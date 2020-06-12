Gül konsantresi ve gül şerbeti nasıl yapılır?

Bu tarifleri yaz mevsiminde mis gibi ferahlatıcı tadıyla soğuk içecek olarak veya kek, kurabiye ve sütlü tatlılara aroma vermesi için kullanabilirsiniz.

Gül konsantresi ve gül şerbeti nasıl yapılır?
Yaşam
12 Haziran 2020 Cuma

Nostaljik lezzet;

Geçen yıl sizlerle paylaştığım gül reçeli tarifimde anlatmıştım; Babaannemin çiftliğindeki mis kokulu güllerle mayasını, reçelini ve aşağıda tarifini verdiğim gül konsantresi ve şerbetini hazırlıyorlardı. Reçellik pembe gülleri az limon tuzu ve limon suyu ile kavanoza doldurup, üzerine kaynar su dökerek yapraklar suya rengini ve aromasını verene kadar güneşte bekletirlerdi. Daha sonra süzülerek konsantre elde ediliyordu. Bazen çaya az miktarda limon niyetine, çoğunlukla da su ile inceltip şeker veya bal ile tatlandırarak soğuk şerbetini yapıyorlardı. Hala reçellik gül elime geçtiğinde birazını mutlaka bu şekilde hazırlarım.


Malzemeler:

  • 300 gr reçellik kokulu gül
  • 1 silme yemek kaşığı limon tuzu
  • 1/2 limon suyu
  • 3 litrelik cam kavanoz
  • Kaynar su

Yapılışı:

Gül yapraklarının pembe bölümlerini parmaklarınızla tutarak saplarından ayırın, beyaz bölümlerini keserek atın. Yaprakları soğuk su dolu kapta 15 dakika kadar bekletin. Bir kaç defa suyunu değiştirerek süzgeçe alın (sebze kurutucunuz varsa onunla kurutmak epey kolaylık sağlıyor). Süzülen gül yapraklarını kavanoza doldurun, üzerine limon tuzu ve limon suyunu ilave edin. Kavanozun aldığı kadar kaynar su ile doldurun, su tamamen soğuyunca kavanozun kapağını kapatıp güneş alan bir yerde 10 gün kadar bekletin (yapraklar suyun üzerine çıkacağından küflenme olmaması için günde bir kez temiz bir kaşık ile karıştırın). Bu süre sonunda epey koyu pembe olan konsantreyi iki kat ince tülbentten süzerek cam şişelere doldurun, tüketene kadar buzdolabında saklayın.





Gül şerbeti için;

1 su bardağı gül konsantresine 6 su bardağı su ekleyerek istediğiniz miktarda şeker veya bal ilavesiyle eriyene kadar karıştırıp soğuk olarak tüketin (benim hazırladığım oran bu şekilde, daha az aromalı isterseniz damak tadınıza göre su miktarını artırabilirsiniz).


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

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