Linzer kurabiye

Adını Avusturya'nın Linz şehrinden alan Linzer Tart'ın sandviç versiyonu marmelatlı nefis kurabiyeler bizim evde de favori lezzetlerimizden biri... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Linzer kurabiye
Yaşam
25 Aralık 2020 Cuma

Temel hamurda tereyağı, un, badem unu, tarçın, yumurta ve limon kabuğu rendesi var. İncecik açılan hamurlar yıldız, kalp ve daire şeklinde çeşitli kalıplarla kesiliyor. Pişirildikten sonra aralarına marmelat konuluyor. Orijinalinde yapılan üç minik göz Linzer'in gözleri olarak adlandırılıyor. Bu defa elimdeki annelik erik marmelatı ile hazırladığım kurabiyeleri kırmızı herhangi bir marmelatla yapabilirsiniz. Sevdiklerinize yeni yıl hediyesi olarak verebileceğiniz leziz kurabiyeleri deneyin derim.

Servis: 14 adet linzer kurabiye

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 12 - 15 dakika


Malzemeler:

  • 190 gr un, elenmiş

  • 50 gr pudra şekeri

  • 50 gr badem unu

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1 tutam tuz

  • 1/2 limon kabuğu, incecik rendelenmiş

  • 100 gr tereyağı

  • 1 M yumurta

  • 2 - 3 yemek kaşığı un, hamuru açarken kullanmak için

Üzerine:

  • 3 - 4 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 100 gr erik marmelatı




Yapılışı:

*Un, pudra şekeri, badem unu, tarçın, tuz ve rendelenmiş limon kabuğunu rondoya alın. Üzerine minik küpler halinde doğranmış soğuk tereyağı ve yumurtayı ilave ederek rondoyu birkaç tur çalıştırın. Hamur toparlanınca elinizle disk şeklini vererek streç film ile kaplayın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin (hamur yumuşak ve ele yapışmayan kıvamda olmalı! İhtiyaç duyarsanız kontrollü olarak 1 yemek kaşığı daha un ekleyin).


*İki fırın tepsisine fırın kâğıdı sererek hazırda bekletin.


*Dinlenen hamuru un serpilmiş temiz bir tezgâh veya silikon mat üzerine alarak mümkün olduğu kadar ince açın (3 mm gibi). Her birinden çift olacak gibi kurabiye kalıplarıyla kesin. Spatula yardımıyla tepsiye geçirin. Hamurun kenarından kalanlar bitene kadar aynı işlemi yapın (28 adet tekli kurabiye elde ediyoruz).


*Tepsideki kurabiye hamurlarının yarısının ortalarını minik kalıplarla keserek oyuklar yapın. Geleneksel versiyonu olan üç gözlüler için geniş pipet kullanın.


*10 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar 12 - 15 dakika pişirin.


*Pişen kurabiyeler tamamen soğuyunca üste yerleştireceğimiz oyuk olanlara bol pudra şekeri serpin. Düz kurabiyelerin ortalarına birer çay kaşığı marmelat koyun, pudra şekerli olanların kenarlarından dikkatlice tutarak marmelatlı olanların üzerlerine yerleştirip hafifçe bastırın.


Kısa notlar:

*Rondoda gayet pratik bir şekilde hazırladığım hamuru dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz.


*İlk gün sert olan kurabiyeler ikinci gün marmelattan dolayı biraz yumuşuyorlar, her iki türlü de gayet lezzetli olan linzer kurabiyeleri serin yerde birkaç gün saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...




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