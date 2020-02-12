Lokumlu kurabiye 

Tarif defterimden:
Bodrum mandalinalı ve satsumalı lokumlarla hazırladığım leziz kurabiyelerin hamurunun yarısını dikdörtgen, diğer yarısını yuvarlak açtım. Arzunuza göre şekillendirebilirsiniz. Her bir kurabiye hamuruna lokumlar küçük ise ikişer adet, büyükse birer adet yeterli oluyor.
Servis: 25 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:
Üzerine:
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
Tereyağını kısık ateşte eritin, 3-4 dakika köpükler oluşana kadar pişirin, tamamen soğuyunca krema ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Elenmiş un ve vanilyayı harmanlayıp tereyağlı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamda elde ettiğiniz hamuru fotoğraftaki gibi merdane ile yarım cm kalınlığında açın. 4*12 cm’lik dikdörtgenler halinde kesin. Aralarına lokum yerleştirip rulo yapın. Kalan hamuru yuvarlak açıp 12 eşit üçgen parçaya bölün, geniş tarafına lokum yerleştirip rulo yapın. Hamurları fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcakken üzerlerine pudra şekeri serpin.
Afiyetle sevgiyle kalın…