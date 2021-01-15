Mandalina reçeli nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in lezzetlerle dolu tarif defterinden yeni bir reçel tarifi: Mandalina reçeli...

Mandalina reçeli nasıl yapılır?
Yaşam
15 Ocak 2021 Cuma

Kendine has kokusu ve aroması olan murcott cinsi tatlı mandalinalar mevsimin son mandalinaları olarak tezgâhlarda yerlerini aldılar. Hem lezzetli hem de küçük boy olduklarından dolayı reçel yapımına çok uygun murcott mandalinalarla yaptım aşağıda tarifini verdiğim reçeli...


Hazırlama süresi: 10 dakika

Haşlama & pişirme süresi: 15 + 45 dakika


Malzemeler:

  • 2 kg murcott mandalina

  • 1500 gr toz şeker

  • 1 bardak portakal suyu, 200 ml

  • 3 bardak su, 600 ml

  • 7 - 8 adet karanfil

  • 1/2 çay kaşığı tereyağı

  • 1,5 çay kaşığı limon tuzu veya 1 limon suyu




Yapılışı:

*Derin ve büyük bir tencereye mandalinaları alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin. Açık ateşte tencerenin kapağı açık olarak kaynamaya başlayınca 15 dakika haşlayın.


*Haşlanan mandalinaları soğuk su dolu bir kaba geçirip tamamen soğuyana kadar bir kaç defa sularını değiştirin. Soğuyunca her bir mandalinayı ikiye bölün.


*Derin bir reçel tenceresine toz şeker ve suyu aktarın. Tencereyi ocağa alın, açık ateşte şeker eriyince portakal suyu, su, karanfil, tereyağı ve ikiye bölünmüş mandalinaları ilave edin. Kaynamaya başlayınca açık ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin. Limon tuzu veya limon suyunu ekleyip 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın.


*Reçelin ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarıp sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kapatın, tüketene kadar serin yerde saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...






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