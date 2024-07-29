Börülceli kapya biber dolması

Servis: 6 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 10 + 10 + 6 dakika
Malzemeler
- 6 adet orta boy kapya biber
- 1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 sivri biber, ince doğranmış
- 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 2 çeri domates, minik küpler halinde doğranmış
- 1 su bardağı börülce fasulye, haşlanmış ölçü
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 50 gr taze kaşar, küp küp doğranmış
- 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış
- 50 gr taze kaşar, rendelenmiş
Üzerlerine;
8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış
Yapılışı
- Kapya biberlere bıçak ile uzunlamasına delikler açarak airfriyer haznesine yerleştirin. 180 derece ısı ayarında 10 dakika közleyin ve bir tabağa aktarıp üzerlerine streç film geçirin (biberlerin yumuşamaları için).
- İç harcı için; Kuru soğan ve zeytinyağını orta boy tencereye alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun, sivri biber, sarımsak ve domatesi de sırayla ilave edip kavurun. Börülce fasulye, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırarak ocağı kapatın. Ilınınca küp küp doğranmış taze kaşar ve maydanozu ilave edin.
- Közlenmiş biberleri iç harç ile doldurup airfriyer haznesine yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş peyniri serpiştirin, airfriyer'da 180 derece ısıda peynirler eriyene kadar yaklaşık 5 - 6 dakika daha pişirin.
- Servis esnasında üzerlerine maydanoz serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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