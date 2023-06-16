Kuzey Ay Düğümü Oğlak burcunda

Kuzey Ay Düğümü'nün Oğlak burcunda olması ne demek? Kuzey Ay Düğümü Oğlak burcunda olan kişinin özellikleri nelerdir? İnci Gücen yazdı!

Kuzey Ay Düğümü Oğlak burcunda
Astroloji
Giriş: 16 Haziran 2023 00:44
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Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcunda iken Oğlak Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Yengeç Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.


Kuzey Ay Düğümünüz Oğlak ise; ata karmalarınız ve ruh ailelerinizde ailelere dair önemli deneyimler, sıcak ve köklü ailelerden gelme durumu veya ailelere dair travmalar, zorluklar, duygu yoğunluklu yaşamlar vardır. Bu hayatta ailenize dair yaşadığınız konular bu konularda ipuçları verir.


Karmada aile hayatı içinde olma, ailenizden destek görme veya odağınızı aile ya da çocuklarınıza verme durumunuz olduğu için bu hayatta artık odağınızı kendinize çevirme, hayata bir yetişkin olarak bakma zamanı gelmiştir. Duygusal olarak büyümeniz için hayat sizi mantığınızı da kullanmayı öğrenene dek kırabilir, yorabilir ve böylece daha dirayetli, soğukkanlı, kendinizden emin olmayı öğrenirsiniz.


Bu hayatta yapmanız gereken en önemli şey; kendi ayaklarınızın üzerinde durmaktır. Kendinize yeterli hale gelebilmeniz için zaman zaman derin yalnızlıklar yaşayabilir, hissedebilir, böylece kendinizle barışık olmayı öğrenirsiniz. Kendinizle tam ve bütün oldukça, diğerlerinden beklentisiz hale gelir, boşluklarınızı ve ihtiyaçlarınızı kendinize ebeveynlik ederek karşılayabilirsiniz. Odağınız her zaman kendinize yeterli hale gelerek geleceğinizi güvence altına almak olmalıdır.


Hayatta ne yaşarsanız yaşayın; disiplin, emek, istikrar ve saygı anahtar kelimeleriniz olacaktır. Bir şeylerden hemen vazgeçmemeli, yoğun duygusal tepkilerden, fevrilikten kaçınmalı, kendinize saygı duyarak saygı uyandırmalısınız. İkinci önemli konu ise, sınırlarınızdır. İnsanlara sınır koymalı, kendinize, emeklerinize, zamanınıza, bedeninize değer vermelisiniz. Zaman yönetimi, sizin için önemli konulardan biridir.


Odağınızı aile, aşk veya çocuklar yapmak yerine kariyerinize yönelttiğinizde, kendi yaşamınızı ve potansiyellerinizi ertelememiş olacaksınız. Çünkü bir şeylerin oturması ve özlem duyduklarınızı yaşayabilmeniz için yaşam önce kariyer konularını halletmenizi isteyecektir. Başarmanın, kendinize güvenmenin, kendinizi bilmenin hazzını yaşadıktan sonra aile ve ev yaşamınız da daha mutlu ve düzenli olacaktır.


Ruhunuz karmada desteklendiği ve bakıldığı için bu hayatta sürekli destek beklemek, bir eşin olmasını beklemek veya aile yanında yaşamak size bir noktadan sonra iyi gelmeyecektir. Beklentide olmakta ısrar ettikçe ailenize bakmanız gerekmeye başlayabilir veya çatışmalar yaşayabilirsiniz. Evden ayrılmak sizin enkarnasyonunuzun en temel ihtiyacıdır. Duygusal zekanız, sezgileriniz ve şefkatiniz kariyer yaşamınızda size vaat edilen en güzel yeteneklerdir. Bunları akıl ve disiplin ile birleştirerek iyi bir kariyer yaşamı çizebilirsiniz.


Aynı zamanda köklerinize, vatanınıza, doğduğunuz topraklara ve geçmişe önemli bir bağlılığınız olabilir. Ancak geçmişte takılı kalmak ilerlemenizin önünde engel olacaktır. Hep ileriye bakmalı ve kendinize blokajlar koymamalısınız. İlerlemenize engel olacak diğer konular; otorite koyamamak, alınganlık, kapris, kıskançlık veya çocuksu yaklaşımlar olacaktır. Yaşadıklarınızın size katkılarına baktıkça ne kadar olgunlaştığınızı ve kendinizden emin hale geldiğinizi göreceksiniz. Bu hayatta olgunlaşmak için en zor deneyim alanlarından birini seçtiğinizi ve bu donanıma sahip olduğunuzu unutmayın. Kuzey ay düğümü yöneticiniz Satürn olduğu için hayat amaçlarınızı en çok 33 yaşlarında anlayacak ve hak edişlerinizi beklenenden geç, beklediğinizden güzel ve kalıcı alacaksınız. Yaşamınız olgunlaştıkça daha güzel akacak. Yaş almanın, büyümenin güzelliklerini kucaklayın. Böylece ün, başarı, saygınlık, aile ve diğer hayalini kurduğunuz her şey sizinle olacaktır.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi






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