduğun ilişkiler, verdiğin emeklerde hakkın olanı almak için son basamaktasın. Ruhundaki kaygıları, korkuları bıraktıkça kalbinin sıcak kapılarını açacak, sevgiyi ve bereketi hayatına davet edeceksin. Ruhuna kulak vermen gereken bu döngüde, sana karanlığını gösteren insanları fark et, mali alanlarda riskli konulara dikkat et. Dönüşüyor, yeniden doğuyor, bu defa daha güçlü başlıyorsun.

Kova: Bir diğerimiz, içimizdeki aşkı bize yansıtan en güzel aynamızdır. Kalbindeki aşkı, kendine duyduğun sevgiyi, kalbini ne kadar açabildiğini ilişkiler ve evliliğin aracılığıyla görmeye hazırlanıyorsun. Hayatında doğru dengeleri kurarak, kendine adil yaklaşarak daha dengeli bir yaşama kavuşabilirsin. Seninle açıkça rekabet edenleri görerek, kendine güvenini tazeleyebilirsin. Tutkulu ve hareketli günler seni bekliyor.

Balık: Aşkla yapılan her şey güzelleşir, aşkla yaptığımız her işte ışıldar, berekete ve özgüvene kavuşuruz. Seni gerçekten motive edeni görmeye hazırlanıyor, seni yaşama bağlayan konularda harekete ve üretkenliğe davet ediliyorsun. Bugünlerde günlük alışkanlıklarını düzenledikçe ruhsal ve bedensel olarak daha sağlıklı hissedecek, içindeki ateş ve ilhamla diğerlerine ışık olacaksın.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi