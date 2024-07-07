Karabuğdaylı soğuk ayran çorbası

Müjgan Yurtseven'in sıcak yaz günleri için hazırladığı serinletici, besleyici ve sağlıklı olan leziz ayran çorbası tarifini deneyin deniz!

Karabuğdaylı soğuk ayran çorbası
Yaşam
Giriş: 07 Temmuz 2024 16:57
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Servis: 4 - 6 kişilik

Pişirme süresi: 15 dakika

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 1 su bardağı karabuğday + su

  • 3 - 4 sap taze soğan

  • Yarım demet dereotu

  • Yarım demet maydanoz

  • 2 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı kuru nane

  • 1 yemek kaşığı kuru reyhan

  • 1 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 10 - 12 adet buz küpü

Üzerine:

  • Pul biber

  • 1 - 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Taze nane yaprakları




Yapılışı:

*Karabuğdayı bol su ile yıkayıp süzdürün, orta boy bir tencereye alıp üzerine yaklaşık 2 litre su ekleyin. Açık ateşte kaynamaya başlayınca yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayın. Haşlanan karabuğdayı süzgeçten geçirip soğuması için kenara alın.


*Taze soğan, dereotu ve maydanozu incecik doğrayın.


*Yoğurda koyu ayran kıvamına gelene kadar içme suyu ekleyip karıştırın.


*Haşlayıp soğuttuğunuz karabuğdayı derin bir kaba aktarın, üzerine ayran, doğranmış yeşillikler, kuru nane, kuru reyhan, sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın, en son buzları ilave edip servis kaselerine geçirin, üzerlerine zeytinyağı akıtın, pul biber ve nane yaprakları ile süsleyip soğuk olarak servis edin.


Kısa bir not;

*Evde ekşimiş yoğurdunuz varsa lezzeti kat kat artıyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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