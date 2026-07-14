İlişkinizde monotonluktan sıkıldınız mı? Sevgilinizle konuşacak konu bulamadığınız o sessiz anları, kahkahalarla dolu bir eğlence seansına dönüştürmek ister misiniz? Birbirinizi ne kadar iyi tanıdığınızı düşünürseniz düşünün, bazen en saçma sorular en derin ve en eğlenceli sohbetlerin kapısını aralar. Sıradan "Bugün ne yaptın?" sorularını bir kenara bırakın, işte sevgilinize (kız veya erkek arkadaşınıza) sorabileceğiniz, onu hem düşündürecek hem de kahkahalara boğacak en komik, saçma ve eğlenceli soru listesi ve bu sorulara verilebilecek alternatif, yaratıcı cevaplar!

İç sesiniz var mı? Bu sizin sesiniz mi?

Bir anıyı yeniden yaşarken, bakış açınız nerede? (Örneğin: kendi gözlerinizle, üçüncü şahıs bakış açısıyla, vb.)

İstediğiniz herhangi bir süper güce sahip olabilirsiniz, ancak inanılmaz derecede sıradan olması gerekiyor, bu ne olurdu?

Hangi mutfak gereciyle kendinizi en çok özdeşleştiriyorsunuz?

Yenilebilir olmayan herhangi bir nesneyi yenilebilir hale getirebilseydiniz, hangisini seçerdiniz?

Hangi şekil kişiliğinize en çok uyuyor?

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Eğer ömrünüzün geri kalanında sadece bir sos yiyebilecek olsaydınız (makarna sosu/sos/hepsi dahil), hangi sosu seçerdiniz?

Hayatınızın geri kalanını 16 yaşında mı yoksa 70 yaşında mı yaşamayı tercih edersiniz?

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgın keşif neydi?

Dünyadaki tüm çocuklara verebileceğiniz tek bir tavsiye olsaydı, bu ne olurdu?

Dünyadaki tüm ebeveynlere verebileceğiniz tek bir tavsiye olsaydı, bu ne olurdu?

Sizin idolünüz veya süper kahramanınız kim?

Evcil hayvanınız size isim verebilseydi, size ne isim verirdi?

Eğer bir papağanınız olsaydı ve ona tek bir cümle öğretebilseydiniz, bu ne olurdu?

Evcil hayvan olarak yavru bir zürafa mı yoksa yavru bir fil mi tercih edersiniz?

Kendi yarışma programınızı veya televizyon programınızı sunma şansınız olsaydı, bu ne olurdu? Kimler yarışırdı?

İki burun mu yoksa üç göz mü tercih edersiniz? Her birinin avantajları ve dezavantajları neler olurdu?

Okullarda yer almayan ama yer alması gereken saçma bir ders nedir?

İstediğiniz her şeyi yapacak bir grup hizmetkarınız mı yoksa perileriniz mi olsun istersiniz? Onlardan ilk olarak ne yapmalarını isterdiniz?

Eğer bir uzaylı Dünya'ya inseydi, göreceği en tuhaf şey ne olurdu? Bunu uzaylıya nasıl açıklardınız?

Neden komik ve saçma sorular sormalısınız?

İlişkilerde ilk zamanların o heyecanlı, sabahlara kadar süren derin sohbetleri zamanla yerini "Bugün ne yedin?", "İşten çıktın mı?", "Akşama ne pişiriyoruz?" gibi birbirini tekrar eden bir rutine bırakabilir. Bu son derece doğaldır, ancak monotonluk başladığı an aradaki o kıvılcımı canlı tutmak gerekir. İşte tam bu noktada, bilimsel olarak da kanıtlanmış harika bir yöntem devreye giriyor: Birlikte saçmalamak!

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Komik ve eğlenceli soru sormak, ilişkileri öngörülemez, taze ve çok daha samimi bir şekilde geliştirir. Sevgilinize veya arkadaşınıza soracağınız absürt bir soru, onun zihnindeki savunma mekanizmalarını indirir, entelektüel maskeleri düşürür ve içinizdeki çocukların birbiriyle oynamasını sağlar. Birlikte kahkahalara boğulmak, beyinde oksitosin ve endorfin salgılatarak aranızdaki güven duygusunu ve duygusal bağı maksimuma çıkarır.

Referanslar

Sophia Carter. "25 silly questions to ask instead of "wyd"". Şuradan alındı: https://sophiacarter.substack.com/p/25-silly-questions-to-ask-instead (08.03.2026).

Ricky Lanusse. "52 Simple Questions To Trigger Deep (and Funny) Conversations". Şuradan alındı: https://rickylanusse.medium.com/52-simple-questions-to-trigger-deep-and-funny-conversations-666a11305624 (21.02.2023).

"60 Funny Questions to Ask Kids to Get Them Thinking (Critically)". Şuradan alındı: https://www.idtech.com/blog/funny-questions-to-ask-a-kid (13.01.2026).