Anı yaşamak için yapmanız gereken 9 şey

Hiç 'kafanızda' kaybolmuş, düşüncelere dalmış ve gerçekten o anın içinde olmadığınızı hissettiniz mi? Anı yaşamak, hayatın hızla akıp gittiği dünyada bilinçli bir farkındalık geliştirmeyi gerektirir. Öncelikle geçmişe ya da geleceğe odaklanmaktan ziyade, şu anın tadını çıkararak zihninizin anda kalmasını sağlamalısınız. Zihin ve bedenimizi yeniden birleştirmek, ayrılık yerine bütünleşmeye odaklanan basit, kasıtlı uygulamalarla mümkündür. Bu şekilde gerçekten bedenselleşmiş oluruz.

Şu an sahip olduklarınızın kıymetini bilmek, şükran duygusu geliştirmek ve hayatın küçük güzelliklerine dikkat etmek de bu sürecin bir parçasıdır. Unutmayın, anı yaşamak sadece mevcut olmayı değil, o anı gerçekten hissetmeyi ve değerini bilmeyi içerir.

Bilinçli bedenselleşme nedir?

Bilinçli bedenselleşme, bilincin 'dünyada olma' ile en iyi şekilde anlaşıldığı fikrinden gelir. Bu teoriye göre, biliş fiziksel gerçekliğe dayanan yaşanmış deneyimlerle şekillenir ve hatta belirlenir. Başka bir deyiş ile, bir bedenin içinde dolaşan bir beyin yerine, beden ve beyin derinlemesine birbirine bağlıdır ve sürekli olarak iki yönlü iletişim halindedir.

Peki bu günlük hayat için ne anlama gelir? Bu, dokunma, hareket ve his yoluyla yaşamın duyusal tarafına bağlanmanın zihin-beden bağını güçlendirmeye yardımcı olabileceği anlamına gelir. Bu da, hayatınıza daha fazla katılmanızı, o anda olmanızı ve aktif bir katılımcı olmanızı sağlar.

Bedenselleşme ipuçları nelerdir?

1. Vücudunuza karşı meraklı olun

Bazı insanların bedenlerini iyi tanıyor, bazıları ise yeniden bağlanmak için rehberliğe ihtiyaç duyuyor. Bedeniniz ile yeniden bağlantı kurmanın ilk adımı, meraklı olmaktır. Şu soruları kendinize sorarak cevapları hissetmeye çalışın, düşünmeyin:

Şu anda bedenimde olmak nasıl bir his?

Bedenimde ne gibi hisler hissediyorum?

Bir sandalye, zemin veya kıyafetlerimin kumaşı gibi nesnelere dokunduğumu hissedebiliyor muyum? Bu hisleri nasıl tarif ederdim?

Bedenimde hissetmediğim yerler var mı?

Bedenimde hissetmek istemediğim hisler var mı?

Bu soruları merakla, yargılamadan veya bir şeyi “düzeltme” ihtiyacı duymadan sorabilirsiniz. Ayrıca, kendinizi yere bağlı hissetmenize yardımcı olacak birkaç egzersizi de deneyebilirsiniz.

2. Zihin - beden bağlantısını keşfedin

Gerginliğimizin çoğu zihnimizden ve duygularımızdan gelir: Söylediğimiz, yaptığımız ve düşündüğümüz şeyler. Bazen bedeninizdeki stres kaynaklarını – hem dışarıdan hem de kendi zihninizden gelenleri – nazikçe değerlendirmeniz faydalı olabilir. Bu sorular, hangi temel ihtiyaçların daha fazla dikkat gerektirdiğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Nasıl hissediyorsun?

Nasıl uyuyorsun?

İştahın nasıl?

Nasıl besliyorsun?

Ne sıklıkla egzersiz yapıyorsun?

Daha büyük resmi bakarak:

Hayat durumun nedir?

Stres kaynakların neler?

Durumun hakkında kendine ne diyorsun?

Bunu nasıl ele aldığını düşünüyorsun?

Bu durumda başkalarına kendin hakkında ne diyorsun?

Vücudunun hangi kısımları acıyor veya gergin hissediyor?

Bu sorular ve onlara nasıl cevap verdiğiniz, stres kaynaklarınız hakkında ipuçları verebilir. Ayrıca, stres kaynakları ile nasıl ilişki kurduğunuzun farkına varmanıza da yardımcı olabilir.

3. Gerginliği serbest bırakmanın yolları

Gerginliği serbest bırakmanın birçok yolu vardır:

Egzersiz

Dans

Yoga

Tai Chi

Qi Gong

Kahkaha

Bedensel egzersizler

Sevdikleriniz ile vakit geçirmek

Vücudunuzdan gerginliğini serbest bırakın:

Daha derin nefes almak

Daha rahat bir adımla yürümek

Omuzları kamburlaştırmak yerine göğsü açmak

Daha kolay gülümsemek

Gerginlik serbest bırakıldığında, bu davranışlar onun geri gelmesini engellemeye yardımcı olabilir.

4. Dokun ve dokunulun

Profesyonel masaj bazen pahalı olabilir, ancak dokunmanın iyileştirici gücünü deneyimlemek için para harcamanız gerekmez. Basitçe bir arkadaş veya sevdiğiniz biriyle dokunmak, bedene geri dönmenin güçlü bir yoludur. Niyet ve duyularınızın bilinçli gözlemi ile birleştiğinde, bu zihin-beden bağlantısını güçlendirmenin güçlü bir yoludur.

Şunları deneyebilirsiniz:

Yağ masajı

Basınç noktası masajı

El masajı

Üst sırt masajı

Ağrıyı hafifletmek için masaj

5. Farkındalığı keşfedin

Farkındalık, bedeninize ve şu ana bağlanmanıza yardımcı olacak güçlü bir araçtır. İyi haber şu ki, hemen hemen her zaman veya yerde yapabileceğiniz bir farkındalık aktivitesi bulabilirsiniz. Meditasyon, farkındalık dünyasını keşfetmenin başka bir yoludur ve birçok meditasyon ücretsiz ve erişilebilirdir.

6. Daha derin nefes alın

2019 yılında yapılan bir araştırma, yoga veya diyafragmatik nefes almanın sağlıklı insanlarda fizyolojik ve nörokognitif işlevleri olumlu etkilediğini buldu. Akciğerlerinizi, kalbinizi ve göğsünüzü açmak ve daha derin nefes almak istiyorsanız, aşağıdaki egzersizleri deneyebilirsiniz:

Kutu nefesi

4-7-8 nefesi

Alternatif burun deliği nefesi

Buteyko nefesi

Anulom vilom nefesi

Wim Hof nefesi

7. Toprak ile yeniden bağlantı kurun

Beton şehirlerde yaşadığımızda, toprağın bize hayat, su ve yiyecek verdiğini unuturuz. Toprak ile yeniden bağlantı kurmak için şunları deneyebilirsiniz:

Bahçecilik

Doğada yürüyüşler

Orman banyosu

Kendi otlarınızı veya yiyeceklerinizi yetiştirmek

Yalınayak yürümek

Mevsimlere uyum sağlamak

Bir bahçe alanınız yoksa, pencerenize birkaç ot ekmeyi deneyin. Kendi marulumuzu, domatesimizi hatta sadece kendi otlarımızı yetiştirdiğimizde, kendimizi beslemekte aktif bir rol oynarız. Toprakla yeniden bağlantı kurmanın bir başka yolu da yalınayak yürümektir. Bunun için bir park veya apartman bahçesi işinizi görecektir. Topraklama veya toprakla bağlanma olarak da bilinen bu uygulama, sabah çimenlerin üzerinde çıplak ayak yürümek veya yere düşen yaprakların altında yürümek kadar basit olabilir. Son olarak, mevsimsel değişimlere dikkat etmek, doğanın döngüsel, tahmin edilebilir istikrarına bağlanmanıza yardımcı olabilir. Gün doğumları, gün batımları, ayın dolunaydan hilale geçişi ve bahardan yaza, kıştan sonbahara olan değişikliklere dikkat edebilirsiniz.

8. Sınırlamaları kabul edin

Budizm'in temel bir ilkesi, acıyı kabul ederek özgürleştiğinizdir. İnsan olmak, doğal kısıtlamalar ve sınırlamalarla dolu bir bedende yaşamak demektir. Örneğin: Hastalanırız, yaşlanırız, ölürüz, sevdiklerimizi kaybederiz.

Meditasyon yapsak, yoga yapsak, sağlıklı beslenip “genç” görünsek bile, tüm bunlar doğrudur. Bu, Budizm ve diğer birçok ruhsal gelenekte “geçicilik” olarak bilinir. Bu kesin ama kaçınılmaz gerçeği kabul etmek, kontrol edemediğimiz şeylerle savaşmaktan bizi kurtarır. Temel insan sınırlamalarımıza karşı ne kadar şefkat gösterirsek, başkalarının sınırlamalarını da o kadar kabul edebilir ve hayatın getirdiklerine teslim olabiliriz.

9. Teknoloji ile olan ilişkinizi yönetin

Teknoloji odaklı bir toplumda beden ile bağlantıda kalmak çok zor. Beton ormanda bile şu ana dair farkındalığı korumanın küçük yolları vardır. Örneğin; bir cihazın başındayken çevrenizden tamamen kopuk olduğunuz anlar yaşamış olabilirsiniz. Yanınızdaki biri size bir şey söylediğinde, ne dediğini hiç anlamadığınızı fark edebilirsiniz. Bir hafta telefon bildirimlerini kapattım ve işte olanlar!

Bedensel farkındalığı kaçırdığınız anları önlemek için kullandığı bazı rehber ilkeler:

Yüz yüze bir toplantıdayken telefonunuzu bir kezden fazla kontrol etmeyin.

Telefonunuza baktığınızda dürüst ve açık olmak, gizlice bakmaktan daha az rahatsız edici olur.

Yatmadan bir saat önce telefonunuzu kenara koymanın nasıl hissettirdiğine bakın.

Sabah telefonunuzu kontrol etmeden önce, kendi uyanma duygularınızı keşfetmek için günlüğe yazma ya da rüyalarınızı kaydetme gibi aktiviteler deneyin.

