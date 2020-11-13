Kremalı mantarlı tavuk

Kolay yemek; özellikle çocukların severek yedikleri yapılışı kolay ve leziz yemeğin yanında fırında kızarmış elma dilim patates ve haşlanmış sebzeler çok yakışıyor.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler :

6 adet kemiksiz derisiz tavuk but

250 gr mantar, dilimlenmiş

1 kutu krema, 200 ml

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı :

*Tavuk butlarını yayvan bir tencereye alın. Kapağını kapağı olarak orta ateşte suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. 2-3 dakika kadar pembeleşene kadar kızartın. Diğer tarafını da 2-3 dakika kızartın.

*Mantarları ilave edip tencerenin kapağı açık olarak mantarların suyu bitene kadar arada karıştırarak pişirin.

*Kremayı, tuzu ve karabiberi ilave edin, 2-3 dakika kadar daha pişirerek ocağın altını kapatın.

Kısa notlar:

*Taze çekilmiş karabiber tavuğun lezzetini artırıyor.

*Tavuk butlarının ve kremanın yağı yeterli olduğundan yağ eklemeden pişiriyoruz.

*Kremayı ilave ettikten sonra fazla pişirmemeye dikkat edin.

*Tavuğu ve mantarı yemekten birkaç saat önce pişirip kremayı servisten hemen önce ekleyebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...