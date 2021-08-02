Pirinç maskesi nedir?

Daha güzel ve genç görünme çabası içindeyken, cildinizi zararlı olabilecek kimyasallardan uzak tutmak büyük önem arz ediyor. Kozmetik raflarında minicik yazılar arasında kaybolmaktansa birçok cilt sorununuzu mutfağınızda bulunan malzemeleri kullanarak çözebilirsiniz. Bu malzemelerin başında da unu, suyu, ve lapasıyla birçok farklı kullanım alanı sunan pirinç geliyor.

Pirinç suyunun faydaları nelerdir?

İçerdiği aminoasitler, antioksidanlar ve minerallerle yaşlanmayı geciktirir. Cildi yaşlandıran bir enzim olan elastazı durdurarak, cildin esnekliğini korumasını sağlayarak kırışmasını önler.

Cildin aydınlanmasını, renk eşitsizliğini gidermeyi sağlar.

Cilt bariyerini güçlendirerek olası rahatsızlıklara karşı korur.

Güneşten yanmış veya tahriş olmuş cildi rahatlatır, bronzlaşmayı azaltabilir.

Yağlanmayı azaltarak akne oluşumunun önüne geçer.

Pirinç maskesi ne işe yarar?

Cildi nemlendirir, aydınlatır ve ışıltı katar,

Kuru, pürüzlü lekeleri düzeltir ve cildi yumuşatır,

Cildi kurutmadan fazla yağı alır,

Anti-inflamatuar özellikler içerir,

Gözenekleri küçültür ve eşit, mat bir cilt sağlar,

Cildin kan akışını iyileştirir,

Cildin sıkılığını ve elastikiyetini geliştirir,

Kollajen üretimini artırır,

Cildi yeniler ve yeni hücre büyümesini uyarır,

Cildinizi ölü derilerden arındırmak için kullanılabilir,

İçerdiği ferulik asit adlı antioksidan sayesinde cildi serbest radikallerden korur,

Erken yaşlanma belirtilerini önler ve cildin daha genç gözükmesini sağlar.

Pirinç maskesi nasıl yapılır?

Bu mucizevi etkileri gözlemlemek için cüzdanınızı boşaltıp bir sürü ürün kullanmanıza gerek yok. İşte evinizde yapabileceğiniz bazı pirinç maskesi tarifleri.

Canlandırıcı: pirinç, süt ve ballı Japon maskesi

3 çay kaşığı haşlanmış pirinç

2 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

Tamamen yumuşayana kadar pirinci kaynatın, süzün ve pürüzsüz bir macun elde edene kadar çatalla ezin. Sütü ve balı ekleyip hepsini iyice karıştırın. Maskeyi, tercihen hafif bir ovma işleminden sonra temiz bir yüze uygulayın. 20 – 30 dakika bekletin, sonra durulayın. Nemi hapsetmek için hemen yüz kreminizi uygulayın. Bu maske oldukça besleyici özellikler taşır, cildi gençleştirir ve sağlıklı bir ışıltı sağlar. Bal, tüm cilt tipleri için uygun doğal bileşenlerden biridir. Cildi yağlandırmadan nemlendirir ve antibakteriyel, antienflamatuar, antioksidan ve iyileştirici etkiler sunar. Süt cildi eksfoliye eder ve aydınlatır, daha dolgun ve genç gözükmesini sağlar.

Olgun ve kuru ciltler için: pirinç, hindistan cevizi yağı ve portakal suyu maskesi

2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

2 çay kaşığı taze portakal suyu

Yapılışı:

Pirinç yumuşayana kadar haşlayın. Hala sıcakken hindistancevizi yağını ekleyin ve pürüzsüz bir macun elde edene kadar iyice ezin. Son olarak taze sıkılmış portakal suyunu da ekleyip karıştırın. Macunu yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Ilık su ve nazik bir yüz temizleyici ile durulayın. Cildiniz hala hafif nemliyken bir yüz nemlendiricisi uygulayın. Bu yüz maskesi kuru, hasarlı veya yaşlanan ciltler için mükemmel bir seçim olacaktır. Son derece nemlendirici, besleyici ve parlatıcı özellikler taşır. Cildin doğal bariyerini onarır ve nemi tutma yeteneğini geliştirir.

Yaşlanma karşıtı: pirinç unu ve üzüm maskesi

2 çay kaşığı pirinç unu

3 – 4 üzüm

1-2 damla E vitamini yağı

Yapılışı:

Pürüzsüz bir doku elde edene kadar üzümleri kabuğuyla ezin. Bir macun kıvamı elde edene kadar pirinç unuyla karıştırdıktan sone E vitamini yağı ekleyin. Yüzünüzü yıkayın ve ardından maskeyi uygulayın. 15 dakika bekletin ve bu süre zarfında her kurumaya başladığında tekrar uygulayın. Ardından maskeyi durulayın ve yüz kreminizi uygulayın. Üzüm, cildinize nem ve birçok besin sağlar. Üzüm kabuğu, güneş hasarını ve fotoğraf yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan resveratrol içerir. Portakal suyu cilt hücrelerini yeniler, cildi serbest radikallere karşı korur ve kolajen üretimini uyarır. Tüm pirinç yüz maskeleri yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olsa da bu tarifle sonuçlar daha hızlı ve daha belirgin olacaktır. Her kullanımda yüzünüzün nasıl daha esnek hale geldiğini, ince çizgilerin nasıl kaybolduğunu, eşitsizliklerin nasıl azaldığını görebilirsiniz.

Ölü deriler için: pirinç ve esmer şekerli peeling

2 çay kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Pirinci ince ve pürüzsüz bir toz haline getirin. Peelinginizin ekstra yumuşak olmasını istiyorsanız, kahverengi şekeri de öğütebilirsiniz. Değilse, öğütülmüş pirinci kahverengi şekerle karıştırın. Islak kuma benzer bir doku elde etmek için gerektiği kadar zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Yukarı doğru dairesel hareketler kullanarak cildinizi yaklaşık 5 dakika boyunca nazikçe ovalayın. Ardından nemlendirici bir yüz maskesi veya yüz kremi uygulayın. İnanılmaz derecede yumuşak, parlak ve ışıltılı bir cilt için şimdiye kadarki en iyi yüz peelinglerinden biri bu olabilir! Bu peeling, tüm ölü, kuru cilt hücrelerini çıkaracak kadar sert bir dokuya sahiptir. Ancak çok sert olmadığı için cildinize zarar vermez.

Sivilce izleri için pirinç, yoğurt ve zerdeçal maskesi

2 çay kaşığı pirinç unu

3-4 çay kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Yapılışı:

Bu maskeyi yapmak için tek yapmanız gereken tüm malzemeleri iyice karıştırmak. Pürüzsüz bir macun elde edene kadar devam etmelisiniz. Maskeyi temiz bir yüze uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu süre zarfında maskenin yüzünüzde kurumasına izin vermeyin, gerektiğinde tekrar uygulayın. 15 dakika sonra maskeyi önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın. Yoğurt, laktik asit, kalsiyum, antioksidanlar ve bol miktarda nem içerir. Ölü cilt hücrelerini çözer, donuk cildi giderir, cildi nemlendirir ve cilt tonunu iyileştirir. Zerdeçal cildin elastikiyetini artırır, iltihapları yatıştırır ve cilt yenilenme sürecini uyarır. Bu yüz maskesi sivilce izlerini ve diğer cilt kusurlarını yok eder ve cildin kendini yenilemesini ve iyileşmesini teşvik eder. Ama sadece yüzünüzü yenilemek ve biraz parıltı eklemek için de kullanabilirsiniz.

Referanslar:

Jovana R. “Japanese Beauty Secret – Rice Water, Rice Face Masks and Scrubs” Şuradan alındı: https://bespotted.org/japanese-beauty-secret-rice-water-rice-face-masks-and-scrubs/ (10.12.2019).