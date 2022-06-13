Kiraz domatesli konfit

Domates, kekik ve fesleğenin zeytinyağına bıraktığı nefis aromasıyla kızarmış ekmek ile kahvaltı sofralarına, salatalara, peynir üzerine veya makarnalara çok yakışıyor. Ben bu defa elimdeki kiraz domatesleri değerlendirdim, çeri domatesle de yapabilirsiniz, sadece en önemli püf noktası domateslerin yarısını dolduracak kadar zeytinyağı kullanılmalıdır. Buzdolabında kapalı kapta bir hafta, fazla miktardaysa derin dondurucuda bir ay saklanabilir.

Servis: 2 adet 400 ml’lik kavanozda

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 1 saat

Malzemeler:

Yarım kg kiraz domates

10 -11 diş sarımsak

3 - 4 sap taze kekik

4 - 5 yaprak taze fesleğen

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

200 ml zeytinyağı, ihtiyaç duyarsanız biraz daha fazlası

Yapılışı:

*Domatesleri yıkayıp iyice kurulayın ve derin bir fırın kabına yerleştirin, üzerlerine soyulmuş sarımsaklar, kekik, fesleğen, karabiber ve tuzu ekleyin. Domateslerin yarısını geçecek gibi zeytinyağı ilave edin.

*Kabı folyo ile kaplayarak 180 derecede ısıtılmış fırında bir saat pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğuyunca cam kavanozlara pay edip tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...