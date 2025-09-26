Köpoğlu mezesi 

Kızartılmış patlıcan ve biberin yoğurtla buluştuğu köpoğlu mezesi, Ege mutfağının ferah lezzeti.

Köpoğlu mezesi 
26 Eylül 2025
Kızarmış patlıcan ve biberlerin üzerine domatesli sosu ve süzme yoğurt ile en sevilen lezzetlerimizden biri olan köpoğlu mezesi.


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & bekletme süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 25 dakika


Malzemeler:

  • 4 patlıcan + su + 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 sivri biber
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı

Domates sosu için;

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 küçük domates, rondodan geçirilmiş
  • 1 küp şeker
  • 1 çay kaşığı tuz

————————-

  • 300 gr süzme yoğurt
  • 1 diş sarımsak, ezilmiş




Yapılışı:

*Patlıcanların kabuklarını tamamen soyarak küp küp doğrayın, doğranmış patlıcanları geniş bir kaba aktarıp üzerlerini aşana kadar su ekleyin ve tuz serpiştirin. Acı suyu çıkana kadar yaklaşık 20 dakika bu şekilde bekletip bol suda yıkayarak iyice kurulayın (patlıcan çok su çeken bir sebze olduğundan iyice kurulamaya özen gösterin). Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp kabaca doğrayın.


*Derin ve büyük bir tavaya ayçiçek yağını akıtın, açık ateşte yağ iyice kızınca patlıcanları kızartıp kağıt mutfak havlusu üzerine alın. Biberleri de aynı şekilde kızartın.


*Tavadaki yağı dilerseniz bir kez daha kullanmak üzere temiz bir kaba boşaltın.


*Aynı tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı ve sarımsağı alın, kısık ateşte sarımsak yağa aromasını bırakınca salçayı ekleyip 1 - 2 dakika kavurun, rondodan geçirilmiş domates, küp şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Sos koyulaşana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.


*Süzme yoğurda bir diş ezilmiş sarımsağı ekleyip karıştırın ve servis tabağına ortası çukur kalacak gibi yayın. Kızarmış patlıcan ve biberleri yoğurdun üzerine alın, en üste domates sosunu gezdirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




