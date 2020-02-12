Burçların aşk uyumu: Koç ve koç

Koç burcu ile koç burcunun aşk uyumu nasıldır?

Koç burcu yine kendisi gibi bir koç burcuyla anlaşır mı? İşte koç ve koç ilişki yorumu...

Koç ve Koç’un aşk ilişkisinde havai fişeklerin patlaması kaçınılmazdır. Bu ikili her zaman birbiriyle rekabet halindedir, bu da ilişkilerini zorlu hale getirir. Koç-Koç ilişkisi aslında aynada kendine bakmak gibidir. Bu ikili birbirlerinin bağımsızlık ihtiyacını çok iyi anlar ve genelde nefes almak için gerekli alanı birbirlerine bırakmayı başarırlar. Ama bazen Koçlar çok sahiplenici olabilirler. Eğer birbirleriyle rekabet etmemeyi öğrenmeyi başarabilirlerse çok güçlü bir ilişkileri olabilir.

Koç ve Koç, güçlü kişilikleriyle genelde olumlu ve coşkulu bir ilişki yürütürler. İkisi de yeni şeyleri denemeyi sever. Özellikle ekstrem sporlara ve aktivitelere meraklıdırlar. Egoları sürekli çatışabilir ve bu nedenle mutlaka birlikte çalışmayı öğrenmeleri gerekir. Her ikisi de kendi bildikleri yolda ilerlemeyi sevdiklerinden, bencil olmamak konusunda bilinçli olarak çalışmalıdırlar. Koçlar duygularını direkt olarak ifade edebildiklerinden, anlaşma konusunda hiçbir problem yaşamayacaklardır. Ne hissettiklerini birbirlerine net olarak anlatabilirler. İki Koç bir araya geldiğinde mutlaka şiddetli patlamalar yaşanacaktır. Ama bu patlamalar saman alevi gibi kısa sürelidir.

Savaş gezegeni Mars tarafından yönetilen Koçlar iki asker gibi birlikte ya da birbirlerine karşı savaşabilirler. Hangi yönü seçtikleri ilişkilerinin gidişatını belirleyecektir. Doğalarında tutku olduğu için bütün ilişkileri heyecanlı ve tutkulu olur ama iki Koç bir araya geldiğinde bu tutku ve heyecan iki katına çıkacaktır.

Ateş grubundan olan Koçların birbirleriyle sürekli savaş halinde olması kaçınılmazdır. Savaşları genellikle ilişkinin liderliğini kimin yapacağı konusunda olacaktır. Eğer bu ikili egolarını denetlemeyi başarırlarsa ilişkileri problemsiz yürüyebilir.

Bu ikili diğer hiçbir burçla olamayacağı kadar heyecanlı bir ilişki yaşayabilir. İlişki içinde asla sıkılmazlar. Ortak enerjileri ve kavgaları sonrasında telafi etme yetenekleri, onların tutkulu ve uyumlu bir ilişki yaşamaları için yeterlidir.

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Burçlar arasındaki aşk uyumu