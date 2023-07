Topraklanma nedir? Topraklanma nasıl yapılır?

Topraklama ya da topraklanma, insan vücudu ve Dünya ile doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olur. Vücudumuzda bulunan doğal elektrik yüklerini dengelemek için kullanılır. Bu uygulama, uyurken ya da otururken dışarıda çıplak ayak ile yürümeyi ya da iç mekan topraklama sistemlerini kullanmayı içerir.

Topraklanma zihni olumlu yönde etkileyebilse de, bu tür bir topraklama ruh sağlığı tedavisinde kullanılan uygulamadan farklıdır. Yapılan araştırmalar, topraklanmanın ağrı, stres ve vücuttaki iltihaplanmanın azaldığını ve genel zihinsel sağlığın iyileştiğini gösteriyor. Bu teknik, vücut ile dünyanın elektrik akımları arasındaki bağlantıyı yeniden kurmaktadır.

Topraklanmanın tarihi nedir?

Tarih boyunca yerli toplumlar, Dünya'nın iyileştirici gücünün faydalarını benimsemişler ve onu çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Örneğin; Çin tıbbında, "chee" olarak telaffuz edilen Qi terimi, evreni dolduran hayati enerji olarak tanımlanır. Kadim filozof Ge Hong; "İnsanlar qi'nin içinde bulunur ve qi de insanların içinde bulunur. Gökten ve yerden on bin şeye kadar her biri yaşamak için qi'ye ihtiyaç duyar" diyor.

Modern bilim insanları, Dünya'nın elektronlarının vücudumuzun elektrik akımını dengeleme yeteneğini savunmaya devam ediyor. İnsanlar kendilerini iyileştirmenin basit, ucuz yollarını aradıkça, bu topraklama tekniği büyümeye ve ilgi görmeye devam ediyor.

Topraklanma uygulamalı mıyım?

Topraklanma uygulamasının hayatınıza fayda sağlayacağına dair işaretler bulunmaktadır. Onlardan bazıları:

Anksiyete ya da depresyon yaşarsınız

Kronik yorgunluğunuz var

Kardiyovasküler hastalıklarla uğraşıyorsunuz

Travma sonrası stres bozukluğunuz ya da travmatik anılarınız var

Ağrı ve iltihaplanma ile mücadele ediyorsunuz

Topraklanma çeşitleri nelerdir?

Topraklama teknikleri, enerjinizi doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla dünya ile yeniden bağlamaya odaklanır. Bu yöntemler şunlardır:

Doğada çıplak ayak ile yürümek

Yerde uzanmak

Yüzmeye gitmek ya da tuz banyo su yapmak

su yapmak Bahçıvan işleri ile uğraşmak

Bir ağaca yaslanmak ya da sarılmak

Topraklama matları, battaniyeler ve çoraplar kullanmak

Topraklanma nasıl yapılır?

Günlük yaşamınızda dünya ile yeniden bağlantı kurmanın ve vücudunuzun doğal savunma sistemini eski haline getirmenin birçok yolu vardır.

Yürüyüşe çıkın: Çimlerde, kumda ya da çamurda yürüyerek çıplak ayaklarınızı zemine bağlamanın yollarını bulun. Ayaklarınızın altındaki zemin hissine dikkat ederek yürümeye özen gösterin.

Toprak ile oynayın: Toprağı kazın ve toprağı parmaklarınızın arasına alın. Bir apartman dairesindeyseniz bahçenizde ya da pencere pervazınızda bir saksı ile bunu yaratabilirsiniz. Doğrudan topraktaki enerjiye bağlanabilirsiniz.

Kendinizi içeride topraklayın: Dışarı çıkmak bir seçenek olmadığında, bazı eşyalar sayesinde dışarıda çıplak ayak ile olacağınız doğrudan bağlantıyı değiştirerek kullanışlı olur. Topraklama matı ya da paspası, bir doğa yürüyüşünün fiziksel bağlantısını kopyalayarak Dünya'nın elektrik akımlarını eve ya da ofise getirir.

Topraklama, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkilemenin ücretsiz ve nispeten hızlı bir yolu olabilir. Uzmanlar, faydalarından yararlanmaya başlamak için 30 dakikanın yeterli olduğunu öne sürüyor. İster bir ağaca yaslanın hatta sarılın, ister doğada çıplak ayak ile yürüyün, ister bir metal çubuğa dokunun topraklama terapisini sağlıklı yaşam rutininize kolayca dahil edebilirsiniz.

Topraklanmanın faydaları nelerdir?

Modern bilim insanları, eski bütünsel uygulamaları kullanmaya devam ettikçe yeni tedaviler ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar, topraklanma ile bu sağlık sorunlarında ölçülebilir iyileştirmeler arasında umut verici bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Kronik yorgunluk ve uyku bozukluklarını iyileştirebilir

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, dört hafta boyunca topraklanma matı kullanan kişilerin yorgunluğu, uyku bölünmelerini azalttığını ve uyku sürelerini iyileştirdiğini gösterdi. Ayrıca depresyon, stres ve ağrılarında iyileşme bildirdiler.

Bağışıklığı artırabilir

Araştırmacılar, dünyanın tüm canlı hücreleri elektrik iletkenliği ile bir arada tutulan canlı bir matris aracılığıyla birbirine bağladığına inanıyor. Bu, matrise bağlanarak vücudun doğal bağışıklığını geri kazandıran bir bağışıklık savunma sistemi olarak antioksidanlara benzer şekilde davranır.

Kalp sağlığını iyileştirebilir

Bir çalışma, topraklanma tekniklerinin uzun süreli kullanımının hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncı düzeylerini düşürdüğünü göstermektedir.

Kaynak: Odochi Ibe. "Earthing–A Technique to Help Ground Your Body". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/what-is-earthing-5220089. (04.05.2023).