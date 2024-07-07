Karabuğdaylı soğuk ayran çorbası

Servis: 4 - 6 kişilik

Pişirme süresi: 15 dakika

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 su bardağı karabuğday + su

3 - 4 sap taze soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

2 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı kuru reyhan

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı tuz

10 - 12 adet buz küpü

Üzerine:

Pul biber

1 - 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze nane yaprakları

Yapılışı:

*Karabuğdayı bol su ile yıkayıp süzdürün, orta boy bir tencereye alıp üzerine yaklaşık 2 litre su ekleyin. Açık ateşte kaynamaya başlayınca yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayın. Haşlanan karabuğdayı süzgeçten geçirip soğuması için kenara alın.

*Taze soğan, dereotu ve maydanozu incecik doğrayın.

*Yoğurda koyu ayran kıvamına gelene kadar içme suyu ekleyip karıştırın.

*Haşlayıp soğuttuğunuz karabuğdayı derin bir kaba aktarın, üzerine ayran, doğranmış yeşillikler, kuru nane, kuru reyhan, sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın, en son buzları ilave edip servis kaselerine geçirin, üzerlerine zeytinyağı akıtın, pul biber ve nane yaprakları ile süsleyip soğuk olarak servis edin.

Kısa bir not;

*Evde ekşimiş yoğurdunuz varsa lezzeti kat kat artıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...