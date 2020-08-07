Krem peynirli meyve kupları

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Meyveleri pişirme süresi: 7 - 8 dakika
Malzemeler:
- 125 gr yaban mersini
- 2 adet sert şeftali
- 1 küçük armut
- 3 - 4 adet kayısı
- 1/2 limon suyu
- 5 - 6 adet karanfil
- 2 yemek kaşığı bal veya mapple şurup
Kreması için:
- 1 kutu krem beyaz peynir, 200 gr
- 1 kutu quark, 140 gr
- 1 yemek kaşığı bal veya mapple şurup
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Üzerine;
- 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi
Yapılışı:
*Meyveleri yıkayıp süzgece alarak sularından süzdürün. Şeftali, armut ve kayısıların çekirdeklerini çıkartıp küpler halinde doğrayın (kabuklarını soymuyoruz).
*Yaban mersininin 2 yemek kaşığı kadarını üzeri için ayırın, kalanını doğradığınız diğer meyvelerle birlikte tencereye alın, limon suyu ve karanfilleri ilave ederek kısık ateşte meyveler sularını bırakana kadar yaklaşık 8 dakika pişirin. Ocağı kapatıp bal veya mapple şurubu ekleyerek karıştırın ve tamamen soğumaları için kenara alın (bu aşamada dilerseniz soğuyunca kapalı bir kaba alarak buzdolabında 1 - 2 gün bekletebilirsiniz).
*Krema malzemelerini derin bir çırpma kabına alarak mikserle homojen kıvama gelene kadar yaklaşık 4 - 5 dakika çırpın ve sıkma torbasına geçirin.
*Soğuyan meyveleri kuplara pay edin, üzerlerine kremayı sıkarak yaban mersini taneleri ve Antep fıstığıyla süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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