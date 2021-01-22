Kumkuat reçeli nasıl yapılır?

Kaymak veya taze peynirle kahvaltı sofralarına çok yakışan kumkuat reçelini ayrıca kek, kurabiye ve pasta süslemelerinde de kullanabilirsiniz.

Haşlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 + 3 dakika

Malzemeler:

1 kg kumkuat

1 kg toz şeker

4 su bardağı su, 800 ml

1/2 çay kaşığı tereyağı

1 silme çay kaşığı limon tuzu veya yarım limon suyu

Yapılışı:

*Kumkuatları geniş ve derin bir tencereye alın, üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin, tencerenin kapağı kapalı olarak kaynamaya başlayınca 10 dakika haşlayın. Haşlanan kumkuatları soğuk su dolu bir kaba aktarıp 3 - 4 defa suyunu değiştirin.

*Kumkuatlar tamamen soğuyunca bıçakla uzunlamasına ortadan ikiye keserek derin bir tencereye aktarın. Toz şeker, su ve tereyağını ilave ederek orta ateşte kaynamaya başlayınca 30 dakika pişirin. Limon tuzu veya limon suyunu ekleyip 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın. Reçelin ilk sıcaklığı geçince temiz cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...