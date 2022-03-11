Limonlu kek nasıl yapılır?

Servis: 25 cm çapında yuvarlak kalıpta
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 50 - 55 dakika
Limonlu kek için malzemeler:
- 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
- 240 gr pudra şekeri
- 250 gr tereyağı, oda ısısında
- 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
- 5 orta boy yumurta
- 300 gr un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 limon suyu
Üzerine:
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
Limonlu kek yapılışı:
- Kalıba tereyağı sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyip hazırda bekletin.
- Tereyağını minik küpler halinde doğrayıp derin bir çırpma kabına alın, pudra şekeri ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip kremamsı hale gelene kadar mikserin yüksek deviri ile 4 - 5 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyip 3 - 4 dakika daha çırpın. Elenmiş un ve kabartma tozunu harmanlayıp elekten geçirin ve sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan mikserin düşük hızı ile homojen kıvama gelene kadar çırpın. En son limon suyunu ekleyip 2 - 3 dakika daha çırpın (kremamsı kıvamda bir kek hamuru elde ediyoruz). Hamuru kalıba boşaltarak üzerini spatula ile düzeltin.
- 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısıyı 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin. Keki fırından çıkartın, ilk sıcaklığı geçince (yaklaşık 10 dakika sonra) üzerine servis tabağı kapatıp ters çevirerek kalıptan çıkartın. Tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpin.
Kısa notlar:
- Fırın ısı ayarları markalara göre değiştiğinden kek pişirdiğiniz ayarı kullanın.
- Eğer döküm kalıp kullanıyorsanız ilk 30 dakikadan sonra, yani kek kabarıp üzeri pembeleşmeye başlayınca fırın ısısını 165 dereceye düşürün.
Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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