Kremalı mantarlı tavuk

En sevilen yemeklerden biridir kremalı mantarlı tavuk ancak siz bir de Müjgan Yurtseven'in tarifi ile deneyin!

Kremalı mantarlı tavuk
Yaşam
13 Kasım 2020 Cuma

Kolay yemek; özellikle çocukların severek yedikleri yapılışı kolay ve leziz yemeğin yanında fırında kızarmış elma dilim patates ve haşlanmış sebzeler çok yakışıyor.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler :

  • 6 adet kemiksiz derisiz tavuk but

  • 250 gr mantar, dilimlenmiş

  • 1 kutu krema, 200 ml

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı :

*Tavuk butlarını yayvan bir tencereye alın. Kapağını kapağı olarak orta ateşte suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. 2-3 dakika kadar pembeleşene kadar kızartın. Diğer tarafını da 2-3 dakika kızartın.

*Mantarları ilave edip tencerenin kapağı açık olarak mantarların suyu bitene kadar arada karıştırarak pişirin.

*Kremayı, tuzu ve karabiberi ilave edin, 2-3 dakika kadar daha pişirerek ocağın altını kapatın.


Kısa notlar:

*Taze çekilmiş karabiber tavuğun lezzetini artırıyor.

*Tavuk butlarının ve kremanın yağı yeterli olduğundan yağ eklemeden pişiriyoruz.

*Kremayı ilave ettikten sonra fazla pişirmemeye dikkat edin.

*Tavuğu ve mantarı yemekten birkaç saat önce pişirip kremayı servisten hemen önce ekleyebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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