Hangi gıda nasıl saklanır?

Doğal beslenmeye çalışan biriyseniz, her mevsim her sebze ve meyveye erişiminizin olmadığını kabul etmelisiniz. Doğa, kendi içerisinde bir dengeyle bize her bir ürünü, özel bir zamanda sunar. Mevsimi olmayan bir zamanda kimyasallarla büyütülmüş bir meyveyi tüketmek size yarardan çok zarar verebilir ancak bu en sevdiğiniz meyveyi bir daha yemek için bir yıl beklemeniz anlamına gelmez. Doğru teknikler kullanarak her bir gıdanın ömrünü uzatabilir, gıda israfını azaltabilir ve daha uzun süre taze kalacakları için çürümeden önce tüketmek için bir yarışa girmek zorunda kalmayabilirsiniz. İşte buzdolabında, kilerde veya derin dondurucuda, her türlü gıdanın daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak ipuçları!

Bakliyat

Bakliyatlar aslında oldukça zengin ve yoğun bir besin içeriğine sahip olan tohumlardır. Tohumların filizlenmesi için gereken ısı, ışık ve nemden uzak tutmak oldukça uzun süre bu şekilde kalmaları için yeterli olmalıdır. Karanlık, serin ve nemsiz ortamda, bez veya cam bir kap içerisinde saklayabilirsiniz. Çok nemli bir ortamda yaşıyor ve buzdolabında saklamak istiyorsanız, ışık ile temasını önlemek için koyu renkli bir kap kullanabilirsiniz ancak bu kap plastik olmamalıdır.

Zeytinyağı

Işıkla temas, yağ asitlerinde istenmeyen reaksiyonlar oluşturabileceği için zeytinyağını hava almayan, koyu renkli kaplarda muhafaza etmelisiniz.

Yeşillik

Yeşillikler, özellikle nane ve fesleğen gibi baharatlandırmada kullandığınız için daha az tükettiğiniz yeşillikler, tamamını tüketmeden bozuluyor olabilir. Raf ömrünü uzatmak ve daha taze olmalarını sağlamak için bu sebzeleri bir deste halin saklayın. Bir bardağa az miktarda su koyun köklerin bu suya temasını sağladıktan sonra bir buzdolabı ile üzerini kapatın. Oluşturduğunuz bu küçük sera size uzun süre yetebilir.

Süt

Buzdolabı kapağındaki bölme, süt kutusu gibi ürünler için ideal durabilir ancak burası sürekli açılıp kapanan buzdolabının sıkça ısı kazanan bir bölgesidir ve süt gibi açıldıktan sonra çabuk bozulan ürünleri buzdolabının arka tarafında muhafaza etmelisiniz.

Avokado

Henüz olgunlaşmamış avokadolarınız varsa, bunu oda sıcaklığında saklamak daha uzun süre taze kalmalarınım sağlar. Kestiğiniz ancak tamamını kullanmadığını avokadoları ise, limonlu su içerisinde buzdolabında saklamalısınız.

Yumurta

Süt ile aynı şekilde, yumurtalık da buzdolabı kapağında değil, arka bölgesinde olmalıdır. Ayrıca, yumurtaları yıkayarak saklamak, kabuklarındaki koruyucu bariyeri azaltarak daha çabuk bozulmalarına sebep olabilir.

Yeşil yapraklar

Ispanak ve marul gibi yapraklı yeşillikleri yıkayıp temizledikten sonra bir kağıt havluya sararak saklamak ömrünü uzatacaktır.

Turp

Eğer turplarınızı yapraklı şekilde alıyorsanız, yapraklarını keserek buzdolabında saklamak daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Bu gıdaları buzdolabında saklamayın!

Bilinen yanlış kanının aksine bazı gıdaları buzdolabında saklamak, raf ömrünü kısaltabilir.

Domates

Domatesi saklarken, olgunlaşma durumuna göre karar vermelisiniz. Henüz tam olarak olgunlaşmamış, yeşil domatesleri buzdolabında bir kese kâğıdında saklarken, olgunlaşmış domatesli oda ısısında ancak karanlık bir yerde saklamalısınız. Domatesiniz biraz fazla olgunlaşmışsa bir süre dah muhafaza edebilmek adına buzdolabına alabilirsiniz.

Sarımsak

Soğan ve patates gibi bir kök olan sarımsağı buzdolabında saklamak ışık ve nemle temasına ve yeşillenmesine yol açabilir. Soğan ve patates gibi, serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Patlıcan

Fazla soğuk hava, patlıcanın daha erken bozulmasına ve acılaşmasına sebep olabilir, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Referans: Marilyn La Jeunesse. “18 ways you're storing groceries wrong that are cutting down their shelf life”. Şuradan alındı: https://www.insider.com/how-to-store-food-so-it-lasts-longer-2018-9 (30.06.2020):

“How to Store Vegetables to Keep them Fresh” Şuradan alındı: https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-Food-Preparation/How-to-store-vegetables-to-keep-them-fresh