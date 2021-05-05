Folik asit, zengin vitamin içeriği ve afrodizyak özelliğiyle bilinen kuşkonmaz, özellikle hamilelerin folik asit ihtiyacı ve emziren annelerin süt üretimi için tüketmesi gereken önemli besin kaynağıdır. Hamilelikte yetersiz folat tüketiminin çeşitli doğuştan gelen sakatlıklara yol açtığı belirlenmiştir. Yüksek folik asit ve vitamin içeriği ile kuşkonmaz özellikle hamile ve hamilelik için hazırlık yapanlar için önemli besin kaynağıdır. İşte faydaları saymakla bitmeyen kuşkonmaz ile yapabileceğiniz tarifler...

Fesleğen soslu kuşkonmaz salatası

Taze kuşkonmaz mevsimi başlamışken ızgara et & tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan fesleğen soslu domatesli salatasını deneyin deriz. Fesleğen soslu kuşkonmaz salatası tarifi...

Kuşkonmazlı tagliatella

Makarnaya kuşkonmaz kattık ortaya şahane bir lezzet çıktı! Bu tarifin yanına bir de salata yaptınız mı harika bir lezzet şöleni sizi bekliyor demektir! Kuşkonmazlı tagliatella nasıl yapılır?

Fıstıklı kuşkonmaz salatası

Lezzetli, sağlıklı, doyurucu harika bir tarif! Bu tarifi 15-20 dakikada hazırlayabilirsiniz! Fıstıklı kuşkonmaz salatası nasıl yapılır?

Kuşkonmazlı tava pizzası

Kuşkonmazlı pizzayı daha önce denemiş miydiniz? Kuşkonmaza çok yakışan baharatları ekleyerek yapılan bu tarifi beğeneceğinize eminiz! Kuşkonmazlı tava pizzası tarifi için buraya tıklayın!

Kuşkonmazlı hindi fümeli salata

Tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz sağlıklı ve leziz salata… Kuşkonmazlı hindi fümeli salata...

Kuşkonmaz çorbası

Kuşkonmazlı tarifler denilince akla gelenlerden biri de kuşkonmaz çorbası. Mevsimi Şubat sonundan Eylül sonuna kadar uzanan kuşkonmaz ile yapılan harika bir çorba tarifi: Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır?