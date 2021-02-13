Kolin nedir? Nelerde bulunur?

Beyin sağlığını koruyan besinlerle ilgilenen kişiler için “Beyin sağlığı için ne yemeli?” sorusu öne çıkıyor. Özellikle yoğun stres altında olanlar, sınav kaygısı yaşayanlar veya ailesinde Alzheimer olan kişiler “Beyin sağlığı için ne yapmalı?” diye sıkça soruyor. Bu cevapların arasında Asetilkolin ve kolin içeren besinler de bulunuyor. Peki, Asetilkolin nedir?

Beyin sağlığı için Asetilkolin önemli!

Asetilkolin, vücudunuzda bir nörotransmiter (kimyasal haberci) olarak işlev gören bir moleküldür. Bu, beyninizden vücudunuza sinir hücreleri aracılığıyla mesajlar ilettiği anlamına gelir. Vücutta birçok önemli işlevi vardır ve kas hareketinde, düşünmede, çalışma belleğinde ve diğer birçok beyin işlevinde rol oynar. Asetilkolin eksikliği, beyin sağlığı için istenmeyen bir durumdur. Asetilkolin azalması; öğrenme ve hafıza bozuklukları, ayrıca bunama ve Alzheimer hastalığı gibi beyin bozukluklarıyla da ilişkilendirilmiştir. Eksikliğini önlemek için kolin içeren gıdaların diyete dahil edilmesi önerilir.

Asetilkolin ne işe yarar? Ne için kullanılır?

Asetilkolin beyin fonksiyonlarında rol oynadığından, asetilkolin düzeylerini artıran takviyeler, zihinsel performansınızı artırabilecek nootropik, doğal veya sentetik maddeler olarak son zamanlarda özellikle yurt dışında ilgi görmeye başladı. Elbette ki tüm takviyelerde olduğu gibi kişiye özel hekim tavsiyesi ile gereken ölçüde tüketilmesi gerekse de genel beslenmemizde kolin içeren yiyecekler olup olmadığına göz atarak beyin sağlığını yiyeceklerle destekleyip desteklemediğimizi kontrol edebiliriz.

Asetilkolin, besin takviyesi olarak alınamaz. Bununla birlikte, kolin seviyesini arttırarak asetilkolin yapımına destek olabilir, salınımını artırabilir ve parçalanmasını engelleyebilirsiniz. Böylece hücre ve beyin fonksiyonlarını, ayrıca kalp-damar sistemini korumaya destek olabilirsiniz.

Kolin, organik ve suda çözünür bir bileşiktir. Ne vitamin ne de bir mineraldir ancak benzerliklerinden dolayı genellikle B vitamini kompleksi ile gruplandırılır ve B4 vitamini olarak da adlandırılır. Vücut bir miktar kolin üretse de eksiklikten kaçınmak için diyete kolin eklemek iyi olur.

Kolinin faydaları nelerdir?

Kolin; karaciğer fonksiyonunu, sağlıklı beyin gelişimini, kas hareketlerini, sinir sistemini ve metabolizmayı etkiler. Bu nedenle, optimal sağlık için yeterli miktarda koline ihtiyaç vardır. Kolin, vücuttaki birçok işlevi yerine getirir.

• Sağlıklı sinir sistemi: Kolin, yukarıda da bahsedildiği gibi önemli bir nörotransmiter olan asetilkolin yapmak için gereklidir. Asetilkolin; hafıza, kas hareketi, kalp atışını düzenleme ve diğer temel işlevlerle ilgilidir.

• Hücre yapısı: Hücre zarlarının yapısal bütünlüğünü destekleyen yağların yapılmasında koline ihtiyaç duyulur.

• Hücre mesajlaşması: Kolin, hücre habercileri olarak hareket eden bileşiklerin üretiminde rol oynar.

• Yağ taşınması ve yağ metabolizması: Kolin, karaciğerden kolesterolü atmak için gerekli olan bir maddenin yapımında rol oynar. Kolin eksikliği, karaciğerde yağ ve kolesterol birikmesine neden olabilir.

• DNA sentezi: Kolin, B12 ve folat gibi vitaminler, DNA sentezi için önemli olan bir sürece yardımcı olur.

İçinde kolin bulunan besinler hangileridir?

Beyin sağlığı için bu kadar önemli role sahip olan asetilkolin yapımında rol oynayan Kolin azalmasını önlemek için beslenmede bazı gıdalara yer vermek faydalı olur.

Kolin, otoriteler tarafından “gerekli bir besin maddesi” olarak kabul ediliyor. Ancak bireylerin ne miktarda koline ihtiyacı olduğunu bilmek için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç bulunuyor. Ayrıca bazı yiyeceklerin kolin içerip içermediği de halen bilinmiyor. Bu sebeple sağlık problemi bulunmayan yetişkin kadınlar için günlük 425 mg, yetişkin erkekler içinse günde 550 mg, ortalama olarak öneriliyor. Birçok besin takviyesinde olduğu gibi kolin için de kişinin yaş, genetik durum, metabolizma hızı gibi değişkenlere göre miktar belirlemek gerekiyor. Bu sebeple Kolin içeren besinler tüketmeyi ihmal etmemek şimdilik daha doğru ve pratik bir seçenek olarak görünüyor.

İşte Kolin içeren yiyecekler:

Dana ciğeri

Tavuk ciğeri

Yumurta

Taze morina balığı

Somon balığı

Karnabahar

Brokoli

Soya yağı

Yukarıda sayılan gıdaların çoğunu tüketmek sizin için uygun değilse, iki büyük yumurta yemek de günlük ihtiyacınızın yaklaşık yarısını sağlamaya yardımcı olabilir.