Lohusalıkta uyku sorunu için öneriler

Lohusa annelerin en yaygın problemlerinden biri uykusuzluk. Bebekli hayata alışma sürecinde uyku düzeninin bozulması, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirken aynı zamanda lohusa depresyonu riskini de artırıyor. ‘Bebek uyudukça sen de uyu’ en sık verilen tavsiyedir ancak bu her zaman söylendiği kadar kolay olmaz. Basit gibi görünen ancak oldukça etkili olan bazı püf noktalarına dikkat ederek lohusalıkta uyku kalitenizi artırabilirsiniz.

1- Rahatınıza özen gösterin

Olduğunuz yerde uzanıp uyumaya çalışmakla uykuya hazırlanarak uyumak arasında ciddi bir fark vardır. Uyumak için sadece 1 saat zamanınız olduğunda bile kendinizi hızlıca uykuya hazırlayabilirsiniz. Sizi rahatsız edebilecek tüm kıyafetlerinizi –sütyeniniz de dahil- çıkarı ve en rahat pijamalarınızı giyin. Tamamen rahat edebileceğiniz şekilde yatağınıza uzanın. Gece-gündüz fark etmez, uykuya hazırlanarak yatağa gittiğinizde beyninize ‘şimdi uyku zamanı’ sinyali göndermiş olursunuz ve bu da uykuya geçişinizi kolaylaştırır.

2- Lavanta kokusundan yararlanın

Lavanta, en sık kullanılan ve en etkili aromaterapik bitkiler arasında. İçi lavanta dolu bir göz yastığı kullanabilir, yastığınıza lavanta yağı damlatabilir ya da başınıza hafifçe, birkaç damla lavanta yağı ile masaj yapabilirsiniz. Lavanta kokusu, tüm bedeninizin ve zihninizin gevşemesini kolaylaştıracak.

3- Bitki çayı için

Papatya, melisa ve kantaron gibi bitki çayları, vücudunuzun gevşemesine yardımcı olarak kaliteli bir uykuyu destekler. Örneğin bebeğinizin emzirmeden sonra uyuyacağını biliyorsanız, emzirirken siz de bir bardak sıcak bitki çayı içebilir, bebeğiniz uyuduktan sonra daha rahat bir şekilde uykuya dalabilirsiniz.

4- İş listesi yapın

Yapılacak işler asla bitmez, özellikle lohusaysanız! Bu noktada bir iş listesi yapmak çok faydalı olabilir. Gerçekten önemli olan ve öncelikli olarak yapılması gerektiğini düşündüğünüz işleri sıraya koyun ve elinizde bir liste bulundurun. Böylelikle uykuya dalmak istediğiniz zamanlarda kafanızda karmakarışık bir yapılacaklar listesi ile rahatsız olmazsınız. Unutmayın, kısa bir uyku yerine birkaç işinizi halletmeyi seçerseniz o işler hiç bitmeyecek, üstelik daha da yorgun olacaksınız. O yüzden önce mutlaka uykunuzu ve dinlenmenizi önceliklendirin, daha sonra işlerinizi planlayın.

5- Işıkları söndürün

Uyku için en uygun ortam, karanlık bir ortamdır. Bedenimizin tamamen kendini bırakıp uykuya geçebilmesi için gevşemeye ve herhangi bir uyaran olmadan uykuya dalabilmeye ihtiyacımız var. Gündüz vakti uyuyacaksanız, mümkün olduğunca perdeleri çekin ya da bir göz bandı kullanın. Gece olduğunda ise tüm ışıkları söndürdüğünüzden emin olun, ihtiyacınız olduğunda sadece loş bir ışık kullanın.

