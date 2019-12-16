Kötüyüm ve zekiyim, var mı itirazı olan?

Kötüyüm. Ve bunun zekâ içeren bir kötülük olduğuna inanıyorum!

Şu sıralar en büyük zevkim, bu siteye gelip itiraflar başlığını tıklayıp kim neden mustarip onu okuyup gülmek. Meselâ şu tenis kursundaki Rus kadının varlığına katlanamayan kadının yazdıkları. Okurken önce kıs kıs, sonra dolu dolu güldüm. Kadını kıskandığı yetmemiş, kocasına da onu daha görmeden beğendi diye düşman kesilmiş. Ama o itirafın altındaki yorumlara daha çok güldüm. “Çatla” diyen var, “Kudur” diye sevinen var. Kadın, kadının kıskançlığına güler, ama kalkıp yorum döşenmez. Bence yani... Ben bunların çoğunun erkek olduğundan şüpheleniyorum. Bir fikir olarak tahrik oldukları Rus kadını kıskanan kadını ezmek için durumu fırsat bildiklerini düşünüyorum. Genel erkek tavrı budur çünkü. Kadının kadını kıskanmasından kötücül bir zevk alır erkek.

Yok yok, konuyu dağıtmadım. Bu kötücül zevk alma halini çok iyi biliyorum. Kadın-erkek ilişkileri söz konusu olduğunda aradaki anlaşmazlıkları, kavgaları dinlemek acayip hoşuma gidiyor. Kocasından çocuk yapmak istemeyen fındığın durumu da çok ilgimi çekti. Hemen atlayan sazanlarla beraber.

Uzatmayayım. Başkalarının başına gelen birtakım şeylerden, onların duygu dünyalarına girip neler hissettiklerini tahmin edip memnun oluyorum. Şu ev arkadaşından korkan ürkek ceylanın hikâyesini de tebessümle okudum. Niye bilmiyorum. Kötüyüm. Ve bunun zekâ içeren bir kötülük olduğuna inanıyorum. Bu yüzden kötülüğümle gurur duyuyorum. İtirazı olan varsa çekinmesin.

Takma isimle aldığım adres üzerinden gönderdiğim ilk itirafım budur.

Eylemlerim devam edecek!

Kötü ve zeki

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