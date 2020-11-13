Kremalı mantarlı tavuk

Kolay yemek; özellikle çocukların severek yedikleri yapılışı kolay ve leziz yemeğin yanında fırında kızarmış elma dilim patates ve haşlanmış sebzeler çok yakışıyor.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 5 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler :
- 6 adet kemiksiz derisiz tavuk but
- 250 gr mantar, dilimlenmiş
- 1 kutu krema, 200 ml
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı :
*Tavuk butlarını yayvan bir tencereye alın. Kapağını kapağı olarak orta ateşte suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. 2-3 dakika kadar pembeleşene kadar kızartın. Diğer tarafını da 2-3 dakika kızartın.
*Mantarları ilave edip tencerenin kapağı açık olarak mantarların suyu bitene kadar arada karıştırarak pişirin.
*Kremayı, tuzu ve karabiberi ilave edin, 2-3 dakika kadar daha pişirerek ocağın altını kapatın.
Kısa notlar:
*Taze çekilmiş karabiber tavuğun lezzetini artırıyor.
*Tavuk butlarının ve kremanın yağı yeterli olduğundan yağ eklemeden pişiriyoruz.
*Kremayı ilave ettikten sonra fazla pişirmemeye dikkat edin.
*Tavuğu ve mantarı yemekten birkaç saat önce pişirip kremayı servisten hemen önce ekleyebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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