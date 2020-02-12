Lokumlu kurabiye 

Müjgan Yurtseven'den dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık lokumlu kurabiye tarifi

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Lokumlu kurabiye 
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Tarif defterimden:

Bodrum mandalinalı ve satsumalı lokumlarla hazırladığım leziz kurabiyelerin hamurunun yarısını dikdörtgen, diğer yarısını yuvarlak açtım.  Arzunuza göre şekillendirebilirsiniz. Her bir kurabiye hamuruna lokumlar küçük ise ikişer adet, büyükse birer adet yeterli oluyor.

 

Servis: 25 adet

 

Hazırlama süresi: 30 dakika

 

Pişirme süresi: 20 dakika

 

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

  • 125 gr tereyağı
  • 1 paket krema, 200 ml
  • 1 paket vanilya
  • 1 limon kabuğu rendesi
  • 2,5 su bardağı un, elenmiş
  • Lokum

 

Üzerine:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

 

 

Yapılışı:

Tereyağını kısık ateşte eritin, 3-4 dakika köpükler oluşana kadar pişirin, tamamen soğuyunca krema ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Elenmiş un ve vanilyayı harmanlayıp tereyağlı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamda elde ettiğiniz hamuru fotoğraftaki gibi merdane ile yarım cm kalınlığında açın. 4*12 cm’lik dikdörtgenler halinde kesin. Aralarına lokum yerleştirip rulo yapın. Kalan hamuru yuvarlak açıp 12 eşit üçgen parçaya bölün, geniş tarafına lokum yerleştirip rulo yapın. Hamurları fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcakken üzerlerine pudra şekeri serpin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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