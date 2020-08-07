Krem peynirli meyve kupları

Mevsim meyveleriyle hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve leziz kuplar... Yaban mersini temel olmak üzere elinizin altındaki dilediğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz.

Krem peynirli meyve kupları
Yaşam
07 Ağustos 2020 Cuma

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Meyveleri pişirme süresi: 7 - 8 dakika


Malzemeler:

  • 125 gr yaban mersini

  • 2 adet sert şeftali

  • 1 küçük armut

  • 3 - 4 adet kayısı

  • 1/2 limon suyu

  • 5 - 6 adet karanfil

  • 2 yemek kaşığı bal veya mapple şurup

Kreması için:

  • 1 kutu krem beyaz peynir, 200 gr

  • 1 kutu quark, 140 gr

  • 1 yemek kaşığı bal veya mapple şurup

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

Yapılışı:

*Meyveleri yıkayıp süzgece alarak sularından süzdürün. Şeftali, armut ve kayısıların çekirdeklerini çıkartıp küpler halinde doğrayın (kabuklarını soymuyoruz).

*Yaban mersininin 2 yemek kaşığı kadarını üzeri için ayırın, kalanını doğradığınız diğer meyvelerle birlikte tencereye alın, limon suyu ve karanfilleri ilave ederek kısık ateşte meyveler sularını bırakana kadar yaklaşık 8 dakika pişirin. Ocağı kapatıp bal veya mapple şurubu ekleyerek karıştırın ve tamamen soğumaları için kenara alın (bu aşamada dilerseniz soğuyunca kapalı bir kaba alarak buzdolabında 1 - 2 gün bekletebilirsiniz).

*Krema malzemelerini derin bir çırpma kabına alarak mikserle homojen kıvama gelene kadar yaklaşık 4 - 5 dakika çırpın ve sıkma torbasına geçirin.

*Soğuyan meyveleri kuplara pay edin, üzerlerine kremayı sıkarak yaban mersini taneleri ve Antep fıstığıyla süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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