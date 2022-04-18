Kremalı güllü kuplar

Gül kreması ve sütlü kremanın bir arada çok yakıştığı yapılışı pratik leziz kuplar... Müjgan Yurtseven tarifi!

Kremalı güllü kuplar
Yaşam
18 Nisan 2022 Pazartesi

Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

Sütlü krema için malzemeler:

  • Yarım bardak toz şeker

  • 1 yumurta

  • Yarım bardak un

  • 1 yemek kaşığı buğday nişastası

  • 2,5 bardak süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket vanilya

Gül kreması için malzemeler:

  • Yarım bardak toz şeker

  • Yarım bardak mısır nişastası

  • 1,5 bardak gül konsantresi (ayrıntı tarif sonunda)

  • 1 bardak su

  • 200 gr tahıllı bisküvi

  • 2 - 3 yemek kaşığı file Antep fıstığı




Yapılışı:

Sütlü krema için:

*Toz şeker ve yumurtayı orta boy bir tencereye alarak mikser ile kremamsı hale gelene kadar 2 - 3 dakika çırpın. Un, nişasta ve sütü ekleyip orta ateşte el çırpıcısı ile sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağı kapatıp tereyağı ve vanilyayı ilave ederek mikser ile 4 - 5 dakika çırpın ve sıkma torbasına geçirin.


Güllü krema için:

*Toz şeker ve nişastayı küçük bir tencede harmanlayın. Gül konsantresi ve suyu yavaş yavaş eklerken topaklanma olmaması için bir yandan karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirip ocağı kapatın. İlk sıcaklığı geçince sıkma torbasına geçirin.


*Bisküvileri un haline gelene kadar rondodan geçirin.




*Kupların tabanına un haline getirdiğiniz bisküvilerden birer yemek kaşığı pay edin. Üzerine sırayla önce sütlü kremadan sıkarak tekrar birer yemek kaşığı bisküvi serpiştirin. Güllü kremayı da üzerine sıkıp tekrar bisküvi serpiştirin. En üste kalan sütlü kremadan sıkarak kalan bisküvileri serpiştirin. File Antep fıstığıyla süsleyip tüketene kadar buzdolabına kaldırın.


Kısa notlar:

*Reçellik kokulu güllerle hazırladığım gül konsantresinin tarifini geçen yıl sizlerle paylaşmıştım. Buradan ulaşabilirsiniz.

*Gül konsantresi yerine yukarıdaki aynı ölçülerle vişne suyu kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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