Lazanya tarifi 

Müjgan Yurtseven'den bol etli & parmesanlı beşamel sosu ile damaklara şenlik nefis lezzet...

Lazanya tarifi 
Yaşam
Giriş: 27 Kasım 2023 10:26 Güncelleme: 27 Kasım 2023 10:26
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İtalyan mutfağından;

Tek başına gayet doyurucu olan lazanyanın yanına bol yeşillikli salata çok yakışıyor...


Servis: 20*28 cm'lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 + 30 dakika





Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;


Etli sosu için;

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 2 orta boy havuç, tavla zarı formunda doğranmış
  • 2 kereviz sapı, ince doğranmış
  • 3 diş sarımsak, ezilmiş
  • 500 gr az yağlı dana kıyma
  • 500 gr ev yapımı domates püresi
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Beşamel sos için;

  • 70 gr tereyağı, 3 yemek kaşığı
  • 70 gr un, 3 yemek kaşığı
  • 5 bardak süt
  • 1/2 çay kaşığı muskat
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım bardak rendelenmiş parmesan veya İzmir tulum peyniri



Lazanya için;

  • 15 adet lazanya yaprağı
  • 250 gr rendelenmiş taze kaşar

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz




Yapılışı:

Etli sosu için;

*Zeytinyağını geniş bir tavaya alıp doğranmış soğan, havuç ve kerevizi ekleyin, orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar soteleyin. Kıymayı ilave edip iyice kavurun, domates püresi, domates salçası, baharatlar ve tuzu ilave ederek sos koyulaşana kadar kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.


Beşamel sos için;

*Tereyağını orta boy tencereye alıp kısık ateşte eritin, unu ekleyerek un kokusu çıkana kadar 3 - 4 dakika kavurun. Ocağı açık ateşe ayarlayıp sütü yavaş yavaş eklerken bir yandan hızlıca karıştırın (topaklanma olmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor). Koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin ve ocağı kapatın. Muskat, karabiber, tuz ve rendelenmiş peyniri ekleyip karıştırın (ilk anda akışkan kıvamda oluyor, sonradan koyulaşıyor).


Etli sos, beşamel sos ve rendelenmiş kaşardan 3 er tepeleme yemek kaşığı en üste yayılacak gibi hesap ederek lazanyayı birleştirmeye başlayalım;

*Etli sostan 2 yemek kaşığı kadar fırın kabının tabanına yayın, üzerine lazanya yapraklarını yerleştirin, üzerine 2 - 3 yemek kaşığı beşamel + rendelenmiş peynir + etli sos + lazanya yaprağı sırasıyla 5 kat lazanya olacak gibi üst üste tamamlayın. 5. kat lazanyanın üzerine kalan etli sos ve beşamel sosu yayın, üzerine kalan peyniri serpiştirin.


*180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında peynir eriyip üzeri kızarana kadar 30 - 35 dakika pişirin. Servis esnasında üzerine maydanoz serpiştirin.


Kısa notlar;

*Lazanyayı tamamladıktan sonra pişirmeden üzerini streç film ile kaplayarak bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Ertesi gün yarım saat önceden oda ısısına çıkartarak fırınlanabilir.


*Yukarıda verdiğim ölçü ile 6 - 8 kişilik gayet doyurucu bir yemek oluyor. Eğer çekirdek aileyseniz yarım ölçü veya iki öğünlük hazırlayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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