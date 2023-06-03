Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda: “Tabiat ana”

Kuzey Ay Düğümü'nün Boğa burcunda olması ne demek? Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda olan kişinin özellikleri nelerdir? İnci Gücen yazdı!

Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda: “Tabiat ana”
Astroloji
Giriş: 03 Haziran 2023 00:04
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Kuzey ay düğümü Boğa Burcunda iken Boğa Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Akrep Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.


Kuzey Ay Düğümünüz Boğa ise; ruh aileniz, ata karmalarınız yaşamlarında büyük kayıplar, dönüşümler, yıkımlar deneyimlemiştir. O yüzden bu yaşamda ruhunuzda hayata karşı güvensizlik taşıyor olabilirsiniz.


Bu yaşamdaki hediyeleriniz; kriz yönetimi, sezgisellik, araştırmacılık, insan sarraflığı ve insan psikolojisi üzerinedir. Bu yeteneklerinizi yaşamda kullanarak kalıcı değerler oluşturmanız gerekir. Ancak ruhunuzdaki güvensizlikle her şeyin gelip geçici olduğunu düşünebilir, karanlık, kuşku, fevrilik ve yıkımlara çekilebilirsiniz.


Plüto’dan Venüs’e, yer altından yeryüzüne deneyimlediğiniz bu yolculukta dünyayı, bedeninizi tanımak, yaşamı karmaşıklaştırmadan basit ve hafif yaşamanın güzelliğine varmak esas deneyim alanınızdır. Bolluk bereket, aşk ve sevgiyi tatmak için olumsuz düşünceler, takıntılar, geçmişe dair duygulardan arınmalı, seçimlerinizi mutluluk ve sevgi üzerine yapmalısınız.


Dünyayı, dünya nimetlerini, size verilen yetenekleri fark etmek, bir ağaç gibi kök salarak dünyaya köklenmek için mali değerler oluşturmak, ev, arsa satın almak, toprak ve bahçeyle ilgilenmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak, sanatla ilgilenmek sizi ileriye taşıyacak ve ruhunuzu besleyecektir. Kalıcı ve güvenli alanlar oluşturmalı, iş ve aşk yaşamınızda fevri tavırlardan uzak durmalısınız.


Bu yaşamda maddeye, finansal yönetime dair deneyimlerden geçerek değerlerinizi korumayı, birikim yapmayı, sahip olduklarınıza değer vermeyi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kendi ayaklarınız üzerinde durmanın, kendinize yetebilmenin hazzını yaşamak en önemli önceliğiniz olmalıdır. Başkalarından gelecek maddi manevi desteğe güvenmek, güç tutkusunda olmak, gücünüzü başkalarının varlığına bağlamak sizi ilerlemekten alıkoyacaktır.


Bu hayatta kendinizi doğaya bırakın, 5 duyu organınızı keşfederek besleyin. Güzel manzaralar, melodiler, yemekler, yerler keşfedin, sevin, sevilin. Yavaşlayarak huzurun ve dünyanın tadını çıkartmaya, güvenle bağ kurmaya başlayın.


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi



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