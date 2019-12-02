Ev arkadaşımdan korkuyorum...

Ev arkadaşımın beni kıskandığını hissediyorum.

Yaklaşık 2 ay önce arkadaşımla eve çıktık. Başta her şey çok güzeldi. Karşılıklı anlayış içerisinde, mutlu mesut evi kurmaya başladık. Eve yeni çıkmaya karar verdiğimizde başka bir arkadaşım beni uyarmıştı, "Bu kızla aynı eve çıkmak istediğine emin misin?" diye sormuştu. O zamandan aslında anlayıp aynı eve çıkmamalıydım. Bu sıralar artık sürekli beni korkutmaya başladı. Meselsa evde yoga yapıyorum ve odama girip beni uzun uzun izliyor, bakışlarında kıskançlık seziyorum. Ya da kendime cilt bakımı yaparken hemen gelip bana bakıyor, izliyor ve ertesi gün aynı malzemeleri alıp aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Ne giysem ona benzer şeyler giymeye çalışıyor ve bunları yaparken hep kıskançlık seziyorum. Günlerdir de sürekli halsizlik hissediyorum, çok çabuk hasta oluyorum. Ve bir de bir sözü bir sözünü tutmuyor. Bir gün bir şey için evet derken ertesi gün birden hayır diyebiliyor. Bu yüzden evin kurallarını, düzenini de sağlayamıyoruz. Yalan söylediğini düşünmeye başlıyorum. Evden ayrılmak istiyorum ama maddi durumum şu an buna elvermiyor ve böyle bir insanla daha ne kadar yaşayabilirim hiç bilmiyorum...

Rumuz: safkız

***

HTHayat.com'a siz de içinizi dökün...

Aşağıdaki resme tıklayın, formu doldurun, itirafınız yayınlansın!

Tüm itirafları görmek için tıklayın