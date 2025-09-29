1- Sevdiğiniz şeyi keşfedin

Aslında hepimiz biliyoruz ki az çalışıp, ortalama bir başarıya sahip olup rahat ve mutlu bir yaşam sağlamak mümkün. Fakat azla yetinmeyi bilmediğimiz noktalarda mükemmeliyetçilik ve hırs uğruna kendimize zarar veriyor ve kendimizi mutsuz hissediyoruz.

Örneğin, öğrencilik yıllarında sadece derslere odaklanmak yerine bir yandan gezip bir yandan da sadece geçer not almakla yetinebilirsiniz. Bölüm birincisi olmak için kendinizi yıpratmaya zorunda değilsiniz! Veya ortalama maaş aldığınız bir işte çalışıp, ekstra mesailerde uzun satler harcamak yerine keyif aldığınız hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

Eğer böyle bir imkanınız yoksa veya böyle bir hayat tarzı size göre değilse işinizden veya okulunuzdan arta kalan zamanlarda size ne mutluluk veriyorsa ona odaklanmayı deneyebilirsiniz. Fotoğraf çekmek, yeni yerler keşfetmek veya en basitinden çocuğunuzla vakit geçirmek! Sevdiğiniz şeyi keşfetmek mutlu olmanızı sağlamakla beraber aslında o kadar da sevmediğiniz işinize veya okulunuza daha pozitif yaklaşmanıza yardımcı olabilir.

2- Hatalardan ders çıkarın

Boş zamanlarınızı evde tüm gün oturup tembellik yaparak geçirmeyin. Zamanla gelişebileceğiniz, sizi motive ve mutlu eden hobiler edinebilirsiniz! Yeni başladığınız hobilerde hemen ustalaşmayı beklemek de mutsuz olmanız için bir sebep olabilir. Kendinize yüklenmeyin. Aynı hatayı peş peşe yaptığınızda bile kendinizle gurur duyun ve asla pes etmeyin. Unutmayın ki evde oturmak yerine üretken olmaya başlamanız bile başlı başlına bir başarı. Yazar Neil Gaiman'ın şu sözünü unutmayın: “Eğer hata yapıyorsanız, bu denediğiniz ve başarmak uğruna çabaladığınız anlamına gelir. Eğer hata yapmıyorsanız bu pes ettiğiniz anlamına gelir.”

3- Tutkunuzun peşinden koşun, mükemmelin değil

Hatalarınızdan ders çıkarmayı mükemmeliyetçilikten ve başarı arzusundan üstte tutun. Örneğin yağlı boya yapmaya mı başladınız? Yaptığınız resimlerin ünlü ressamların eserleriyle kıyaslanmasına gerek yok. Resim yaparken zevk almaya odaklanın. Yaptığınız resimleri hiç beğenmeseniz bile kendinize vakit ayırdığınız ve sevdiğiniz bir şey uğruna çabaladığınız için mutlu olun.

RUH İyi gelmeyen düşüncelerle vedalaşabilirsiniz