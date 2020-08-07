Krem peynirli meyve kupları

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Meyveleri pişirme süresi: 7 - 8 dakika

Malzemeler:

125 gr yaban mersini

2 adet sert şeftali

1 küçük armut

3 - 4 adet kayısı

1/2 limon suyu

5 - 6 adet karanfil

2 yemek kaşığı bal veya mapple şurup

Kreması için:

1 kutu krem beyaz peynir, 200 gr

1 kutu quark, 140 gr

1 yemek kaşığı bal veya mapple şurup

1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzerine;

1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

Yapılışı:

*Meyveleri yıkayıp süzgece alarak sularından süzdürün. Şeftali, armut ve kayısıların çekirdeklerini çıkartıp küpler halinde doğrayın (kabuklarını soymuyoruz).

*Yaban mersininin 2 yemek kaşığı kadarını üzeri için ayırın, kalanını doğradığınız diğer meyvelerle birlikte tencereye alın, limon suyu ve karanfilleri ilave ederek kısık ateşte meyveler sularını bırakana kadar yaklaşık 8 dakika pişirin. Ocağı kapatıp bal veya mapple şurubu ekleyerek karıştırın ve tamamen soğumaları için kenara alın (bu aşamada dilerseniz soğuyunca kapalı bir kaba alarak buzdolabında 1 - 2 gün bekletebilirsiniz).

*Krema malzemelerini derin bir çırpma kabına alarak mikserle homojen kıvama gelene kadar yaklaşık 4 - 5 dakika çırpın ve sıkma torbasına geçirin.

*Soğuyan meyveleri kuplara pay edin, üzerlerine kremayı sıkarak yaban mersini taneleri ve Antep fıstığıyla süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...