Kıymalı pirinçli ıspanak yemeği

Tek tabakta tüm lezzetlerin bir arada olduğu kıymalı pirinçli ıspanak yemeği... Nostaljik anne yemeklerini özleyenler için, Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Kıymalı pirinçli ıspanak yemeği
Yaşam
11 Nisan 2022 Pazartesi

Çocukluk yıllarımızdan bugünlere kadar birçok evde pişirilen nostaljik anne yemekleri hala sofralarımızda yerini alıyor. Kıymalı pirinçli ıspanak yemeği de bunlardan biri. İşte tarifi...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika


Malzemeler:

  • 1 kg ıspanak

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • 250 gr az yağlı dana kıyma

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 1 su bardağı su, 200 ml




Yapılışı:

  • Ispanakların köklerini keserek topraklarından arındırmak için bol suda birkaç defa yıkayın ve süzgeçe alın.

  • Zeytinyağı, kıyma ve doğranmış kuru soğanı geniş bir tencereye alarak kıyma suyunu salıp çekene kadar iyice kavurun. Salçalar, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. Ispanakları doğrayıp kıymalı karışıma ekleyin, üzerlerine pirinci serpiştirin, kenarından suyu akıtıp tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte ıspanaklar hafifçe yumuşayıp sönene kadar hiç karıştırmadan yaklaşık 10 dakika pişirin, bu süre sonunda alttan üste doğru karıştırarak kıymalı harç ve pirinçlerin yemeğin içinde dağılımını sağlayın. Tencerenin kapağını tekrar kapatıp pirinçler pişene kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin. Sıcakken yanında süzme yoğurt ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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