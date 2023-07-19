Lohusa doulası doğumdan sonra nasıl destek olur?

Lohusa doulası, ülkemizde henüz yeterince popüler olmuş değil. Ancak, lohusalıkta profesyonel yardım almakla ilgili araştırmalar ve ABD ile bazı Avrupa ülkelerindeki lohusa doulalarının çalışmalarını takip ettikçe, bunun çok geçmeden daha da yaygın bir hizmet olarak talep göreceğine kuşku yok.

Lohusa doulası nedir?

Doula, aslında “hizmet eden kadın” demek. Yani çok eski Yunanca’daki anlamı bu. Modern anlamıyla doula, doğum yapan kadınlara ve annelere yardımcı olan profesyonel kişi demek oluyor.

Lohusa doulası, özellikle doğumdan sonraki süreçte destek veren douladır. Doulanız size hamilelikte ve doğumda da destek vermiş olabilir veya sadece lohusalıkta destek almak üzere anlaşmış olabilirsiniz.

İki türlü de lohusa doulanız, bebeğinizle ilk günlerinizin çok daha desteklenmiş ve konforlu hissetmeniz için elinden geleni yapacaktır.

Lohusa doula ne yapar?

Bir lohusa doulası ile çalışmaya karar verdiğinizde, öncelikle doğumdan sonra hangi aşamada destek alacağınızı planlamak gerekir. Hamilelikten itibaren doulanızla çalışmak istiyor olabilirsiniz veya doğumun hemen ardından hastanede başlayacak şekilde hizmetlerinizi planlayabilirsiniz. Lohusa doulası, kendi evinizde de size hizmet verir, hatta uygun koşullar sağlandığında doulanız geceyi sizde geçirecek şekilde bir hizmet planı da yapılabilir.

Lohusa desteği, birkaç saatlik ya da yarım günlük eşlikler şeklinde planlanabilir. Görüşmelerin sıklığı da yine annelerin ihtiyacına göre belirlenebilir. Bazı doulaların belirli çalışma programları vardır ve bu hizmet paketlerinin dışına çıkmayabilirler, bazı doulalar ise annenin ihtiyaçlarına göre bir hizmet akışı planlayabilirler.

Doula kendi başına lohusalığın daha iyi, daha sağlıklı olmasını sağlamayabilir ancak doula desteğinin verdiği konfor ve destek hissi, anneyi güçlendirebilir. Böyle önemli bir geçiş sürecinde kim kişisel destek ünitesinin haftada birkaç gün onu ziyaret etmesini istemez ki?

Ayrıca, annenin emzirme konusunda herhangi bir sıkıntısı varsa, lohusa doulası bu konuda da yardımcı olabilir veya yönlendirme yapar. Lohusa doulası, eğer ayrıca geçerli bir eğitim almadıysa veya ebe değilse, emzirme danışmanlığı veremez. Ancak emzirmeyi rahatlatabilecek basit yöntemler önerebilir.

Lohusa doulası, temel bebek bakımı konusunda da bilgilidir ve en azından anne uzun bir banyo yapana kadar bebekle ilgilenebilir. Lohusalık gibi yoğun bir süreçte böyle samimi bir destek almak, annenin kendi ihtiyaçlarına ve bebeğine daha sağlıklı bir şekilde odaklanmasına yardımcı olur.

Lohusa doulası yeni annelere destek olurken;

Kişisel bakım,

Basit günlük bebek bakımı (bebeğin ilk banyosu, alt değiştirme vs.),

Ev düzeni ile ilgili temel işlerde,

Emzirmeyle ilgili temel bilgilendirme konularında yardımcı olabilir.

Medikal bir desteğe ihtiyaç olduğunda, aileyi sağlık profesyonellerine yönlendirebilir.

Lohusa doulasının hizmet tanımı aslında oldukça geniş kapsamlıdır. Siz anneliğin ilk günlerine adapte olmaya çalışırken, doulanız dikkatinizi dağıtabilecek konuların yükünü üzerinizden alabilir.

Bazı doulalar annenin ev işlerine yardımcı olabilir, alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları giderebilir ya da bu konularda yardım alınmasını organize edebilir. Anne bebeğini beslemeye odaklanmışken, doula ona yemek hazırlayabilir ya da sadece yemek yemesini hatırlatabilir.

Kutlamaya gelen misafirler bebekle tanışmanın heyecanını yaşarken, doula kesintisiz biçimde annenin ihtiyaçlarını gözeterek onu rahat ettirir.

Lohusa doulası nasıl destek olur?

Lohusa doulası, annenin hem psikolojik hem de fizyolojik yorgunluğuna yardımcı olur. Doğum sonrası hormonal değişiklikler ve vücudun toparlanma süreci, annede gerginlik, şaşkınlık, panik ve çaresizlik duygularını tetikleyebilir. Lohusa doulası, bu dönemde annenin duygusal durumunu anlamak ve gerektiğinde profesyonel yardım almasını sağlamak için empatik bir şekilde dinler. Ayrıca, annenin bedenini dinlendirmek için şefkatli ve yumuşak bir masaj yapabilir.

Lohusa doulalarının annelere sunduğu destek, birçok araştırmada faydalı olarak bulunmuştur. Bu desteklerin, annenin doğum sonrası depresyon riskini azalttığı, emzirmeyi kolaylaştırdığı ve genel olarak annenin ve bebeğin sağlığını ve refahını iyileştirdiği gösterilmiştir. Ancak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu da belirtilmektedir.

Lohusa doulası hizmetlerinin faydalarına dair bilimsel araştırmalar genellikle annenin doğum sonrası sürecindeki genel deneyimini ve sağlığını iyileştirdiğini göstermektedir. Örneğin, bir araştırma, lohusa doulasının annelere bilgi sağladığını ve emzirme, bebek bakımı ve annenin kendini bakım konularında destek sağlayarak, lohusalık deneyimini pozitif etkilediğini göstermiştir.