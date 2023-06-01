Lor tatlısı nasıl yapılır?

Yanında vanilyalı dondurma veya kaymağın çok yakıştığı tatlıyı bayram sofralarınız için bir gün önceden hazırlayabilirsiniz. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Lor tatlısı nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 01 Haziran 2023 11:16 Güncelleme: 26 Haziran 2023 14:32
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Tarif öncesi lor tatlısı yapılış aşamalarıyla ilgili kısa bilgiyi paylaşmak isterim; tatlı profiterol hamuru gibi hazırlanıyor, aradaki fark içine irmik, lor peyniri ve kabartma tozu ilave ederek fırında pişirildikten sonra şerbette bekletilmesi...


Servis: 25 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika





Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 + 1/4 bardak süt, 250 ml
  • 60 gr tereyağı
  • 1/4 bardak toz şeker
  • 1 bardak un
  • 3/4 bardak irmik
  • 150 gr tuzsuz lor peyniri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 - 4 yumurta (ayrıntı tarif içinde)

Şerbeti için;

  • 3 bardak toz şeker
  • 3 bardak su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

*Süt, tereyağı ve toz şekeri orta boy tencereye alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca un ve irmiği ekleyip toparlanana kadar 4 - 5 dakika karıştırın (bu aşamada epey sert olan hamura lor peyniri ve yumurta ekleyince kek hamurundan biraz daha koyu kıvamlı bir hamur elde ediyoruz). Ocağı kapatıp lor peyniri, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Hamur ılınınca 3 yumurtayı birer birer ekleyerek mikser ile çırpın (hamur çok koyu olursa 1 yumurta daha ilave edin). Sıkma poşetine yıldız gibi bir uç geçirip hamuru poşete aktarın, poşetin ucunu kesin.


*İki fırın tepsisine tereyağı sürün, sıkma poşetindeki hamuru ortadan başlayıp kenara doğru yuvarlayarak şekil verin ve tepsilere aralıklı olarak sıralayın (her biri küçük mandalina boyutunda).


*175 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.


*Hamur fırında pişerken bu arada şerbetini hazırlayalım; Toz şeker ve suyu orta boy tencereye alın, orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın, kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip 6 - 7 dakika sonra ocağı kapatın. Lor tatlısını fırından alıp bekletmeden sıcak şerbeti üzerlerine dökün (lor tatlısı ve şerbet her ikisi de sıcak olmalı!). Şerbetin çekmesi için en az iki saat oda ısısında bekletip tüketene kadar buzdolabına kaldırın.


Kurban bayramını sevdiklerinizle lezzetli sofralarda mutlulukla geçirmeniz dileğiyle, afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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