Kiraz domatesli konfit

Fransız mutfağına ait bir lezzet olan Konfit (confit), domateslerin zeytinyağı içinde yavaş pişirme yöntemine verilen ad... Müjgan Yurtseven’in tariff defterinden...

Kiraz domatesli konfit
Yaşam
13 Haziran 2022 09:46 Güncelleme: 13 Haziran 2022 09:46
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Domates, kekik ve fesleğenin zeytinyağına bıraktığı nefis aromasıyla kızarmış ekmek ile kahvaltı sofralarına, salatalara, peynir üzerine veya makarnalara çok yakışıyor. Ben bu defa elimdeki kiraz domatesleri değerlendirdim, çeri domatesle de yapabilirsiniz, sadece en önemli püf noktası domateslerin yarısını dolduracak kadar zeytinyağı kullanılmalıdır. Buzdolabında kapalı kapta bir hafta, fazla miktardaysa derin dondurucuda bir ay saklanabilir.


Servis: 2 adet 400 ml’lik kavanozda

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 1 saat


Malzemeler:

  • Yarım kg kiraz domates

  • 10 -11 diş sarımsak

  • 3 - 4 sap taze kekik

  • 4 - 5 yaprak taze fesleğen

  • Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 200 ml zeytinyağı, ihtiyaç duyarsanız biraz daha fazlası




Yapılışı:

*Domatesleri yıkayıp iyice kurulayın ve derin bir fırın kabına yerleştirin, üzerlerine soyulmuş sarımsaklar, kekik, fesleğen, karabiber ve tuzu ekleyin. Domateslerin yarısını geçecek gibi zeytinyağı ilave edin.


*Kabı folyo ile kaplayarak 180 derecede ısıtılmış fırında bir saat pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğuyunca cam kavanozlara pay edip tüketene kadar buzdolabında saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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