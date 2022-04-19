Kerebiç tatlısı tarifi

Ramazan sofrası için özel bir tatlı tarifi arıyorsanız, Kerebiç Tatlısı aradığınız lezzet olabilir! İşte Mersin yöresinin meşhur kerebiç tarifi...

Kerebiç tatlısı tarifi
Yaşam
19 Nisan 2022 Salı

Mersin yöresinin özel lezzeti Kerebiç Tatlısı'nın yapımı gözünüzde büyümesin! Az malzemeyle yapılabilen bu eşsiz tatlı, elbette usta ellerden çıktığında bir başka... Ramazan sofralarına farklılık katmak için siz de yapmayı deneyebilirsiniz. Evde Kerebiç Tatlısı yapımı için işte malzemeler ve tarif...


Kerebiç tatlısı için malzemeler:

1 su bardağı irmik

Un (aldığı kadar)

2 yumurta

100 gr tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı pudra şekeri




İç Harcı için:

Ceviz veya Antep Fıstığı (isteğe göre)

Toz şeker

Tarçın (isteğe göre)




Kreması için:

Çöven Otu (1 gün önceden hazırlanır) veya krem şanti

4 su bardağı su

Pudra şekeri (isteğe göre)



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Kerebiç tatlısının yapılışı:

İrmik, erimiş tereyağı ve kabartma tozunu karıştırın. Yumurtaları, sıvı yağı ve pudra şekerini ekleyin. Elde ettiğiniz hamuru avuç içinize alarak içine iç harç koyacak şekilde içli köfte şeklini vermeye hazırlayın. Hamurun içine dövülmüş Antep fıstığı veya dövülmüş ceviz, ayrıca tarçın ve toz şekerle hazırlayacağınız iç harcı ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Üzerlerinin kararmamasına dikkat edin.


Kreması için çöven otunun köklerini bir gece önceden suda bekletin. İki saat süreyle kaynattıktan sonra, ortaya çıkan yeşil suyu köpürene kadar çırpın. Köpük oluştuktan sonra içine pudra şekeri ilave ederek kıvamı artırın. Kurabiyeleri bu köpüğün içine koyun. Üzerine tarçın dökerek servise hazır hale getirin. Çöven otu ile köpük hazırlamayı tercih etmiyorsanız, krem şanti de kullanabilirsiniz.


Afiyet olsun.


Merak edenler için, işte çöven otu kökünün görünüşü











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